Tỷ giá USD hôm nay 21/7: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' trượt giá người giữ đô dễ 'nóng ruột'

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF đã tăng 0,24% lên mức 100,99 điểm.

Tỷ giá tiền tệ thế giới, so với đồng USD, đồng EUR giảm 0,19%, xuống còn 1,1417 USD, đồng bảng Anh giảm 0,12%, xuống còn 1,3437 USD; còn so đồng yên Nhật, USD tăng nhẹ 0,03%, lên 162,46 yên/USD

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY ở mức 100,99 điểm. USD ngân hàng đi ngang. USD tự do giảm nhẹ. Yên Nhật và đồng EUR đồng loạt giảm.

Đồng USD tăng nhẹ khi nhà đầu tư theo dõi diễn biến xung đột Mỹ - Iran và kỳ vọng Fed sẽ chưa tăng lãi suất trong cuộc họp sắp tới, dù vẫn giữ lập trường thận trọng về lạm phát. Đồng EUR và bảng Anh đồng loạt giảm, trong đó bảng Anh chịu áp lực sau khi ông Andy Burnham trở thành Thủ tướng mới của Anh. Trong khi đó, đồng USD tăng nhẹ so với yên Nhật trong bối cảnh thị trường Nhật Bản nghỉ lễ và thanh khoản thấp.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 21/7, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đã tăng 8 đồng so với phiên trước đó, ở vùng 25.260 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 24.040 đồng mua vào và bán ra giữ nguyên 26.464 đồng.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD được phép giao dịch trong khoảng 23.997 - 26.523 đồng/USD, với biên độ giao dịch là 5%, trong khi đó các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 21/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 21/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 21/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 21/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 21/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 21/7/2026.

Tỷ giá USD hôm nay đi ngang tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank vẫn duy trì giá bán của phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 26,080-26,490 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD tăng nhẹ 10 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, hiện giữ mức 26.055-26.500 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,110-26,490 đồng/USD, ổn định giá so với phiên trước đó.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 21/7/2026, khảo sát lúc 09h16 đã giảm so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.346 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.446 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 21/7, giảm tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,253.15-30,795.39 đồng/EUR, đã giảm 43 đồng chiều mua vào và giảm 46 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.477-30.787 đồng/EUR, đã giảm 32 đồng chiều mua vào và giảm 32 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,507-30,940 đồng/EUR, giảm 49 đồng chiều mua vào và giảm 51 đồng chiều bán ra so với phiên trước.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank hôm nay đã giảm so với giá của ngày hôm qua, ở mức 156.19-166.97 đồng/JPY; VietinBank tỷ giá đồng Yên ở mức 156,87-166,87 đồng/JPY, đã giảm 10 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước. Tại BIDV đồng Yên đã giảm 16 đồng chiều mua vào và giảm 19 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua, ở vùng 157.42- 167.2 đồng/JPY.

Diễn biến trên thị trường ngoại hối cho thấy tỷ giá USD vẫn đang duy trì trạng thái ổn định với biên độ dao động hẹp. Trên thị trường quốc tế, đồng bạc xanh chỉ phục hồi nhẹ sau nhịp điều chỉnh trước đó, trong khi tại thị trường trong nước, tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại gần như không có nhiều thay đổi. Đáng chú ý, giá USD trên thị trường tự do giảm nhẹ so với phiên trước, cho thấy nhu cầu giao dịch chưa tăng mạnh và tâm lý đầu cơ vẫn khá thận trọng. Nhìn chung, mặt bằng tỷ giá hiện nay chưa tạo áp lực lớn đối với các nhu cầu thanh toán, du học hay du lịch bằng ngoại tệ. Tuy nhiên, thị trường vẫn trong trạng thái chờ đợi khi giới đầu tư theo dõi sát các tín hiệu về định hướng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng như diễn biến căng thẳng tại Trung Đông. Đây tiếp tục được xem là những yếu tố có khả năng chi phối xu hướng của đồng USD trong thời gian tới, đặc biệt nếu kỳ vọng về lãi suất hoặc rủi ro địa chính trị có sự thay đổi đáng kể.

Tỷ giá USD hôm nay 20/7 vẫn dao động trong biên độ hẹp GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ hai ngày 20/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.