Lý do giá lăn bánh Kia Sonet giảm cực mạnh, rẻ hơn cả Hyundai Grand i10

Vì sao giá lăn bánh Kia Morning tiếp tục giảm sốc, rẻ nhất phân khúc hatchback hạng A? GĐXH - Giá lăn bánh Kia Morning mới nhất đang ưu đãi vô cùng lớn, là một sự lựa chọn hấp dẫn mà khách Việt.

Giá lăn bánh Kia Sonet

Kia Sonet có giá niêm yết thấp nhất phân khúc SUV cỡ nhỏ. Ảnh: Đại lý

Thông tin từ Đời sống và Pháp luật, KIA Sonet hiện đang nhận được chương trình ưu đãi hấp dẫn đến từ thương hiệu Hàn Quốc với mức giảm 10-20 triệu đồng.

Sau ưu đãi, KIA Sonet chỉ còn 450 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn, thậm chí có đại lý còn giảm thêm 10 triệu đồng giúp giá xe chỉ còn 440 triệu đồng. Mức giá này của Kia Sonet còn rẻ hơn cả Hyundai Grand i10 đang niêm yết 460 triệu đồng và Kia Morning. Điều đó tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt ở thị trường Việt Nam thời điểm này.

Có thể thấy, ở phân khúc A-SUV, KIA Sonet đang phải "vật lộn" để cạnh tranh doanh số với những đối thủ sừng sỏ như Toyota Raize hay cả những dòng SUV hạng B đang được giảm giá chỉ ở mức 500 triệu đồng.

Đồng thời, ở tầm giá này, khách hàng cũng có nhiều lựa chọn xe sedan hướng tới việc kinh doanh dịch vụ sẽ tối ưu chi phí hơn.

Giá 450 triệu đồng, nhưng người dùng vẫn phải mất khoảng 50 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ để đăng ký và cao nhất 14 triệu đồng ra biển.

Để Kia Sonet có thể lăn bánh, ngoài khoản giá mua xe, khách hàng sẽ phải bỏ ra nhiều khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành). Riêng tại Hà Nội có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh cũng là 20 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển.

Bảng giá lăn bánh Kia Sonet

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) Ưu đãi Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác KIA Sonet 1.5 AT 450 520 511 497 -Ưu đãi lên đến 20 triệu đồng KIA Sonet 1.5 Deluxe 489 563 554 540 Ưu đãi lên đến 20 triệu đồng KIA Sonet 1.5 Luxury 529 608 598 584 Ưu đãi lên đến 20 triệu đồng KIA Sonet 1.5 Premium 584 670 658 644 -Ưu đãi lên đến 20 triệu đồng

Giá xe Kia Sonet và các đối thủ

Kia Sonet giá bán từ 489 triệu đồng

Toyota Raize giá bán từ 498 triệu đồng

Vinfast VF 5 (không gồm pin) giá bán từ 458 triệu đồng

Đánh giá xe Kia Sonet

Dù là bản tiêu chuẩn, Sonet 1.5L AT vẫn được chăm chút ở tiện nghi cùng diện mạo không khác nhiều bản cao hơn. Ảnh: Đại lý

Theo công bố từ Kia Việt Nam, phiên bản Sonet 1.5L AT là bản thấp nhất, được thêm vào danh mục sản phẩm từ tháng 9/2025. Bản này khi đó có giá niêm yết 499 triệu đồng.

Sonet 1.5L AT có diện mạo tương đồng bản Deluxe trước đây với cụm đèn trước halogen, mâm 16 inch phối hai tông màu, đèn định vị và đèn hậu LED cùng gương chiếu hậu chỉnh, gập điện.

Nội thất phiên bản này chuyển sang dùng chìa khóa cơ để đề nổ, đồng thời lược bỏ tính năng đề nổ từ xa. Xe vẫn duy trì các trang bị tiện nghi gồm màn hình giải trí 8 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây cùng hệ thống điều hòa chỉnh cơ.

Trang bị an toàn trên bản tiêu chuẩn này bị lược bỏ cảm biến lùi, trong khi các tính năng khác giữ nguyên so với bản Deluxe.

Theo Tạp chí Người đưa tin, so với bản tiêu chuẩn, bản Premium của Sonet có khác biệt ở cụm đèn LED Star Map ở ngoài. Trong cabin, xe có màn hình 10,25 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, điều hòa tự động và cửa sổ trời - trang bị hiếm có trong phân khúc.

Động cơ xe dùng chung loại 1.5L công suất 113 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số iVT và hệ dẫn động cầu trước. Bản này có 4 phanh đĩa, cùng 6 túi khí.

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm ưu đãi tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV





Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Thông báo từ Misubishi, hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

Theo Mazda, New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.