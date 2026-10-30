Giá vàng hôm nay 30/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm sâu bao nhiêu?

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Giá vàng hôm nay trong nước

SJC ở ngưỡng 138,4-141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đồng loạt giảm 1,3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h00, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 138,4-141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đồng loạt giảm 1,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

DOJI niêm yết giá vàng SJC ở ngưỡng 138,4-141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cùng giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở ngưỡng 137,4-141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), lần lượt giảm 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 134,3 - 138,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 136-140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 137,4-140,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay thế giới

Theo dữ liệu Kitco, ngày 30/10, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.002,3 USD/ounce (mua vào) và 4.004,3 USD/ounce (bán ra), giảm 17,7 USD/ounce, tương đương 0,44%.

Giá vàng diễn biến theo xu hướng đi xuống, có thời điểm lùi dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce. Biên độ giá được ghi nhận từ 3.996 đến 4.070 USD/ounce.

Dù trở lại trên mốc 4.000 USD/ounce tại thời điểm cập nhật, giá kim loại quý vẫn ở gần vùng thấp nhất trong ngày.