Suzuki XL7 Hybrid giá 403 triệu đồng sở hữu 2 phiên bản, tốn ít xăng, màn nâng cấp sắp vào Việt Nam sẽ có giá bao nhiêu?

Suzuki XL7 Hybrid sở hữu 2 phiên bản, tốn ít xăng, màn nâng cấp sắp vào Việt Nam

Suzuki XL7 Hybrid GL AT xuất hiện trong hồ sơ dán nhãn năng lượng. Ảnh: Cục Đăng kiểm Việt Nam

Thông tin trên Đời sống và Pháp luật, theo dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, Công ty TNHH Việt Nam Suzuki đã gửi hồ sơ công bố dán nhãn năng lượng cho hai phiên bản Suzuki XL7 Hybrid GL AT và XL7 Hybrid GLX+ AT. Đây là điểm đáng chú ý bởi hiện mẫu MPV này chỉ được bán tại Việt Nam với một phiên bản.

Cụ thể, Suzuki XL7 Hybrid GL AT có mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố ở mức 5,91 lít/100 km. Đây có thể là bản tương đương với mẫu đang được phân phối, khi mức tiêu thụ nhiên liệu cũng ở mức 5,9 lít/100 km. Trong khi đó, XL7 Hybrid GLX+ AT có mức tiêu thụ 5,85 lít/100 km.

Nhiều chi tiết nhỏ được thay đổi. Ảnh: Bí Mật Xe Biz

Việc xuất hiện đồng thời hai phiên bản trong hồ sơ đăng kiểm chưa đồng nghĩa Suzuki đã xác nhận kế hoạch bán xe tại Việt Nam. Tuy nhiên, thông tin này đáng chú ý khi trước đó hai chiếc Suzuki XL7 với diện mạo mới từng xuất hiện tại một trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội vào đầu tháng 6.

So với phiên bản hiện tại, Suzuki XL7 2026 có phần đầu xe được thiết kế lại rõ rệt. Lưới tản nhiệt kích thước lớn hơn và kéo dài xuống khu vực ốp gầm phía trước. Hai bên là cụm đèn chiếu sáng cùng hốc gió tích hợp đèn sương mù LED với thiết kế mới.

Đầu xe Suzuki XL7 2026 được thiết kế lại. Ảnh: Kendara

Bên cạnh đó, xe được trang bị bộ mâm hợp kim 16 inch thiết kế mới. Cụm đèn hậu có đồ họa tối màu hơn, trong khi một số phiên bản tại Indonesia có thêm tùy chọn phối màu ngoại thất hai tông.

Tại Indonesia, XL7 mới được phân biệt giữa các phiên bản bằng một số chi tiết ngoại thất. Bản cao cấp có nhiều chi tiết sơn tối màu như tay nắm cửa, mâm xe, giá nóc và nẹp cốp, đồng thời bổ sung cánh lướt gió phía sau lớn hơn.

Ở bên trong, cấu hình 7 chỗ tiếp tục được duy trì. Hàng ghế thứ hai có thể trượt, ngả và gập theo tỷ lệ 60:40, trong khi hàng ghế thứ ba có thể gập phẳng theo tỷ lệ 50:50. Đáng chú ý, màn hình giải trí trung tâm được nâng từ 8 inch lên 9 inch. Bảng táp-lô và tapi cửa cũng có thêm các chi tiết trang trí màu bạc.

Nội thất Suzuki XL7 Hybrid 2026 với màn hình 9 inch. Ảnh: Suzuki

Về vận hành, XL7 2026 tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp hệ thống hybrid nhẹ. Động cơ cho công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm, kết hợp hộp số tự động 4 cấp, dẫn động cầu trước và mô-tơ ISG hỗ trợ.

Theo thông số được công bố tại Indonesia, XL7 mới có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 5,2 lít/100 km.

Suzuki XL7 Hybrid 2026 tiếp tục dùng động cơ 1.5L hybrid nhẹ. Ảnh: Kendara

Ngoài ra, phiên bản cao cấp tại Indonesia còn có một số trang bị như camera 360 độ, camera hành trình, cân bằng điện tử ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hệ thống giám sát áp suất lốp. Tuy nhiên, chưa có thông tin xác nhận những trang bị này sẽ được giữ nguyên nếu XL7 2026 được bán tại Việt Nam.

Giá Suzuki XL7 Hybrid

Theo Tạp chí Thời trang vàng, tại Indonesia, Suzuki XL7 2026 có giá bán khởi điểm từ 274,3 triệu rupiah, quy đổi tương đương 403 triệu đồng. Do đó, có thể kỳ vọng dòng xe này sẽ duy trì giá bán dễ tiếp cận khi về Việt Nam.

Mức giá 599,9 triệu đồng ở phiên bản hiện hành đang là lợi thế cạnh tranh của XL7 Hybrid, nhưng chưa đủ để giúp mẫu xe này tạo điểm bứt phá về doanh số. Kết thúc 8 tháng đầu năm, XL7 Hybrid tiêu thụ tổng cộng 1.208 xe, còn khoảng cách khá lớn với Mitsubishi Xpander (9.542 chiếc) hay Toyota Veloz Cross (6.550 xe).

Trong tháng 9, Suzuki XL7 Hybrid được nhà sản xuất hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương với mức giảm khoảng 60 triệu đồng, đưa giá bán hạ còn 539,9 triệu đồng. Ngoài ra, khách mua xe còn được tặng kèm gói bảo dưỡng 3,5 năm và gói bảo hiểm vật chất 1 năm.

Những ưu đãi này áp dụng cho xe có đời mới nhất (VIN 2026) và có thể xem là động thái dọn kho nhằm đón phiên bản mới.

MPV 7 chỗ giá từ 462 triệu đồng rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu, cực hợp xăng E10 hấp dẫn nhất thị trường

MPV 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu Honda BR-V, Mitsubishi Xpander và Hyundai Stargazer là những lựa chọn đáng chú ý trên thị trường hiện nay.

MPV 7 chỗ Honda BR-V

Honda BR-V

Giá xe Honda BR-V tại Việt Nam hiện dao động từ 629 triệu đến 705 triệu VNĐ cho 2 phiên bản. Hiện Honda đang ưu đãi tới 50% phí trước bạ cho BR-V.

Honda BR-V là một trong những lựa chọn đáng chú ý dành cho khách hàng gia đình đang tìm kiếm mẫu xe 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu và có khả năng tương thích với xăng sinh học E10.

Hiện mẫu xe này được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản G và L, giá bán lần lượt 582 triệu đồng và 642 triệu đồng. BR-V sử dụng động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC cho công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT.

Theo khuyến nghị của nhà sản xuất, động cơ trên Honda BR-V hoàn toàn có thể sử dụng xăng E10 nếu nhiên liệu đáp ứng đúng chỉ số octan yêu cầu. Đây là một lợi thế khi Việt Nam đang từng bước mở rộng việc sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Không chỉ tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ trung bình khoảng 6,4 - 6,7 lít/100 km, BR-V còn ghi điểm nhờ không gian nội thất rộng rãi, cấu hình 7 chỗ linh hoạt cùng gói công nghệ an toàn Honda SENSING hiện đại.

MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander

MPV Mitsubishi Xpander có giá từ 568 - 659 triệu đồng tùy phiên bản. Hiện mẫu MPV này đang có gói ưu đãi tài chính lên tới 80 triệu đồng kèm quà tặng hấp dẫn.

Nhắc đến phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander luôn là cái tên nổi bật nhờ doanh số ấn tượng trong nhiều năm liên tiếp.

Mẫu xe hiện có giá bán từ 560 triệu đồng, sở hữu thiết kế lai SUV hiện đại cùng khoảng sáng gầm từ 205 - 225 mm, phù hợp với nhiều điều kiện vận hành tại Việt Nam.

Xpander được trang bị động cơ xăng 1.5L MIVEC sản sinh công suất 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

Đáng chú ý, Mitsubishi xác nhận dòng xe này hoàn toàn tương thích với nhiên liệu E10. Điều này giúp người dùng có thể yên tâm sử dụng khi loại xăng sinh học mới được mở rộng trên thị trường trong thời gian tới.

Bên cạnh khả năng thích ứng với E10, Xpander còn được đánh giá cao nhờ khoang nội thất rộng rãi, hàng ghế linh hoạt, hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và loạt tính năng an toàn như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay kiểm soát lực kéo.

MPV 7 chỗ Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer





Hyundai Stargazer hiện là một trong những mẫu MPV có giá dễ tiếp cận nhất thị trường khi đang ưu đãi tới 107 triệu đồng. Giá xe Hyundai Stargazer sau ưu đãi chỉ còn 462 triệu đồng với bản tiêu chuẩn và 508 triệu đồng với bản cao cấp nhất.

Xe sở hữu thiết kế hiện đại mang hơi hướng SUV, khoảng sáng gầm 205 mm cùng không gian nội thất rộng rãi dành cho 7 người ngồi.

Sức mạnh của Stargazer đến từ động cơ Smartstream G1.5L cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp iVT.

Theo Hyundai, động cơ này hoàn toàn có thể sử dụng xăng sinh học E10 mà không ảnh hưởng đến khả năng vận hành nếu nhiên liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đây là điểm cộng đáng chú ý trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi sang nhiên liệu thân thiện môi trường đang ngày càng được đẩy mạnh.

Ngoài khả năng tương thích với E10, Stargazer còn gây ấn tượng nhờ màn hình kép 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động, sạc không dây và gói an toàn Hyundai SmartSense trên các phiên bản cao cấp.



