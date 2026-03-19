Giá vàng hôm nay 19/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâu
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn trơn chịu áp lực lớn khi giảm tới gần 5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Ở thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch 19/3, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 175,4-178,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 4,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch ở mức 176,4-178,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Đầu giờ sáng 19/3, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 175,1-178,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 4,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên giao dịch hôm qua.
Giá vàng nhẫn tại Doji cũng hạ 4,6 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 175,4-178,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 175,4-178,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 175,4-178,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4,4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Trong phiên giao dịch ngày 18/3, giá vàng miếng SJC đứng im trong khi vàng nhẫn giảm mạnh vào cuối ngày.
Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 18/3, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 179,7-182,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước .
Tới cuối giờ chiều ngày 18/3, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 180,5-183,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 178,8-181,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,2 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.
GIá vàng hôm nay thế giới
Trên thế giới, đến sáng ngày 19/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tiếp đà rơi xuống mức 4.830 USD/ounce, đánh dấu một trong những phiên giảm kỷ lục của vàng.
Tới 20h45 ngày 18/3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.840 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.866 USD/ounce.
Giá vàng thế giới đêm 18/3 cao hơn khoảng 11,7% (tương đương tăng 505 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 153,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 29 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 18/3.
Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế giảm mạnh sau khi Mỹ công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng 0,7% trong tháng Hai.
Tỷ giá USD/ VND hôm nay 19/3: Tăng trở lại, tín hiệu nhu cầu nắm giữ USD gia tăng?Giá cả thị trường - 22 phút trước
GĐXH - Sáng 19/3, tỷ giá USD/ VND trong nước ghi nhận xu hướng tăng nhẹ, trong bối cảnh đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế phục hồi sau các tín hiệu chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Thực tế xe máy điện Honda giá 8,5 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, đi tối đa 80km/lần sạc, rẻ nhất thị trườngGiá cả thị trường - 47 phút trước
GĐXH - Xe máy điện Honda gây chú ý với mẫu xe điện với thiết kế nhỏ gọn, giá từ khoảng 8,5 triệu đồng và quãng đường tối đa 80km/lần sạc.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê biệt thự tại 3 xã Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh tháng 3/2026Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê biệt thự, liền kề trên địa bàn 3 xã Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh tháng 3/2026 được sáp nhập từ huyện Đan Phượng cũ cũng ghi nhận ở ngưỡng cao.
Sedan hạng B giá 330 triệu đồng thiết kế thể thao, 7 túi khí, ADAS cấp độ 2 rẻ chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 khiến khách hàng trẻ mê mẩnGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Sedan hạng B hướng đến nhóm khách hàng trẻ với thiết kế hiện đại, công nghệ cao và hàng loạt trang bị lần đầu xuất hiện trong phân khúc.
Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay 18/3: Giá bán ra giảm nhẹ, về mức 26.320 đồng/USDGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Phiên giao dịch giữa tuần hôm nay (18/3), tỷ giá USD trong nước ghi nhận xu hướng giảm nhẹ tại cả cơ quan điều hành và hệ thống ngân hàng thương mại.
Giá lăn bánh Hyundai Stargazer giảm cực sốc, thấp kỷ lục, MPV 7 chỗ chỉ ngang xe hạng A, rẻ nhất thị trườngGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Stargazer đang được xả hàng mạnh lên tới 80 triệu đồng trước khi phiên bản nâng cấp ra mắt tại Việt Nam.
MỚI NHẤT: Tháng 3/2026 nhà riêng trong ngõ tại 3 xã Đan Phượng, Liên Minh, Ô Diên (Hà Nội) vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/cănGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ những căn nhà riêng nằm trên mặt đường lớn, ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ trên địa bàn 3 xã Đan Phượng, Liên Minh, Ô Diên (Hà Nội) cũng đã tăng cao, chạm và vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn.
Giá bạc hôm nay (18/3): Vừa mở phiên, thị trường trong nước giảm nhanhGiá cả thị trường - 1 ngày trước
Giá bạc hôm nay 18/3 đã giảm mạnh ngay từ phiên mở cửa. Thị trường trong nước ghi nhận giá bạc giảm từ 81 triệu đồng/kg xuống sát 80 triệu đồng/kg. Theo diễn biến quốc tế, giá bạc có thể tiếp tục giảm thêm trong thời gian tới.
Chi tiết MPV Hyundai Stargazer 2026 phiên bản mới giá 489 triệu đồng ở Việt Nam có xứng danh rẻ nhất thị trường?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - MPV Hyundai Stargazer 2026 dự kiến ra mắt vào tháng 4 với giá bán khởi điểm từ 489 triệu đồng.
Giá vàng hôm nay 18/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm tiếp?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn trơn trong nước vẫn treo ở mức 183 triệu đồng/lượng (bán).
Xe máy điện giá 12 triệu đồng thiết kế hiện đại, độc đáo, trang bị tiện ích, cốp rộng, sạc pin nhanh, rẻ hơn Vision, Wave AlphaGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện có mức giá cực rẻ, thậm chí ‘mềm’ hơn cả Wave Alpha sẽ gây sốt thị trường.