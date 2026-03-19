Giá vàng hôm nay 19/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâu

Giá vàng hôm nay trong nước

Ở thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch 19/3, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 175,4-178,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 4,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch ở mức 176,4-178,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đầu giờ sáng 19/3, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 175,1-178,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 4,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn tại Doji cũng hạ 4,6 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 175,4-178,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 175,4-178,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 175,4-178,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4,4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch ngày 18/3, giá vàng miếng SJC đứng im trong khi vàng nhẫn giảm mạnh vào cuối ngày.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 18/3, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 179,7-182,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước .

Tới cuối giờ chiều ngày 18/3, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 180,5-183,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 178,8-181,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,2 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

GIá vàng hôm nay thế giới

Trên thế giới, đến sáng ngày 19/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tiếp đà rơi xuống mức 4.830 USD/ounce, đánh dấu một trong những phiên giảm kỷ lục của vàng.

Tới 20h45 ngày 18/3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.840 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.866 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 18/3 cao hơn khoảng 11,7% (tương đương tăng 505 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 153,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 29 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 18/3.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế giảm mạnh sau khi Mỹ công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng 0,7% trong tháng Hai.