Trang bị ngang Honda SH, xe ga 150cc giá 19 triệu đồng có bản phanh ABS 2 kênh khách Việt nhìn là mê

Xe ga 150cc có bản phanh ABS 2 kênh

Guangjian Arnovina M5 2027 - mẫu "siêu tay ga" với giá bán quy đổi chỉ từ 19 triệu đồng. Ảnh: Tổng hợp

Guangjian Arnovina M5 2027 vừa ra mắt tại Trung Quốc với động cơ 149,3cc, bình xăng 8,6 lít và phiên bản cao cấp được trang bị phanh ABS 2 kênh cùng hệ thống kiểm soát lực kéo TCS.

Theo Tạp chí Người quan sát, Guangjian Arnovina M5 2027 vừa được giới thiệu tại Trung Quốc, hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu xe tay ga phục vụ nhu cầu đi làm, di chuyển trong đô thị và sử dụng hằng ngày. Mẫu xe gây chú ý nhờ động cơ dung tích gần 150cc, bình nhiên liệu lớn và mức giá khởi điểm tương đối thấp.

Cung cấp sức mạnh cho Arnovina M5 là động cơ xăng 4 thì, xi-lanh đơn, dung tích 149,3cc, làm mát bằng không khí, sử dụng cơ cấu một trục cam và hai van. Động cơ sản sinh công suất tối đa 11,7 mã lực tại 7.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 12,2 Nm tại 6.000 vòng/phút.

Phần đuôi của xe. Ảnh: Tổng hợp

Một trong những điểm đáng chú ý của mẫu xe là bình nhiên liệu dung tích 8,6 lít. Theo thông tin được công bố, xe có thể di chuyển khoảng 300 km sau mỗi lần đổ đầy bình, đáp ứng nhu cầu đi lại thường xuyên mà không cần tiếp nhiên liệu quá nhiều lần.

Tuy nhiên, Guangjian Arnovina M5 2027 không được trang bị màn hình tích hợp các tính năng giải trí hiện đại hoặc kết nối điện thoại thông minh. Người dùng có nhu cầu sử dụng bản đồ và dẫn đường vẫn phải đặt điện thoại trên giá đỡ riêng.

Thay vì tập trung vào các trang bị điện tử, mẫu xe hướng đến những yếu tố phục vụ trực tiếp nhu cầu vận hành. Với chiều cao yên 730 mm và thân xe tương đối nhẹ, Arnovina M5 được thiết kế để nhiều nhóm khách hàng có thể sử dụng, bao gồm cả người có vóc dáng nhỏ.

Giá xe ga 150cc Guangjian Arnovina M5 2027

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, xe ga 150ccGuangjian Arnovina M5 2027 có giá niêm yết 4.980 nhân dân tệ, tương đương khoảng 19,28 triệu đồng, đối với phiên bản tiêu chuẩn. Phiên bản cao cấp có giá 6.980 nhân dân tệ, tương đương khoảng 27,03 triệu đồng.

Đáng chú ý, phiên bản cao cấp được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS. Đây là những trang bị hỗ trợ an toàn đáng quan tâm trong phân khúc xe tay ga giá rẻ.

Với mức giá trên, Guangjian Arnovina M5 được định vị như một phương án thay thế xe máy điện dành cho người dùng ưu tiên khả năng di chuyển linh hoạt. Xe sử dụng động cơ xăng, có thể tiếp nhiên liệu nhanh và không phụ thuộc vào thời gian sạc pin.

Hiện, chưa có thông tin xác nhận mẫu xe này sẽ được phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.