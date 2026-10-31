Xe ga giá chỉ từ 19 triệu đồng đẹp như SH Mode, không cần bằng lái

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Theo TTXVN, trong số các lựa chọn hiện nay, xe ga 50cc không cần bằng lái trở thành phân khúc được nhiều phụ huynh và học sinh săn đón nhất nhờ tính an toàn, sự tiện nghi và kiểu dáng thời trang.

Xe ga SYM Elite 50cc - giá khoảng 23,1 triệu đồng

SYM Elite 50

SYM Elite 50 là một trong những mẫu xe tay ga 50cc quen thuộc trên thị trường Việt Nam. Xe hiện được hãng niêm yết ở mức khoảng 23,1 triệu đồng.

Đánh giá xe ga SYM Elite 50cc

Điểm đáng chú ý của Elite 50 nằm ở kiểu dáng scooter cổ điển, thân xe nhỏ và chiều cao yên khoảng 745 mm. Trọng lượng xe chỉ khoảng 84 kg nên tương đối thuận tiện với học sinh, đặc biệt là người có vóc dáng nhỏ.

Không gian chứa đồ được bố trí dưới yên, đủ đáp ứng nhu cầu mang theo một số vật dụng cá nhân phục vụ việc đi học hằng ngày.

Elite 50 sử dụng động cơ xăng 4 thì, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, dung tích 49,5cc. Công suất tối đa khoảng 2,7 kW tại 8.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 3,4 Nm tại 7.000 vòng/phút.

Bình xăng có dung tích khoảng 4,3-4,5 lít. Mức tiêu hao nhiên liệu được công bố vào khoảng 1,88 lít/100 km.

Điểm đáng chú ý: Xe nhẹ, chiều cao yên vừa phải, kiểu dáng dễ làm quen, phù hợp với nhu cầu đi học và di chuyển quãng ngắn trong đô thị.

Hạn chế: Công suất không lớn, khả năng tăng tốc và chở nặng khó so sánh với các dòng xe tay ga dung tích lớn hơn.

Xe ga DK Roma SX 50cc - giá khoảng 19-22,5 triệu đồng

DK Roma SX

Nếu ưu tiên mức giá dễ tiếp cận, DK Roma SX là một trong những mẫu xe đáng chú ý trong nhóm xe tay ga 50cc.

Tại một số đại lý, mẫu xe này đang được chào bán khoảng 19-22,5 triệu đồng tùy phiên bản và chính sách bán hàng.

Đánh giá xe ga DK Roma SX 50cc

Roma SX sử dụng phong cách thiết kế mang hơi hướng scooter châu Âu với các đường nét bo tròn và thân xe tương đối gọn. Xe có chiều dài khoảng 1.715 mm, rộng 696 mm, cao 1.052 mm và trọng lượng khoảng 85 kg.

Khối lượng không quá lớn giúp việc dắt xe, xoay trở trong sân trường hoặc những khu vực có diện tích hẹp thuận tiện hơn.

Xe được trang bị động cơ xăng 4 thì, làm mát bằng không khí, dung tích 49,5cc. Tốc độ tối đa vào khoảng 49-50 km/h. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau.

Điểm đáng chú ý: Giá thuộc nhóm thấp trong phân khúc, thiết kế bắt mắt và trọng lượng khá nhẹ.

Hạn chế: Trang bị và khả năng vận hành ở mức cơ bản, phù hợp hơn với nhu cầu đi học hoặc đi lại trong khu vực đô thị thay vì những hành trình dài.

Xe ga Kymco Hermosa 50cc - giá khoảng 27,29 triệu đồng

Kymco Hermosa

Kymco Candy Hermosa 50cc hiện có giá niêm yết khoảng 27,29 triệu đồng. So với nhiều mẫu xe 50cc khác, Hermosa sở hữu kích thước tương đối lớn, tạo cảm giác gần với xe tay ga phổ thông.

Đánh giá xe ga Kymco Hermosa 50cc

Mẫu xe được tạo hình theo hướng thể thao, thân xe dài và tư thế ngồi đủ rộng cho hai người. Đèn pha sử dụng bóng halogen, trong khi đèn xi-nhan và đèn hậu dùng công nghệ LED.

Xe cũng được trang bị chức năng Passing trên cụm công tắc đèn, cùng cụm đồng hồ hiển thị các thông số vận hành cơ bản.

Hermosa 50 sử dụng động cơ xăng 4 thì, dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí và được trang bị hệ thống phun xăng điện tử.

Theo thông số được công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe vào khoảng 2,04 lít/100 km.

Sàn để chân khá rộng, yên dài khoảng 770 mm cùng khoang chứa đồ dưới yên giúp tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Điểm đáng chú ý: Thân xe lớn, tư thế ngồi thoải mái, có phun xăng điện tử và phù hợp với người thích kiểu dáng gần với xe tay ga thông thường.

Hạn chế: Kích thước lớn có thể khiến những học sinh vóc dáng nhỏ gặp khó khăn hơn khi dắt hoặc quay đầu xe. Mức tiêu thụ nhiên liệu cũng nhỉnh hơn một số đối thủ.

Xe ga SYM Priti 50cc - giá khoảng 26,7 triệu đồng

SYM Priti 50cc

Ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 6/2024, SYM Priti 50 được định vị hướng tới nhóm khách hàng trẻ, trong đó có học sinh, sinh viên và những người chưa có giấy phép lái xe.

Mẫu xe hiện có giá niêm yết khoảng 26,7 triệu đồng.

Đánh giá xe ga SYM Priti 50cc

Priti 50 gây chú ý nhờ ngoại hình trẻ trung với thiết kế lấy cảm hứng từ chim ruồi. Phần đầu xe sử dụng cụm đèn chiếu sáng hai tầng bố trí theo phương dọc, kết hợp xi-nhan nằm trên yếm và một kính chắn gió nhỏ.

Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED, góp phần tạo cảm giác hiện đại hơn so với nhiều mẫu xe 50cc truyền thống.

Xe được trang bị động cơ xăng một xi-lanh, dung tích 49,5cc, phun xăng điện tử EFI, công suất khoảng 3,5 mã lực.

Một điểm đáng chú ý là bình xăng dung tích 6,5 lít được chuyển lên phía trước, từ đó tạo thêm không gian cho khoang chứa đồ dưới yên.

Theo công bố của nhà sản xuất, xe tiêu thụ khoảng 1,81 lít xăng/100 km. Với bình nhiên liệu đầy, quãng đường lý thuyết có thể vượt 300 km.

Khoang chứa đồ có thể để một mũ bảo hiểm cỡ lớn hoặc hai mũ nửa đầu. Sàn để chân rộng khoảng 264 mm cũng là lợi thế với người thường xuyên mang theo balô hoặc đồ dùng khi đi học.

Điểm đáng chú ý: Trang bị phun xăng điện tử, tiêu hao nhiên liệu thấp, khoang chứa đồ rộng và thiết kế trẻ trung.

Hạn chế: Khu vực yên sau không quá rộng, khả năng vận hành có thể bị hạn chế khi chở hai người cùng nhiều hành lý.

Tiêu chí chọn xe ga cho học sinh

Theo Tạp chí điện tử Người đưa tin, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người từ đủ 16 tuổi được điều khiển xe gắn máy. Với phương tiện sử dụng động cơ nhiệt, xe gắn máy có dung tích xi-lanh không lớn hơn 50 cm³ và tốc độ thiết kế không vượt quá 50 km/h.

Nhờ đó, xe tay ga 50cc trở thành một trong những lựa chọn được nhiều gia đình quan tâm khi con bước vào bậc THPT.