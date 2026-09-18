Tỷ giá USD hôm nay 18/9: Đồng Đô la Mỹ lại biến động nhẹ

Phát hiện một vùng đất chứa vàng kéo dài 7km, 5 lỗ khoan đều trúng quặng chất lượng cao Kết quả khoan thăm dò cho thấy vàng xuất hiện trong cả 5 lỗ khoan đầu tiên trên chiều dài 650 m, với đoạn cao nhất đạt 27,8 g/t vàng.

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, dù vẫn trên mức 100 điểm, hiện ở mức 100,22 điểm, nhưng đã giảm 0,03% so với phiên trước đó.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, đồng EUR tăng 0,1%, lên 1,14755 USD/EUR; đồng bảng Anh giảm 0,2%, xuống 1,3354 USD/bảng Anh. Trong khi đó, đồng USD giảm 0,2% so với đồng yên, xuống 156,055 yên/USD....

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY tăng lên vùng 100,22 điểm. USD ngân hàng bật tăng. USD tự do tăng nhẹ. Đồng yên Nhật, đồng EUR giảm.

Đồng USD tăng giá trong phiên ngày thứ Tư sau khi Fed nâng lãi suất lên 3,75-4,00% và phát tín hiệu có thể tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới để kiểm soát lạm phát. Phần lớn các quan chức Fed dự báo sẽ có thêm ít nhất một đợt tăng lãi suất từ nay đến cuối năm, đồng thời duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong các năm tới. Sau quyết định của Fed, đồng USD phục hồi mạnh trở lại.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 18/9, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.632 đồng/USD, đã tăng 6 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng, ở vùng 24.401 đồng mua vào và 26.863 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 18/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 18/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 18/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 18/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 18/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 18/9/2026.

Tỷ giá USD biến động trái chiều tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank đã tăng 20 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,790-26,200 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã tăng 13 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó, ở mức 25.758-26.203 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,820-26,200 đồng/USD, đã giảm 5 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 18/9/2026, khảo sát lúc 09h00 phút đã giảm so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 25.880 đồng/USD mua vào và bán ra là 25.990 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 18/9, giảm giá tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 29,090.01-30,624.16 đồng/EUR, đã tăng 66 đồng chiều mua vào và tăng 69 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.305-30.615 đồng/EUR, đã tăng 58 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,269-30,682 đồng/EUR, đã tăng 50 đồng chiều mua vào và tăng 56 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 18/9/2026 khảo sát lúc 09h04 phút hiện đang được mua vào là 29.734 đồng và bán ra là 29.844 đồng, không thay đổi so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 160.68-171.77 đồng/yen, giảm nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật giảm nhẹ chiều mua vào và bán ra, ở vùng 161,41-171,41 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 161.95-172.05 đồng, giảm nhẹ so với phiên hôm qua.

Diễn biến trên thị trường ngoại tệ ngày 18/9 cho thấy tỷ giá USD trong nước cũng đang biến động mạnh theo giá USD trên thị trường quốc tế. Tại các ngân hàng thương mại, giá USD biến động trái chiều, tăng - giảm không đồng nhất tại các ngân hàng..

Những người nắm giữ USD cần theo dõi sát thị trường để đưa ra quyết định đầu tư. Với người có nhu cầu mua USD để du học, du lịch hoặc công tác nước ngoài, việc tỷ giá chưa có những biến động quá mạnh vẫn đang tạo lợi thế, giảm chi phí quy đổi sang đồng USD. Tuy nhiên, người dân vẫn nên theo dõi sát diễn biến thị trường, cân nhắc chia nhỏ nhu cầu mua ngoại tệ theo từng giai đoạn thay vì mua dồn vào một thời điểm để hạn chế rủi ro biến động tỷ giá.

Tỷ giá USD hôm nay 17/9: Đồng Đô la Mỹ phục hồi mạnh GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ năm ngày 17/9/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.