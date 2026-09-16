Rộng hơn Toyota Fortuner, SUV hạng D mạnh 290 mã lực, nhiều công nghệ, giá rẻ 582 triệu đồng

SUV hạng D mạnh 290 mã lực, nhiều công nghệ

Geely Auto vừa giới thiệu Xingyue L Plus 2027 tại thị trường Trung Quốc.

Geely Auto vừa giới thiệu Xingyue L Plus 2027 tại thị trường Trung Quốc, với định vị SUV hạng D và nhiều thay đổi so với Xingyue L hiện hành.

So với thế hệ Xingyue L hiện tại, phiên bản Plus được kéo dài đáng kể. Xe có chiều dài 4.955 mm, rộng 1.960 mm, cao 1.769 mm và chiều dài cơ sở 2.900 mm. Kích thước này tạo cho Xingyue L Plus dáng vẻ bề thế, đồng thời mở rộng không gian bên trong. Đây cũng là yếu tố giúp mẫu SUV Trung Quốc có lợi thế khi đặt cạnh Ford Everest và Toyota Fortuner về cách tiếp cận khách hàng đề cao sự rộng rãi.

Phần đầu xe vẫn duy trì một số nét nhận diện của Xingyue L, nhưng được tinh chỉnh theo hướng hiện đại hơn. Lưới tản nhiệt hình khiên kích thước lớn sử dụng các thanh crôm đặt dọc, kết hợp logo Geely ở trung tâm. Cụm đèn pha đa giác nằm hai bên tạo cảm giác khỏe khoắn, trong khi khu vực cản trước có cửa hút gió ba phần cùng các chi tiết mạ crôm. Đáng chú ý, xe được trang bị mô-đun LiDAR trên nóc, kết hợp hệ thống hỗ trợ lái Qianli Haohan H5. Trang bị này tạo khác biệt đáng kể khi so với Ford Everest và Toyota Fortuner vốn được biết đến nhiều hơn nhờ khả năng vận hành thực dụng.

Xingyue L Plus sử dụng tay nắm cửa truyền thống

Nhìn từ bên hông, Xingyue L Plus sử dụng tay nắm cửa truyền thống, giá nóc và nhiều lựa chọn thiết kế mâm xe. Các loại mâm đường kính lớn góp phần làm tổng thể xe trông sang trọng hơn. Phía sau nổi bật với cụm đèn hậu kéo dài liền mạch, logo Geely đặt bên dưới và cản sau tích hợp các chi tiết mạ crôm. Cánh gió phía trên hoàn thiện vẻ thể thao của mẫu SUV. Với kích thước lớn, thiết kế này giúp xe có diện mạo gần với nhóm xe như Ford Everest và Toyota Fortuner.

Bên trong cabin, Geely tập trung nhiều hơn vào yếu tố công nghệ. Táp-lô có bảng điều khiển kỹ thuật số, vô-lăng ba chấu đa chức năng và cụm màn hình liền mạch gồm màn hình trung tâm cùng màn hình giải trí cho hành khách phía trước. Cần số điện tử lấy cảm hứng từ cần điều khiển trên du thuyền, HUD, cửa gió điều hòa hình chữ nhật bo tròn và ghế bọc da họa tiết hình thoi tiếp tục tạo cảm giác cao cấp. Đây là cách Geely định vị Xingyue L Plus khác với Ford Everest và Toyota Fortuner.

Xingyue L Plus 2027 có hai lựa chọn hệ thống truyền động gồm động cơ xăng

Hàng ghế sau được bổ sung bàn nhỏ, cửa gió điều hòa riêng và ghế chỉnh điện. Chiều dài cơ sở 2.900 mm được kỳ vọng mang lại không gian thoải mái hơn cho hành khách phía sau, đặc biệt trong những chuyến đi dài. Với định hướng này, Xingyue L Plus có thể cạnh tranh với Ford Everest và Toyota Fortuner ở tiêu chí tiện nghi dành cho gia đình.





Xingyue L Plus 2027 có hai lựa chọn hệ thống truyền động

Về vận hành, Xingyue L Plus 2027 có hai lựa chọn hệ thống truyền động gồm động cơ xăng và hybrid. Bản máy xăng sử dụng động cơ 4 xi-lanh tăng áp 2.0L, công suất tối đa 290 mã lực, tốc độ tối đa 210 km/h và mức tiêu thụ nhiên liệu 7,97 - 8,15 lít/100 km. Trong khi đó, bản hybrid kết hợp động cơ xăng 2.0L tăng áp với mô-tơ điện và hộp số hybrid 3DHT, cho công suất 218 mã lực, tốc độ tối đa 190 km/h. Cấu hình 290 mã lực giúp mẫu xe mới có thông số đáng chú ý khi đặt cạnh Ford Everest và Toyota Fortuner.

Giá SUV hạng D Xingyue L Plus 2027

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, giá bán chính thức chưa được công bố, nhưng truyền thông Trung Quốc cho biết xe có thể được niêm yết trong khoảng 150.000 - 190.000 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 582 - 737 triệu đồng. Mức giá này giúp mẫu xe mới tạo thêm sức ép trong nhóm SUV cỡ lớn, nơi Ford Everest và Toyota Fortuner đang là những cái tên quen thuộc.

Hiện Geely chưa công bố thời điểm bán Xingyue L Plus 2027 tại các thị trường ngoài Trung Quốc. Tuy nhiên, với thiết kế sang hơn, kích thước lớn, công nghệ hỗ trợ lái hiện đại và mức giá dự kiến tương đối cạnh tranh, mẫu SUV này có cơ sở để thu hút khách hàng đang cân nhắc Ford Everest hoặc Toyota Fortuner. Nếu được mở rộng sang các thị trường khác, Xingyue L Plus sẽ có thêm cơ hội cạnh tranh trong phân khúc SUV hạng D.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Thông báo từ Misubishi, hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

Theo Mazda, New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.