Giá vàng hôm nay 18/9: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji tăng bao nhiêu?

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Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay cũng tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều

Vào lúc 9h28', giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 144-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết của phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng đắt hơn 1,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 143,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn 9999 của Doji đầu giờ sáng nay được điều chỉnh tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, lên mức 143,6-147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay cũng tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 143,8-147,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Ngày 17/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 142,8-145,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 142,3-145,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng ở cả chiều giao dịch.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 142,7-146,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 143-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 7h20 ngày 18/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên Kitco ở mức 4.352,5 USD/ounce chiều mua vào và 4.354,5 USD/ounce chiều bán ra, tăng 11,8 USD, tương đương 0,27% so với mức tham chiếu trước đó.

Trong phiên, giá vàng có thời điểm lên tới 4.382 USD/ounce, trong khi mức thấp nhất ghi nhận quanh 4.257 USD/ounce. Sau khi tăng mạnh lên vùng 4.370-4.380 USD, kim loại quý điều chỉnh về dưới 4.350 USD rồi hồi phục vào cuối phiên.

Đà phục hồi của vàng được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu, giá dầu hạ nhiệt và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm lùi về khoảng 4,93%, từ mức 5,01% trước đó, qua đó giảm bớt áp lực đối với kim loại quý.

Tuy nhiên, triển vọng lãi suất tiếp tục là yếu tố gây sức ép. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa tăng lãi suất 25 điểm cơ bản, đưa biên độ lãi suất mục tiêu lên 3,75-4%, trong khi dự báo của các quan chức cho thấy khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách trong năm nay.

Theo phân tích kỹ thuật của Kitco, vùng 4.354 USD/ounce đang là ngưỡng cản gần của vàng. Nếu vượt và duy trì trên mức này, giá có thể hướng tới các vùng 4.403 USD và 4.434 USD/ounce.

Lúc 21h30 ngày 18/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.373 USD/ounce, tăng 100 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 11/2026 được niêm yết ở mức 4.391 USD/ounce.