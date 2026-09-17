Cạnh tranh Hyundai Grand i10, hatchback giá 240 triệu đồng thiết kế đẹp, hỗ trợ lái nâng cao với 12 radar siêu âm có giá bao nhiêu khi về Việt Nam?

Cạnh tranh Toyota Yaris, hatchback hạng B của Honda giá 255 triệu đồng 4 phiên bản tùy chọn, động cơ hybrid GĐXH - Hatchback hạng B của Honda gây chú ý với thiết kế hiện đại, cá tính cùng loạt trang bị đáng giá, trong khi giá bán khởi điểm chỉ từ khoảng 255 triệu đồng.

Hatchback thiết kế hiện đại, hỗ trợ lái nâng cao với 12 radar siêu âm

MG4 EV thế hệ mới

MG4 EV thế hệ mới chính thức ra mắt tại Triển lãm ô tô Thành Đô 2026 diễn ra cuối tháng 8 tại Thành Đô, Trung Quốc. Mẫu hatchback thuần điện được phát triển trên nền tảng E3 của SAIC Motor, hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu xe cỡ nhỏ nhưng sở hữu nhiều trang bị công nghệ.

Theo công bố của nhà sản xuất, MG4 EV có phạm vi hoạt động tối đa 530 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn CLTC. Xe hỗ trợ sạc nhanh từ 30% lên 80% trong khoảng 20 phút.

Về thiết kế, MG4 EV thế hệ mới mang diện mạo hiện đại với cụm đèn pha projector, lưới tản nhiệt dạng tổ ong phân đoạn, các hốc hút gió phía trước tạo hình sắc nét và logo MG phát sáng.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.395 x 1.842 x 1.551 mm, chiều dài cơ sở 2.750 mm. Kích thước này giúp MG4 EV có không gian cabin tương đối rộng so với một mẫu hatchback cỡ nhỏ.

Bên trong khoang lái, mẫu xe điện được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số cùng màn hình giải trí trung tâm dạng nổi. MG vẫn duy trì một số phím bấm vật lý, giúp người dùng thuận tiện hơn khi thao tác với các chức năng thường xuyên sử dụng.

Tùy phiên bản, MG4 EV được trang bị màn hình trung tâm 10,25 inch độ phân giải 720P, 12,8 inch độ phân giải 1080P hoặc 15,6 inch độ phân giải 2.5K. Hệ thống thông tin giải trí sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8155 và hỗ trợ kết nối MG x OPPO Smart Connectivity System.

Ở phiên bản cao cấp nhất, MG4 EV được trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao với 12 radar siêu âm, 4 camera 360 độ, camera trước 8 MP cùng camera phía sau.

Xe hỗ trợ lái nâng cao với 12 radar siêu âm, hiếm có trong phân khúc. Ảnh: Tổng hợp

Hệ thống sử dụng chip Horizon Journey J6e, hỗ trợ các tính năng NOA (Navigation On Assist) ở tốc độ cao như chuyển làn, duy trì làn đường, chuyển làn theo tín hiệu xi-nhan và hỗ trợ đỗ xe thông minh.

Về khả năng vận hành, MG4 EV sử dụng động cơ điện tích hợp theo cấu trúc “6 trong 1”, cho công suất tối đa 120 kW, tương đương 161 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Xe có tốc độ tối đa 160 km/h.

MG4 EV sẽ là "kình địch" với Hyundai i10 trong phân khúc hatchback cỡ nhỏ. Ảnh: Tổng hợp

Theo Tạp chí điện tử Arttimes, mẫu hatchback điện sử dụng pin lithium iron phosphate (LFP) với hai tùy chọn dung lượng 42,8 kWh và 53,9 kWh. Phạm vi hoạt động tương ứng đạt 437 km và 530 km theo tiêu chuẩn CLTC. Cả hai phiên bản đều hỗ trợ sạc nhanh từ 30% lên 80% trong khoảng 20 phút.

Giá hatchback MG4 EV

Tại Trung Quốc, MG4 EV được phân phối với 5 phiên bản. Giá ưu đãi khởi điểm từ 65.800 NDT, tương đương khoảng 240 triệu đồng.

Theo Car News China, sau 15 ngày mở bán, MG4 EV thế hệ mới đã nhận hơn 26.000 đơn đặt hàng, trong khi năng lực sản xuất được ước tính khoảng 15.000 xe mỗi tháng. Riêng trong 24 giờ đầu tiên nhận đặt cọc, mẫu xe điện này ghi nhận 11.067 đơn hàng, tương đương trung bình khoảng 460 xe mỗi giờ.

Theo Tạp chí Người quan sát, tại Việt Nam, MG4 EV đã được giới thiệu từ tháng 6/2025 với hai phiên bản Deluxe và Luxury. Giá niêm yết ban đầu lần lượt ở mức 828 triệu đồng và 948 triệu đồng, đã bao gồm pin.

Sau đó, giá bán mẫu xe được điều chỉnh giảm hơn 300 triệu đồng, xuống khoảng 620 triệu đồng. Tuy nhiên, MG4 EV vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận người dùng Việt Nam do hạn chế về hệ thống trạm sạc, trong khi các mẫu xe điện của một số đối thủ đã có mạng lưới sạc rộng hơn.

Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua

Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.

Hatchback hạng A Kia Morning MT: 349 triệu đồng

Kia Morning MT

Những đợt ưu đãi giá liên tiếp giúp giá bán bản Kia Morning MT tiêu chuẩn số sàn hiện chỉ còn 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy xăng có giá bán hấp dẫn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Kia Morning hiện do THACO AUTO lắp ráp, phân phối. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ sở hữu tính năng, trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của những người lần đầu mua xe ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi, xe công nghệ…

Hatchback hạng A Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng

Toyota Wigo

Cùng phân khúc Kia Morning MT, nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng. Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, tuy nhiên tương tự Morning MT, Toyota Wigo MT cũng thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.

Hatchback hạng A Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng

Hyundai Grand i10 MT

Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ từ 360 - 380 triệu đồng. Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Đây là mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam với 1.570 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng. Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.2 lít có công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.