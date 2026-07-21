Lý do giá xe số 110cc Honda Wave Alpha giảm mạnh ở đại lý

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Trải nghiệm xe số 110cc Thái Lan giá 19 triệu đồng đậm chất Cub cổ điển, tiết kiệm nhiên liệu, trang bị hiện đại khiến khách Việt săn lùng GĐXH - Xe số 110cc Thái Lan gây ấn tượng với thiết kế đậm chất Cub cổ điển, động cơ 109cc tiết kiệm nhiên liệu, nhiều trang bị hiện đại và mức giá chỉ khoảng 19 triệu đồng.

Giá xe số 110cc Honda Wave Alpha giảm mạnh

Xe số Honda Wave Alpha đang được mở bán với giá chỉ từ 19 triệu đồng





Honda Wave Alpha từ nhiều năm nay luôn nằm trong nhóm xe số bán chạy nhất tại Việt Nam nhờ giá bán dễ tiếp cận, chi phí sử dụng thấp và độ bền đã được khẳng định.

Trong bối cảnh thị trường xe máy đang chịu sức ép cạnh tranh ngày càng lớn từ xe điện, nhiều đại lý tiếp tục triển khai mức giá hấp dẫn để thu hút người mua.

Theo khảo sát tại một số cửa hàng Honda ủy nhiệm (HEAD), Wave Alpha 110 hiện được bán với giá dao động từ 19 - 21 triệu đồng tùy từng phiên bản và khu vực. Đây vẫn là một trong những mẫu xe số có mức giá dễ tiếp cận nhất trong danh mục sản phẩm của Honda Việt Nam.

Ngoài ra, từ nay đến 31/7, khi mua Wave Alpha khách hàng sẽ được tặng phiếu mua sắm phụ kiện trị giá 500.000 đồng.

Mặc dù giá thực tế vẫn cao hơn mức đề xuất của hãng, Wave Alpha hiện có mức chênh không lớn so với trước đây, giúp người tiêu dùng dễ tiếp cận hơn.

Giá xe Honda Wave Alpha 110cc giảm sâu tại các đại lý chủ yếu do nguồn cung dồi dào (không còn tình trạng khan hàng), áp lực cạnh tranh gay gắt từ phân khúc xe máy điện, cùng chính sách ưu đãi kích cầu của hãng nhằm đẩy mạnh doanh số trong bối cảnh sức mua của người dân còn thận trọng.

Được biết, từ 3/7, Honda đã tăng giá niêm yết Wave Alpha khoảng 100.000 VNĐ/phiên bản. Giá Wave Alpha hiện khởi điểm từ 17,96 - 19,04 triệu VNĐ.

Bảng giá xe số 110cc Honda Wave Alpha

Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết (8% thuế) Giá đại lý Wave Alpha bản Tiêu chuẩn Đỏ bạc 17.957.455 19.000.000 Xanh bạc 17.957.455 19.000.000 Trắng bạc 17.957.455 19.000.000 Wave Alpha bản Đặc biệt Đen nhám 18.841.091 20.000.000 Wave Alpha bản Cổ điển 2025 Xám Xanh Xám trắng 19.037.455 21.000.000

Đánh giá xe số 110cc Honda Wave Alpha

Ở phiên bản 2026, Honda Wave Alpha tiếp tục duy trì kiểu dáng nhỏ gọn đã làm nên tên tuổi của dòng xe suốt nhiều năm qua.

Honda Wave Alpha

Thiết kế này phù hợp với nhiều đối tượng người dùng, từ học sinh, sinh viên đến người lao động hay khách hàng cần một phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày.

Xe vẫn sử dụng cụm đồng hồ analog với giao diện trực quan, hiển thị đầy đủ các thông tin cần thiết như tốc độ, mức nhiên liệu và quãng đường di chuyển.

Hệ thống đèn pha được tích hợp tính năng luôn sáng khi xe vận hành, giúp tăng khả năng quan sát cũng như nâng cao mức độ nhận diện của xe khi lưu thông trên đường.

Wave Alpha 2026 tiếp tục sử dụng ổ khóa đa năng 3 trong 1, tích hợp khóa điện, khóa cổ và khóa từ có nắp che chống rỉ, góp phần tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng.

Honda cũng mang đến diện mạo mới cho từng phiên bản thông qua các bộ tem được thiết kế lại.

Phiên bản Tiêu chuẩn có ba lựa chọn màu gồm Trắng bạc, Xanh bạc và Đỏ bạc, kết hợp logo "Wave Alpha" cách điệu cùng họa tiết trẻ trung.

Trong khi đó, phiên bản Đặc biệt tiếp tục nổi bật với màu Đen nhám, hướng tới những khách hàng yêu thích phong cách mạnh mẽ và cá tính.

Đáng chú ý, phiên bản Cổ điển được bổ sung các màu Xanh và Xám, sử dụng những gam màu trầm mang hơi hướng retro, tạo điểm nhấn khác biệt so với các phiên bản còn lại.

Wave Alpha 2026 tiếp tục sử dụng ổ khóa đa năng 3 trong 1

Về động cơ, Honda Wave Alpha 2026 được trang bị động cơ 110 cc, cho công suất tối đa 6,12 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 8,44 Nm tại 5.500 vòng/phút.

Khối động cơ này được Honda tối ưu theo hướng cân bằng giữa hiệu năng và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển trong đô thị cũng như những hành trình ngắn.

Sau nhiều năm có mặt trên thị trường, Wave Alpha vẫn được người dùng đánh giá cao nhờ khả năng vận hành ổn định, chi phí bảo dưỡng thấp và độ bền đã được kiểm chứng qua thời gian.

Với mức giá thực tế từ 19 triệu đồng, Honda Wave Alpha tiếp tục là một trong những lựa chọn hấp dẫn ở phân khúc xe số phổ thông. Thiết kế nhỏ gọn, động cơ 110cc bền bỉ cùng chi phí sử dụng hợp lý giúp mẫu xe này duy trì sức cạnh tranh trước các đối thủ cùng phân khúc như Honda Wave RSX, Honda Future hay một số mẫu xe máy điện giá phổ thông đang xuất hiện trên thị trường.

Lưu ý: Giá trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi tùy từng đại lý, khu vực cũng như thời điểm mua xe.

Xe số 110cc giá từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam đáng mua

Xe số 110cc hợp thời trang, có mức giá phù hợp luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người có nhu cầu sử dụng.

Xe số Suzuki Revo 110: 15,8-17,7 triệu đồng

Suzuki Revo 110 có 3 phiên bản với mức giá từ 15,8 triệu đồng.

Suzuki Revo 110 được xem là một trong những mẫu xe số trên 100cc có mức giá rẻ nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay.

Hiện, Suzuki Việt Nam đưa ra 3 phiên bản của Revo 110 là vành nan hoa/phanh cơ, vành nan hoa/phanh đĩa hoặc vành đúc với mức giá từ 15,8-17,7 triệu đồng.

Xe số SYM Elegant 110: 17,4 triệu đồng

SYM Elegant 110 chỉ có 1 phiên bản duy nhất.

Hiện tại, ngoài 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ 110cc là Elegant 110cc với giá 17,4 triệu đồng, thương hiệu xe máy đến từ Đài Loan SYM còn phân phối thêm mẫu xe "học sinh" Elegant 50cc với giá khoảng 14,5-15 triệu đồng.

Xe số Honda Wave Alpha: Từ 17,8-18,9 triệu đồng

Honda Wave Alpha là mẫu xe lâu đời, gắn liền với nhiều thế hệ người Việt.

Trang bị động cơ 110cc bền bỉ, Wave Alpha hiện được Honda phân phối với ba phiên bản: Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cổ điển, giá niêm yết dao động từ 17,8 đến 18,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, đây chỉ là mức giá niêm yết. Trên thực tế tại nhiều đại lý vẫn bán chênh so với giá trên từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

Xe số Yamaha Sirius: Từ 18,5-24 triệu

Yamaha Sirius cũng là một trong những dòng xe số lâu đời và được ưa chuộng nhất tại Việt Nam.

Hiện tại, Sirius được Yamaha phân phối tổng cộng 6 phiên bản, kết hợp giữa phanh cơ hoặc phanh đĩa, vành nan hoa hoặc vành đúc, cùng động cơ 110cc sử dụng phun xăng điện tử Fi hoặc chế hòa khí.

Trong đó, bản chế hoà khí có giá từ 18,9-21,9 triệu đồng; còn bản Fi có giá cao hơn, từ 21,3-24 triệu đồng.

Xe số Honda Blade: Từ 18,9-21,9 triệu đồng

Honda Blade là mẫu xe số giá rẻ được nhiều người tin dùng.





Xe số Honda Blade trang bị động cơ 110cc và hiện có 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Thể thao, với giá niêm yết từ 18,9 đến 21,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, tương tự nhiều mẫu Honda khác, giá bán thực tế tại đại lý thường cao hơn 3–3,5 triệu đồng, đưa mức chi phí sở hữu Blade vượt ngưỡng 20 triệu đồng.