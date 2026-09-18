Xe ga 110cc giá 24,5 triệu đồng đẹp ngang SH Mode, rẻ hơn Vision về đại lý

Trang bị ngang SH Mode, xe ga 125cc của Honda giá 31,5 triệu đồng, có cả bản ABS, rẻ hơn Vision GĐXH - Xe ga 125cc của Honda không chỉ sở hữu động cơ dung tích lớn hơn Vision, mà còn có những trang bị khá hiện đại, thậm chí không thua kém SH Mode và Air Blade nhưng giá bán chỉ ở mức hơn 30 triệu đồng.

Xe ga 110cc đẹp ngang SH Mode

Phiên bản này có tên Dual-Tone

Cách đây không lâu, TVS đã ra mắt một phiên bản mới của mẫu xe tay ga Jupiter 110 nổi tiếng. Phiên bản này có tên Dual-Tone, được cung cấp với hai tùy chọn màu sơn mới mang phong cách cao cấp.

Có hai tùy chọn màu mới là Spectral Blue và Spectral Copper.

Theo Tạp chí công nghệ Techz, xe có hai tùy chọn màu mới là Spectral Blue và Spectral Copper. Cả hai đều có thiết kế khá cao cấp, độc đáo và phù hợp với kiểu dáng tổng thể của mẫu xe tay ga gia đình Jupiter 110.

Màu Spectral Blue kết hợp lớp sơn trắng bóng với tông xanh tím

Màu Spectral Blue kết hợp lớp sơn trắng bóng với tông xanh tím, trong khi Spectral Copper sử dụng phối màu hai tông tím đồng và trắng.

Bên cạnh đó, cả hai phiên bản màu đều được trang bị yên và các chi tiết nhựa màu nâu đậm, góp phần tăng cảm giác sang trọng.

Phiên bản mới cũng có thêm tựa lưng cho người ngồi sau

Phiên bản mới cũng có thêm tựa lưng cho người ngồi sau, giúp hành khách phía sau có thể ngồi thoải mái hơn. TVS đồng thời bổ sung đèn xi-nhan tuần tự, giúp tăng thêm vẻ hiện đại và sức hút cho chiếc xe.

Ngoài những thay đổi trên, TVS Jupiter 110 vẫn giữ nguyên hệ thống cơ khí. Xe tiếp tục sử dụng động cơ 113,3 cc, đã được kiểm chứng qua thời gian, cho công suất 8,02 PS và mô-men xoắn 9,8 Nm.

Giá xe ga TVS Jupiter 110

Thông tin từ Tạp chí điện tử Người đưa tin, theo ghi nhận, TVS Jupiter Dual-Tone đã chính thức có mặt tại đại lý và được mở bán với mức giá 89.825 rupee, quy đổi khoảng 24,5 triệu đồng (giá xuất xưởng, chưa bao gồm các chi phí khác), đây hiện là phiên bản đắt nhất trong dòng Jupiter 110.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, hãng SYM cho biết, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Theo công bố của hãng Suzuki, Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.