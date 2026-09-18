Lái xe máy điện giá 20 triệu đồng, cốp 21 lít, đi tới 200km/lần sạc dòng giá tốt nhiều phụ huynh muốn sở hữu

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Xe máy điện cốp 21 lít, đi tới 200km/lần sạc

Xe máy điện MOVE Isabella

Theo Tạp chí Phụ nữ số, MOVE Isabella là mẫu xe máy điện hướng đến nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị, nổi bật với thiết kế bo tròn, khoang chứa đồ 21 lít và hai lựa chọn nguồn năng lượng. Trong đó, phiên bản pin có phạm vi hoạt động được nhà sản xuất công bố lên tới 200 km trong điều kiện lý tưởng.

Khác với phong cách góc cạnh thường thấy trên một số dòng xe máy điện thiên về thể thao, MOVE Isabella sử dụng nhiều đường cong và bề mặt bo tròn. Kiểu dáng này hướng mẫu xe tới nhóm khách hàng cần một phương tiện nhỏ gọn, dễ sử dụng khi đi học hoặc đi làm.

Kích thước dài, rộng và cao lần lượt là 1.760 x 730 x 1.150 mm, phù hợp với môi trường đô thị, nơi người dùng thường xuyên phải di chuyển qua những tuyến đường đông hoặc không gian đỗ xe hạn chế.

Chiều cao yên ở mức 790 mm. Một điểm đáng chú ý về tính thực dụng là khoang chứa đồ dưới yên dung tích 21 lít. Không gian này có thể phục vụ nhu cầu cất áo mưa và một số vật dụng cá nhân trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Xe còn được trang bị màn hình kỹ thuật số để hiển thị những thông tin vận hành cơ bản.

Ở phía trước, Isabella sử dụng hệ thống chiếu sáng LED. Công nghệ này đang phổ biến trên xe máy điện nhờ mức tiêu thụ năng lượng thấp và tuổi thọ cao hơn so với một số loại bóng chiếu sáng truyền thống.

Xe còn được trang bị màn hình kỹ thuật số để hiển thị những thông tin vận hành cơ bản.

Hệ thống khóa cũng có nhiều lựa chọn.

Hệ thống khóa cũng có nhiều lựa chọn. Ngoài chìa khóa thông thường, Isabella hỗ trợ NFC và Remote/Smartkey, giúp người sử dụng có thêm phương thức mở và khóa xe.

Khác biệt đáng kể giữa hai phiên bản MOVE Isabella nằm ở hệ thống lưu trữ năng lượng.

Phạm vi hoạt động được công bố tăng lên đáng kể, đạt tối đa khoảng 200 km mỗi lần sạc trong điều kiện lý tưởng. Thời gian để sạc đầy pin vào khoảng 4,5 giờ.

Như vậy, phiên bản pin không chỉ có quãng đường công bố cao hơn mà thời gian sạc cũng ngắn hơn đáng kể so với cấu hình sử dụng ắc quy.

Tuy nhiên, con số 200 km không nên được hiểu là quãng đường cố định mà xe luôn đạt được trong quá trình sử dụng thực tế.

Phạm vi của xe điện còn chịu tác động bởi tốc độ, khối lượng người và hành lý, địa hình, áp suất lốp, nhiệt độ môi trường, tình trạng pin cũng như thói quen tăng giảm ga của người điều khiển. Do đó, người dùng thực tế có thể ghi nhận quãng đường khác với điều kiện thử nghiệm của nhà sản xuất.

Về khả năng vận hành, Isabella sử dụng động cơ điện một chiều không chổi than, điện áp 60V. Công suất cực đại được công bố ở mức khoảng 1.550W, trong khi tốc độ tối đa khoảng 50 km/h.

Thông số này định vị Isabella chủ yếu cho nhu cầu di chuyển thường ngày thay vì hướng tới khả năng vận hành hiệu suất cao.

MOVE Isabella được trang bị phanh đĩa ở bánh trước và phanh cơ ở phía sau. Xe sử dụng vành hợp kim nhôm kích thước 10 inch, kết hợp lốp không săm 100/90-10 cho cả bánh trước và bánh sau.

So với lốp có săm, lốp không săm thường có khả năng giữ hơi tốt hơn khi bị vật nhọn nhỏ xuyên qua, qua đó hạn chế tình trạng mất áp suất quá nhanh trong một số trường hợp. Dù vậy, người dùng vẫn cần kiểm tra lốp thường xuyên để bảo đảm an toàn.

Một yếu tố khác được nhà sản xuất đề cập là khả năng hoạt động khi gặp mưa. Theo thông tin giới thiệu, Isabella có thể đáp ứng điều kiện đi mưa trong khoảng 30 phút.

Thông tin này không đồng nghĩa chiếc xe phù hợp để di chuyển qua khu vực ngập sâu. Với phương tiện điện, người sử dụng vẫn nên hạn chế đi vào vùng nước cao hoặc nơi không thể xác định mực nước nhằm giảm rủi ro đối với hệ thống điện và các bộ phận khác.

Giá xe máy điện MOVE Isabella

Theo Tạp chí Kinh doanh chứng khoán Việt Nam, xét về giá bán, MOVE Isabella tạo ra hai lựa chọn khá rõ ràng.

Mẫu xe hiện có giá từ 19,9 triệu đồng đối với phiên bản sử dụng ắc quy, trong khi bản pin có giá 25 triệu đồng.

Phiên bản sử dụng ắc quy có giá 19,9 triệu đồng, đã bao gồm VAT theo thông tin được cung cấp. Xe được công bố có thể di chuyển khoảng 90 km sau một lần sạc, với thời gian sạc đầy từ 0-100% khoảng 10 giờ.

Trong khi đó, MOVE Isabella bản pin có giá 25 triệu đồng, cao hơn 5,1 triệu đồng.

Bản ắc quy 19,9 triệu đồng hướng đến người dùng muốn giảm chi phí mua ban đầu và chủ yếu di chuyển quãng ngắn trong ngày. Trong khi đó, bản pin 25 triệu đồng đáng chú ý hơn ở phạm vi hoạt động công bố tới 200 km cùng thời gian sạc khoảng 4,5 giờ.

Bên cạnh quãng đường, những trang bị như cốp 21 lít, phanh đĩa trước, màn hình kỹ thuật số, khóa NFC, Smartkey và lốp không săm giúp MOVE Isabella có bộ tiện ích tương đối đa dạng trong tầm giá.

Dù vậy, với người có nhu cầu di chuyển xa, con số 200 km/lần sạc vẫn cần được nhìn nhận theo điều kiện thử nghiệm của nhà sản xuất. Quãng đường thực tế sẽ phụ thuộc đáng kể vào điều kiện vận hành và cách sử dụng xe.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.