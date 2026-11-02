Trải nghiệm xe máy điện giá 12,9 triệu đồng đi 75 km/lần sạc, màn hình LCD 5 inch, khóa NFC bán ở thị trường Việt

Xe máy điện đi 75 km/lần sạc, màn hình LCD 5 inch, khóa NFC bán ở thị trường Việt

Xe máy điện PEGA CAP-AZ

Xe máy điện PEGA CAP-AZ là một lựa chọn đáng chú ý trong nhóm phương tiện hai bánh chạy điện giá rẻ.

Theo Tạp chí Kinh doanh chứng khoán Việt Nam, một trong những điểm đáng chú ý của xe máy điện PEGA CAP-AZ là kích thước phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị. Xe có chiều dài 1.708 mm, rộng 702 mm và cao 1.350 mm.

Với kích thước này, mẫu xe hướng đến sự thuận tiện khi di chuyển trên những tuyến phố đông đúc, quay đầu trong không gian hẹp hoặc sắp xếp vị trí đỗ xe tại nhà.

Chiều cao yên ở mức 739 mm cũng là một lợi thế đối với người có vóc dáng nhỏ. Tuy nhiên, khả năng chống chân thực tế còn phụ thuộc vào thiết kế yên, chiều rộng thân xe và thể trạng của từng người sử dụng.

PEGA CAP-AZ sử dụng bánh xe kích thước 3.00-10, phù hợp với định hướng thiết kế nhỏ gọn của sản phẩm. Đáng chú ý, tải trọng công bố đạt 180 kg, đáp ứng nhu cầu sử dụng phương tiện để đi lại và mang theo những vật dụng cá nhân trong giới hạn cho phép.

Bình điện 48V–20Ah, đi tối đa 75km/lần sạc

Ngoài ra, xe được trang bị màn hình điện tử LCD kích thước 5 inch. Đây là tiện ích giúp người điều khiển quan sát các thông tin vận hành thuận tiện hơn so với những cụm đồng hồ cơ truyền thống.

Về khả năng vận hành, PEGA CAP-AZ sử dụng bộ bình điện có điện áp 48V và dung lượng 20Ah. Từ thông số này, năng lượng danh định của bộ bình điện tương đương khoảng 0,96 kWh.

Theo thông tin kỹ thuật được công bố, xe có thể di chuyển tối đa 75 km sau mỗi lần sạc đầy. Đây là phạm vi hoạt động phù hợp với nhu cầu đi học, đi làm hoặc mua sắm trong khu vực nội thành.

Chẳng hạn, nếu mỗi ngày di chuyển khoảng 10–15 km, người dùng có thể chủ động sắp xếp việc sạc điện sau một vài ngày sử dụng, tùy tình trạng bình điện và điều kiện vận hành.

Dù vậy, quãng đường 75 km là thông số công bố của sản phẩm. Phạm vi thực tế có thể thay đổi theo tải trọng, tốc độ di chuyển, địa hình, thói quen tăng giảm tốc và mức độ suy giảm dung lượng bình điện theo thời gian.

Thời gian sạc của PEGA CAP-AZ được công bố trong khoảng 6–8 giờ. Điều này cho phép người dùng lựa chọn sạc vào buổi tối hoặc trong khoảng thời gian không cần sử dụng phương tiện. Đáng chú ý, bộ sạc có tính năng tự động ngắt khi đầy giúp hạn chế việc tiếp tục nạp điện sau khi hoàn tất quá trình sạc.

Với năng lượng danh định khoảng 0,96 kWh, PEGA CAP-AZ có lợi thế về lượng điện cần sử dụng cho mỗi lần nạp đầy. Tuy nhiên, điện năng thực tế lấy từ lưới điện sẽ cao hơn do hao hụt trong quá trình sạc.

Đối với người sử dụng xe để đi lại hằng ngày, chi phí năng lượng thấp là một trong những yếu tố đáng cân nhắc khi so sánh xe máy điện với phương tiện sử dụng động cơ xăng.

Bên cạnh thiết kế và khả năng di chuyển, PEGA CAP-AZ còn được trang bị những tiện ích hướng đến trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Nổi bật là hệ thống mở khóa bằng thẻ từ NFC cho phép người dùng thực hiện thao tác mở khóa bằng cách đưa thẻ đến vị trí nhận diện.

Xe được trang bị khóa NFC một chạm

Tính năng này giúp giảm sự phụ thuộc vào chìa khóa cơ truyền thống, mang lại sự thuận tiện khi khởi động phương tiện.

Xe cũng được giới thiệu với hệ thống khóa chống trộm thông minh, hỗ trợ bảo vệ phương tiện trong quá trình dừng đỗ. Tuy nhiên, những chức năng cụ thể của hệ thống chống trộm cần được xác nhận thêm từ tài liệu hướng dẫn sản phẩm.

Thời gian sạc của PEGA CAP-AZ được công bố trong khoảng 6–8 giờ.

Một trang bị khác là động cơ đạt chuẩn chống nước IP65. Theo hệ thống phân loại IP, cấp bảo vệ này thể hiện khả năng ngăn bụi xâm nhập và chống chịu tia nước phun trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn.

Dù vậy, IP65 không đồng nghĩa xe có thể hoạt động an toàn khi động cơ bị ngâm trong nước. Người sử dụng vẫn cần hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu và tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất. Ngoài ra, PEGA CAP-AZ được giới thiệu với kết cấu khung xe bền bỉ, hướng đến nhu cầu sử dụng thường xuyên.

Tuy nhiên, bảng thông số hiện có chưa đề cập đến công suất động cơ, tốc độ tối đa, trọng lượng bản thân xe và cấu hình hệ thống phanh. Đây là những yếu tố người mua nên tìm hiểu thêm để đánh giá đầy đủ khả năng vận hành.

Giá xe máy điện PEGA CAP-AZ

Xe máy điện PEGA CAP-AZ là một lựa chọn đáng chú ý trong nhóm phương tiện hai bánh chạy điện giá rẻ chỉ 12.900.000 đồng. Mẫu xe sở hữu thiết kế nhỏ gọn, chiều cao yên thấp cùng nhiều trang bị tiện ích, hướng đến những người thường xuyên di chuyển trong đô thị.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.



