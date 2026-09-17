Giá vàng hôm nay: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu bao nhiêu 1 chỉ?

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Giá vàng hôm nay 16/9: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giảm tiếp bao nhiêu? GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn tiếp tục giảm thêm so với chốt phiên ngày hôm qua.

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay niêm yết 14,27-14,67 triệu đồng/1 chỉ.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (17/9), vào lúc 8h33', giá vàng miếng SJC được điều chỉnh xuống mức 142,8-145,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 700.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 142,3-145,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng hạ 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Doji niêm yết ở mức 14,28 - 14,58 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 70.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji giao dịch ở mức 14,3 - 14,7 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 50.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay giảm 300.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 142,7-146,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương đương 14,27-14,67 triệu đồng/1 chỉ.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải đầu phiên hôm nay vẫn giữ mức chốt hôm qua, niêm yết ở mức 143-147 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong nước, phiên giao dịch ngày 16/9 ghi nhận giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh so với phiên liền trước.

Đến cuối phiên, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 16/9, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 143-146 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 143-147 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 7h14 ngày 17/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên Kitco ở mức 4.284,4 USD/ounce (mua vào) và 4.286,4 USD/ounce (bán ra). So với mức tham chiếu, giá vàng tăng 21,4 USD, tương đương 0,5%.

Tuy nhiên, diễn biến trong 24 giờ cho thấy kim loại quý vừa trải qua một phiên biến động rất mạnh. Giá vàng từng lên tới khoảng 4.366 USD/ounce, trước khi lao dốc xuống vùng 4.235 USD/ounce. Sau đó, giá hồi phục nhưng vẫn chủ yếu dao động quanh 4.260-4.285 USD/ounce.