Tỷ giá USD hôm nay 17/9: Đồng Đô la Mỹ phục hồi mạnh

Phát hiện một vùng đất chứa vàng kéo dài 7km, 5 lỗ khoan đều trúng quặng chất lượng cao Kết quả khoan thăm dò cho thấy vàng xuất hiện trong cả 5 lỗ khoan đầu tiên trên chiều dài 650 m, với đoạn cao nhất đạt 27,8 g/t vàng.

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, tăng 0,73%, hiện ở mức 100,34 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, đồng EUR giảm 0,3%, xuống 1,1502 USD/EUR; đồng bảng Anh giảm 0,5%, xuống 1,34155 USD/bảng Anh. Trong khi đó, đồng USD tăng 0,3% so với đồng yên, lên 155,49 yên/USD, thị trường hiện đánh giá khả năng BoJ tăng lãi suất trong tuần này ở mức khoảng 80%, trong khi đồng nhân dân tệ chững lại quanh mức 6,71 nhân dân tệ/USD sau giai đoạn tăng giá trước đó....

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY tăng lên vùng 100,34 điểm. USD ngân hàng bật tăng. USD tự do tăng nhẹ. Đồng yên Nhật, đồng EUR giảm.

Đồng USD tăng giá trong phiên ngày thứ Tư sau khi Fed nâng lãi suất lên 3,75-4,00% và phát tín hiệu có thể tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới để kiểm soát lạm phát. Phần lớn các quan chức Fed dự báo sẽ có thêm ít nhất một đợt tăng lãi suất từ nay đến cuối năm, đồng thời duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong các năm tới. Sau quyết định của Fed, đồng USD phục hồi mạnh trở lại.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 17/9, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.626 đồng/USD, đã tăng 9 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng, ở vùng 24.395 đồng mua vào và 26.857 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 17/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 17/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 17/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 17/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 17/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 17/9/2026.

Tỷ giá USD bật tăng tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank ổn định cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,770-26,180 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã tăng 13 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó, ở mức 25.745-26.190 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,825-26,205 đồng/USD, đã tăng 50 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 17/9/2026, khảo sát lúc 11h49 phút đã bật tăng so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 25.912 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.022 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 17/9, giảm giá tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 29,024.58-30,555.31 đồng/EUR, đã giảm 182 đồng chiều mua vào và giảm 192 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.247-30.557 đồng/EUR, đã giảm 167 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,219-30,626 đồng/EUR, đã giảm 136 đồng chiều mua vào và giảm 147 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 17/9/2026 khảo sát lúc 11h53 phút hiện đang được mua vào là 29.870 đồng và bán ra là 29.980 đồng, không thay đổi so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 160.71-171.80 đồng/yen, tăng nhẹ chiều mua vào và giảm nhiệt chiều bán ra so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật giảm nhẹ chiều mua vào và bán ra, ở vùng 161,55-171,55 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 162-172.13 đồng, giảm nhẹ so với phiên hôm qua.

Diễn biến trên thị trường ngoại tệ ngày 17/9 cho thấy tỷ giá USD trong nước đã nhích nhẹ tại nhiều ngân hàng thương mại, bắt nhịp phục hồi của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế.

Những người nắm giữ USD cần theo dõi sát thị trường để đưa ra quyết định đầu tư. Với người có nhu cầu mua USD để du học, du lịch hoặc công tác nước ngoài, việc tỷ giá chưa có những biến động quá mạnh vẫn đang tạo lợi thế, giảm chi phí quy đổi sang đồng USD. Tuy nhiên, người dân vẫn nên theo dõi sát diễn biến thị trường, cân nhắc chia nhỏ nhu cầu mua ngoại tệ theo từng giai đoạn thay vì mua dồn vào một thời điểm để hạn chế rủi ro biến động tỷ giá.

Tỷ giá USD hôm nay 16/9: Đồng Đô la Mỹ tự do bán ra ở vùng 26.028 đồng/USD GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 16/9/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.