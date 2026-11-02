Ô tô điện giá 309 triệu đồng đi 555km/lần sạc bán 10.000 đơn chỉ sau 19h có gì đặc biệt?

Ô tô điện giá siêu rẻ về Việt Nam, rẻ chỉ ngang Honda SH liệu có dễ cạnh tranh? GĐXH - Ô tô điện giá rẻ tại Việt Nam có thể đón thêm những lựa chọn mới khi TMT Motors lên kế hoạch giới thiệu loạt phương tiện điện với mức giá khởi điểm chỉ 123 triệu đồng.

Ô tô điện đi 555km/lần sạc bán 10.000 đơn chỉ sau 19h

Xe điện Jetta M6 EV giá chỉ hơn 300 triệu đồng

Thị trường ô tô điện Trung Quốc tiếp tục xuất hiện thêm một mẫu sedan giá dễ tiếp cận khi Jetta M6 EV chính thức mở bán ngày 22/10/2026. Đáng chú ý, mẫu xe thuộc liên doanh FAW-Volkswagen đã ghi nhận hơn 10.000 đơn đặt hàng chỉ sau 19 giờ, cho thấy sức hút ban đầu của một sản phẩm kết hợp giá bán thấp với nhiều trang bị công nghệ.

Xe đã nhận hơn 10.000 đơn đặt hàng chỉ sau 19 giờ

Một chi tiết cần làm rõ là Jetta M6 EV không phải phiên bản chạy điện của mẫu sedan Volkswagen Jetta từng xuất hiện tại Việt Nam.

Tại Trung Quốc, Jetta được phát triển thành thương hiệu ô tô phổ thông riêng thuộc liên doanh FAW-Volkswagen, hướng đến nhóm khách hàng có ngân sách hạn chế.

Xe đi xa tới 555 km/lần sạc

Vì vậy, dù có mối liên hệ với Volkswagen, Jetta M6 EV là một sản phẩm độc lập, được phát triển để cạnh tranh trong phân khúc ô tô điện giá thấp tại thị trường Trung Quốc.

Về khả năng vận hành, Jetta M6 EV sử dụng động cơ điện đặt phía trước và hệ dẫn động cầu trước trên toàn bộ các phiên bản. Phiên bản tiêu chuẩn được trang bị động cơ điện công suất 113 kW, tương đương khoảng 152 mã lực.

Cung cấp năng lượng là bộ pin lithium sắt photphat (LFP) dung lượng 42,9 kWh, cho phạm vi di chuyển công bố 465 km theo chu trình CLTC của Trung Quốc.

Trong khi đó, hai phiên bản cao hơn sử dụng động cơ điện công suất 145 kW, tương đương khoảng 194 mã lực. Với cấu hình này, khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h được cải thiện từ 8,3 giây trên bản tiêu chuẩn xuống còn 6,8 giây.

Đáng chú ý, bộ pin LFP dung lượng 51,9 kWh giúp xe đạt phạm vi hoạt động tối đa 555 km/lần sạc theo chuẩn CLTC.

Theo thông tin được công bố, cả hai cấu hình pin đều sử dụng cell do CALB cung cấp. Nếu quy đổi theo những mức tham chiếu WLTP được đề cập, phạm vi hoạt động của hai cấu hình lần lượt khoảng 377 km và 450 km.

Dù vậy, đây không phải kết quả thử nghiệm thực tế trên đường. Quãng đường sử dụng còn phụ thuộc vào tốc độ, nhiệt độ môi trường, điều kiện giao thông, tải trọng và việc sử dụng điều hòa.

Về kích thước, Jetta M6 EV có chiều dài 4.806 mm, rộng 1.868 mm và cao 1.500 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.820 mm. Hệ thống treo trước sử dụng cấu trúc MacPherson, trong khi phía sau là dạng thanh xoắn.

Bên cạnh mức giá và phạm vi hoạt động, Jetta M6 EV còn được bổ sung những trang bị công nghệ đáng chú ý. Trên phiên bản cao cấp nhất, xe sử dụng hệ thống hỗ trợ lái cấp độ 2, tích hợp chip xử lý Journey 6M của Horizon Robotics.

Theo nhà sản xuất, hệ thống có thể hỗ trợ điều hướng khi di chuyển trên đường cao tốc và một số tình huống giao thông đô thị.

Tuy nhiên, công nghệ hỗ trợ lái cấp độ 2 không đồng nghĩa phương tiện có khả năng tự lái hoàn toàn. Người điều khiển vẫn phải quan sát đường, giám sát hệ thống và sẵn sàng can thiệp khi cần thiết.

FAW-Volkswagen cũng công bố chính sách bồi thường liên quan đến một số sự cố phát sinh trong quá trình sử dụng hệ thống hỗ trợ lái ở năm đầu sở hữu xe.

Jetta M6 EV có chiều dài 4.806 mm, rộng 1.868 mm và cao 1.500 mm.

Các điều kiện và phạm vi trách nhiệm cụ thể sẽ phụ thuộc vào chính sách của hãng tại thị trường Trung Quốc. Một trang bị đáng chú ý khác là tính năng cấp điện cho thiết bị bên ngoài V2L, với công suất tối đa 3,5 kW.

Nhờ tính năng này, Jetta M6 EV có thể cung cấp điện cho các thiết bị tương thích trong những hoạt động ngoài trời hoặc tình huống cần nguồn điện tạm thời.

Ngoài ra, hai ghế trước có thể gập phẳng để tạo thành không gian nghỉ ngơi trong xe. Đây là tiện ích phù hợp với người thường xuyên di chuyển đường dài hoặc cần nghỉ trong thời gian chờ sạc.

Việc bổ sung những tính năng trên cho thấy FAW-Volkswagen không chỉ cạnh tranh bằng giá bán mà còn muốn tăng sức hấp dẫn của xe điện Jetta M6 EV thông qua trải nghiệm sử dụng. Dù vậy, các trang bị cao cấp có thể chỉ xuất hiện trên một số phiên bản, thay vì được cung cấp tiêu chuẩn cho toàn bộ dải sản phẩm.

Giá ô tô điện Jetta M6 EV

Thị trường ô tô điện Trung Quốc tiếp tục xuất hiện thêm một mẫu sedan giá dễ tiếp cận khi Jetta M6 EV chính thức mở bán ngày 22/10/2026. Đáng chú ý, mẫu xe thuộc liên doanh FAW-Volkswagen đã ghi nhận hơn 10.000 đơn đặt hàng chỉ sau 19 giờ, cho thấy sức hút ban đầu của một sản phẩm kết hợp giá bán thấp với nhiều trang bị công nghệ.

Jetta M6 EV cũng gây chú ý nhờ phạm vi di chuyển tối đa 555 km/lần sạc theo tiêu chuẩn CLTC. Với mức giá khởi điểm quy đổi khoảng 309 triệu đồng, mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng cần một chiếc sedan điện rộng rãi nhưng không muốn chi quá nhiều tiền.

Theo thông tin từ FAW-Volkswagen, Jetta M6 EV được phân phối tại Trung Quốc với ba phiên bản, có giá bán từ 79.800 đến 99.800 nhân dân tệ (tương đương khoảng 309–387 triệu đồng theo tỷ giá quy đổi tham khảo).

Đây là mức giá đáng chú ý đối với một mẫu sedan điện có chiều dài thân xe hơn 4,8 m và được trang bị nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá hấp dẫn nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.







