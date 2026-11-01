Tỷ giá USD hôm nay 1/11: USD chững giá cả khối ngân hàng và 'chợ đen', người mua USD cần lưu ý những gì?

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, chốt tăng tuần 0,15%, ở mức 101,96 điểm.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY tăng lên vùng 101,96 điểm. USD ngân hàng đi ngang. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật, đồng EUR không biến động.

Trong tuần giao dịch vừa qua, đồng USD tăng nhẹ vào đầu tuần nhờ kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn và triển vọng kinh tế Mỹ tương đối tích cực. Tuy nhiên, đồng bạc xanh đảo chiều suy yếu sau khi Fed quyết định giữ nguyên lãi suất, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm và những lo ngại về lạm phát, tăng trưởng tiếp tục chi phối tâm lý thị trường. Áp lực giảm còn kéo dài trong những phiên cuối tuần, trước khi USD có dấu hiệu ổn định trở lại nhờ nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn gia tăng. Bên cạnh chính sách của Fed, động thái từ ECB, BOJ và diễn biến phục hồi của đồng yên Nhật cũng góp phần định hướng tỷ giá USD trên thị trường quốc tế.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 1/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đi ngang so với phiên giao dịch ngày hôm qua, ở mức 25.637 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ổn định cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước, ở vùng 24.406 đồng mua vào và 26.868 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 1/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 1/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 1/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 1/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 1/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 1/11/2026.

Tỷ giá USD chững giá tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD đi ngang cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,580-25,990 đồng/USD. Tại ngân hàng VietinBank, giá USD ở mức 25.440-25.980 đồng/USD, ổn định cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,600-25,980 đồng/USD, không biến động cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá USD hôm nay 1/11 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát tại thời điểm 09h22 phút không thay đổi với hôm qua cùng thời điểm ghi nhận hôm qua, hiện đang được mua vào là 26.029 đồng và bán ra là 26.129 đồng.

Tỷ giá EUR hôm nay 1/11, đi ngang tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 28,141.01-29,625.48 đồng/EUR, chững giá cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 27.933-29.653 đồng/EUR, ổn định cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 28,265-29,635 đồng/EUR, không biến động cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá Euro hôm nay 1/11 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát lúc 09h25 phút hiện đang được mua vào là 28.739 đồng và bán ra là 28.849 đồng, không thay đổi so với thời điểm ghi nhận ngày hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 157.92-168.80 đồng/yen, ổn định giá so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên đi ngang cả chiều bán so với phiên trước đó, ở vùng 158,26-169,76 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 159.23-169.21 đồng, không biến động so với phiên hôm qua.

Những điều cần lưu ý khi mua USD lúc này

Ngày 1/11, đồng bạc xanh đảo chiều tăng nhẹ trên thị trường tiền tệ thế giới. Tại thị trường trong nước, giá USD lại có diễn biến trái chiều, khối ngân hàng giá USD tiếp tục giảm, trong khi đó thị trường tự do vẫn chững giá.

Những yếu tố trên cho thấy, tỷ giá USD/VND không chỉ phụ thuộc vào diễn biến của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế mà còn chịu tác động bởi cung – cầu ngoại tệ trong nước, nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp cũng như hoạt động xuất nhập khẩu. Do đó, USD thế giới tăng hay giảm không đồng nghĩa tỷ giá trong nước sẽ biến động cùng chiều. Trong bối cảnh này, người mua cần giữ tâm lý thận trọng, tránh quyết định theo những biến động nhất thời của thị trường.

Đối với những người có nhu cầu mua USD phục vụ du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán, cần chủ động tính toán số tiền thực tế và thời điểm sử dụng. Trường hợp chưa cần dùng ngay toàn bộ số ngoại tệ, người mua có thể cân nhắc chia nhỏ các lần giao dịch nhằm hạn chế rủi ro tỷ giá. Bên cạnh đó, việc tham khảo và so sánh giá bán USD tại các ngân hàng cũng giúp lựa chọn được thời điểm mua hợp lý hơn.

Riêng với những nhà đầu tư kỳ vọng kiếm lời từ việc mua USD, cần thận trọng trước khi quyết định xuống tiền. Bởi nếu mua vào ở vùng giá cao trong khi tỷ giá trong nước không tiếp tục đi lên, biên lợi nhuận sẽ bị thu hẹp, thậm chí có thể phát sinh thua lỗ do chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra.

Tỷ giá USD hôm nay 31/10: Giá USD khối ngân hàng đồng loạt giảm xuống dưới 26.000 đồng/USD bán ra, có nên mua USD lúc này? GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ bảy ngày 31/10/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.