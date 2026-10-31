Tỷ giá USD hôm nay 31/10: Giá USD khối ngân hàng đồng loạt giảm xuống dưới 26.000 đồng/USD bán ra, có nên mua USD lúc này?

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Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, giảm 0,07%, hiện ở mức 101,96 điểm.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY giảm xuống vùng 101,85 điểm. USD ngân hàng giảm nhẹ. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật biến động trái chiều, đồng EUR giảm nhẹ.

Đồng yên Nhật tăng 0,11%, lên 157,51 yên/USD trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, hướng tới phiên tăng giá thứ ba liên tiếp sau khi BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 1,25% nhưng nâng dự báo lạm phát và phát tín hiệu có thể tiếp tục thắt chặt chính sách. Tuy nhiên, đà tăng của đồng yên còn hạn chế do định hướng lãi suất của Fed và đồng tiền này vẫn hướng tới một tháng giảm giá trong tháng 10.

Trong khi đó, đồng EUR giảm 0,12%, xuống 1,1168 USD, hướng tới tháng giảm giá thứ hai liên tiếp do triển vọng tăng trưởng kinh tế khu vực còn yếu. Đồng bảng Anh tăng 0,15%, lên 1,3396 USD, còn đô la Australia tăng 0,09%, lên 0,70345 USD.

Đồng USD chịu sức ép từ đà giảm của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ do lo ngại về quy mô chi tiêu cho AI. Dù nhu cầu trú ẩn an toàn thường hỗ trợ đồng bạc xanh, yếu tố này chưa đủ bù đắp áp lực giảm từ thị trường trái phiếu.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 31/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đã giảm 7 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua, ở mức 25.637 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm nhẹ cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước, ở vùng 24.406 đồng mua vào và 26.868 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 31/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 31/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 31/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 31/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 31/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 31/10/2026.

Tỷ giá USD giảm tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD giảm 30 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,580-25,990 đồng/USD. Tại ngân hàng VietinBank, giá USD ở mức 25.440-25.980 đồng/USD, đã giảm 123 đồng cả chiều mua vào và giảm 28 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,600-25,980 đồng/USD, đã giảm 35 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá USD hôm nay 31/10 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát tại thời điểm 09h55 không thay đổi với hôm qua cùng thời điểm ghi nhận hôm qua, hiện đang được mua vào là 26.029 đồng và bán ra là 26.129 đồng.

Tỷ giá EUR hôm nay 31/10, giảm tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 28,141.01-29,625.48 đồng/EUR, đã giảm 25 đồng chiều mua vào và giảm 26 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 27.933-29.653 đồng/EUR, đã giảm 417 đồng chiều mua vào và giảm 7 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 28,265-29,635 đồng/EUR, đã giảm 105 đồng chiều mua vào và giảm 108 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá Euro hôm nay 31/10 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát lúc 10h01 phút hiện đang được mua vào là 28.739 đồng và bán ra là 28.849 đồng, không thay đổi so với thời điểm ghi nhận ngày hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 157.92-168.80 đồng/yen, tăng nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên tăng nhẹ chiều bán so với phiên trước đó, ở vùng 158,26-169,76 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 159.23-169.21 đồng, giảm nhẹ so với phiên hôm qua.

Những điều cần lưu ý khi mua USD lúc này?

Ngày 31/10, đồng bạc xanh tiếp tục giảm trên thị trường tiền tệ thế giới. Tại thị trường trong nước, giá USD biến động trái chiều, khối ngân hàng giá USD tiếp tục giảm, trong khi đó thị trường tự do vẫn chững giá.

Diễn biến trên cho thấy, tỷ giá USD/VND còn chịu ảnh hưởng từ cung, cầu ngoại tệ, nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu. Biến động của USD quốc tế không đồng nghĩa giá USD trong nước sẽ tăng hoặc giảm tương ứng. Thị trường lúc này đòi hỏi người mua thận trọng, tránh chạy theo biến động của đồng bạc xanh.

Với người có nhu cầu mua USD để du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán, nên xác định rõ số tiền và thời điểm sử dụng. Nếu chưa cần mua ngay toàn bộ, có thể chia thành nhiều đợt để giảm rủi ro tỷ giá. Đồng thời, nên so sánh giá bán USD giữa các ngân hàng để lựa chọn thời điểm phù hợp.

Đối với nhà đầu tư mua USD kiếm lời, cần cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền. Nếu mua ở mức giá cao nhưng tỷ giá trong nước không tiếp tục tăng, lợi nhuận có thể thu hẹp, thậm chí thua lỗ do chênh lệch giá mua, bán.

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