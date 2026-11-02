Giá vàng hôm nay 2/11: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji tăng bao nhiêu?

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Giá vàng hôm nay 1/11: Ổn định cả chiều mua vào và bán ra GĐXH - So với phiên liền trước, giá vàng ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra. Trong khi đó giá vàng thế giới giữ ở mức 3,875.5 USD/oz.

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán

Hôm nay (2/11), vào lúc 10h33', giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức niêm yết vào cuối tuần qua, giao dịch ở mức 137-140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng đắt hơn 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều giao dịch so với mức chốt của phiên giao dịch cuối tuần qua, lên mức 132,8-136,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tương tự, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải đầu phiên hôm nay cũng được điều chỉnh tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết tuần qua, giao dịch ở mức 134,8-138,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay cũng đắt hơn 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt của phiên giao dịch cuối tuần qua, mua - bán ở mức 134,5-138,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng 2/11, giá vàng thế giới tăng mạnh ngay khi thị trường bước vào phiên giao dịch đầu tuần.

Theo dữ liệu từ Kitco lúc 6h41 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay được niêm yết ở mức 3.899,2 USD/ounce (mua vào) và 3.901,2 USD/ounce (bán ra), tăng 24,8 USD/ounce, tương đương 0,64% so với mức tham chiếu.

Đáng chú ý, giá vàng có thời điểm vọt lên 3.903 USD/ounce, trong khi mức thấp nhất ghi nhận là 3.879 USD/ounce.

Giá vàng thế giới ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp. Đà phục hồi đầu tuần nhanh chóng đảo chiều trước áp lực bán gia tăng. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì quan điểm chính sách tiền tệ thắt chặt. Số liệu kinh tế Mỹ tích cực củng cố kỳ vọng lãi suất có thể tiếp tục tăng.



