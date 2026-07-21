Tương tự cỡ Kia Seltos, SUV 5 chỗ giá 285 triệu đồng đẹp long lanh, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 khiến người mua bất ngờ

Cạnh tranh Mazda CX-5, SUV điện chạy 450 km/ lần sạc, công nghệ cao cấp, thiết kế nhìn là mê giá có rẻ? GĐXH - SUV thuần điện eMas 7, được phát triển trên nền tảng Geely EX5, nổi bật với những nâng cấp về dung lượng pin, quãng đường di chuyển và loạt trang bị tiện nghi.

SUV 5 chỗ đẹp long lanh, ngang cỡ Hyundai Creta và Kia Seltos

Sierra Jubilee Edition

Tata Motors vừa chính thức giới thiệu Sierra Jubilee Edition, phiên bản đặc biệt của mẫu SUV cỡ trung Sierra với ba gói phụ kiện được lắp đặt sẵn tại đại lý.





Động thái ra mắt phiên bản đặc biệt diễn ra khoảng sáu tháng sau khi Tata Motors bắt đầu bàn giao Sierra tại thị trường Ấn Độ

Động thái ra mắt phiên bản đặc biệt diễn ra khoảng sáu tháng sau khi Tata Motors bắt đầu bàn giao Sierra tại thị trường Ấn Độ. Mặc dù mẫu SUV nhận được sự quan tâm lớn ngay từ trước thời điểm mở bán và ghi nhận lượng đặt hàng khả quan, doanh số thực tế cho thấy Sierra vẫn đang nỗ lực khẳng định vị thế trong một trong những phân khúc cạnh tranh nhất của thị trường.





Tata Motors đã giao đến đại lý 43.420 chiếc Sierra,

Theo số liệu xuất xưởng từ tháng 1 đến tháng 6/2026, Tata Motors đã giao đến đại lý 43.420 chiếc Sierra, tương đương trung bình 7.237 xe mỗi tháng. Hoạt động xuất xưởng bắt đầu từ tháng 12/2025 với 291 xe và tổng doanh số cộng dồn đến hết tháng 6/2026 đạt 43.711 xe.





Jubilee Edition cho thấy Tata Motors đang tìm cách duy trì sức hút của Sierra

Xét doanh số nửa đầu năm 2026, Hyundai Creta tiếp tục dẫn đầu phân khúc với 91.391 xe. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Maruti Victoris với 73.912 xe, Kia Seltos đạt 62.805 xe, Toyota Hyryder đạt 55.604 xe và Maruti Grand Vitara với 45.811 xe. Sierra đứng ngay sau với 43.420 xe, trong khi mẫu Renault Duster mới ra mắt ghi nhận 6.039 xe.

Việc bổ sung phiên bản Jubilee Edition cho thấy Tata Motors đang tìm cách duy trì sức hút của Sierra thông qua các gói phụ kiện có giá trị gia tăng, thay vì nâng cấp về kỹ thuật hay trang bị. Đây được xem là bước đi nhằm giúp mẫu SUV cỡ trung này tăng khả năng cạnh tranh trước các đối thủ vốn đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường Ấn Độ.

Giá SUV 5 chỗ Sierra Jubilee Edition

Phiên bản đặc biệt của mẫu SUV cỡ trung Sierra với ba gói phụ kiện được lắp đặt sẵn tại đại lý. Xe có giá khởi điểm từ 11,99 lakh Rupee (khoảng 285 triệu đồng), hướng đến nhóm khách hàng muốn tăng tính cá nhân hóa về ngoại thất và tiện nghi mà không thay đổi hệ truyền động hay các trang bị cốt lõi.

Ba gói phụ kiện của Sierra Jubilee Edition được phân bổ theo từng phiên bản. Trong đó, Smart+ Jubilee Edition có giá từ 11,99 lakh Rupee, được trang bị màn hình giải trí 10,25 inch hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay không dây, camera lùi, giá nóc, ghế bọc da nhân tạo cùng hệ thống âm thanh 4 loa.

Ở tầm giá 13,39 lakh Rupee, Pure Jubilee Edition bổ sung camera hành trình trước và sau, giá nóc, khay che khoang hành lý, rèm che nắng nam châm, bọc ghế và bọc vô-lăng bằng da nhân tạo, đồng thời có thêm gói ốp trang trí ngoại thất.

Trong khi đó, Adventure Jubilee Edition là lựa chọn cao cấp nhất với giá từ 16,19 lakh Rupee. Phiên bản này được trang bị bộ phụ kiện Sierra ROQ, tấm ốp gầm trước và sau, hốc gió trang trí trên nắp ca-pô, ốp viền cửa sổ và hốc bánh xe, bộ decal thân xe cùng camera hành trình trước và sau.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.



