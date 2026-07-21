Giá vàng hôm nay 21/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji bao nhiêu khi giá thế giới tăng trở lại?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143-146 triệu đồng/lượng, trước đó, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC cùng giảm mạnh 1,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch 21/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143-146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với kết phiên hôm qua.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng đứng im so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 141,5-145 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng giữ nguyên mức chốt hôm qua, mua - bán ở mức 142-146 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay được điều chỉnh tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 142,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Chốt phiên giao dịch ngày 20/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143-146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.
Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 141,5-145 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 142,4-146,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.
Giá vàng hôm nay thế giới
Sáng nay, lúc 8h56', giá vàng thế giới tăng lên 4.022 USD/ounce.
Lúc 21h ngày 20/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở mức khoảng 3.999 USD/ounce, giảm 0,43% so với tuần trước. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức khoảng 4.003 USD/ounce.