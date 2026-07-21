Tiện ích ngang SH, xe ga 125cc giá chỉ 29 triệu đồng có sàn để chân rộng, đi 100km/2,18 lít xăng, rẻ hơn Vision

Xe ga 125cc có sàn để chân rộng như Honda SH, đi 100km/2,18 lít xăng

Thương hiệu xe máy nội địa hàng đầu Trung Quốc Haojue đã tung ra dòng xe VX125 Tiger Shark.

Thương hiệu xe máy nội địa hàng đầu Trung Quốc Haojue đã tung ra dòng xe VX125 Tiger Shark. Mẫu xe này nhanh chóng tạo nên một cơn sốt nhờ tìm được điểm cân bằng hoàn hảo: giữ nguyên thân xác thon gọn, linh hoạt của phân khúc 125cc nhưng lại mang đến khoảng để chân phẳng siêu rộng lên tới 285 mm - con số gần như tương đương với kích thước 290 mm của các dòng xe ga 150cc cỡ lớn.

Hướng tới nhóm đối tượng khách hàng thực dụng, Haojue VX125 Tiger Shark sở hữu hàng loạt chi tiết thiết kế thông minh để tối ưu hóa khả năng chứa đồ. Xe được trang bị hai hộc chứa đồ dạng mở phía trước rất tiện lợi cho việc cất lấy nhanh các vật dụng cá nhân.

Sức mạnh vận hành của Haojue VX125 Tiger Shark đến từ khối động cơ xăng ESS xi-lanh đơn

Đặc biệt, hộc chứa đồ bên trái được làm sâu vượt trội, có thể để vừa vặn chai nước lớn dung tích lên đến 1 lít mà không lo bị rơi ra ngoài khi đi qua các ổ gà. Phía bên phải được bố trí cổng sạc USB giúp sạc nhanh các thiết bị di động ngay trên đường đi, đi kèm móc treo đồ trung tâm dạng gập có chốt chống rơi cực kỳ an toàn cho các shipper treo túi thức ăn hay đồ mua sắm từ chợ.

Tuy nhiên, điểm trừ lớn nhất trên mẫu xe này nằm ở thiết kế không gian dưới yên xe. Cốp xe của VX125 Tiger Shark tương đối nhỏ và nông. Người dùng chỉ có thể để vừa một chiếc mũ bảo hiểm nửa đầu cỡ nhỏ cùng áo mưa hoặc găng tay.

Haojue VX125 Tiger Shark sở hữu hàng loạt chi tiết thiết kế thông minh để tối ưu hóa khả năng chứa đồ.

Sức mạnh vận hành của Haojue VX125 Tiger Shark đến từ khối động cơ xăng ESS xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử độc quyền do chính Haojue nghiên cứu phát triển. Động cơ sản sinh công suất tối đa 6,6 kW, cho phép xe đạt tốc độ tối đa hơn 90 km/h.

Điểm đắt giá nhất của khối động cơ này chính là khả năng tiết kiệm nhiên liệu đáng kinh ngạc.

Điểm đắt giá nhất của khối động cơ này chính là khả năng tiết kiệm nhiên liệu đáng kinh ngạc. Trong điều kiện vận hành hỗn hợp thông thường, xe chỉ tiêu thụ khoảng 2,18 lít xăng cho 100 km di chuyển. Đối với những người dùng có thói quen chạy xe từ tốn, không thốc ga đột ngột, mức tiêu hao hoàn toàn có thể duy trì ở ngưỡng dưới 2 lít/100 km. Đây được xem là con số cực kỳ lý tưởng cho một chiếc xe tay ga phục vụ mục đích đi làm hàng ngày trong thời kỳ bão giá năng lượng.

Giá xe ga 125cc Haojue VX125 Tiger Shark

Với mức giá bán công bố tại thị trường Trung Quốc là 7.490 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 29 triệu Việt Nam đồng) cho phiên bản tay dắt tiêu chuẩn, Haojue VX125 Tiger Shark đắt hơn một chút so với đối thủ Suzuki UU125i.

Tuy nhiên, giá trị cốt lõi của Haojue nằm ở chất lượng gia công cơ khí tinh xảo, độ bền bỉ của động cơ và nước sơn bóng bẩy vượt trội - những yếu tố mà bất kỳ ai từng chạy thử xe của hãng đều phải gật gù thừa nhận là xứng đáng với số tiền chênh lệch.

Nếu được nhập khẩu về thị trường Việt Nam, Haojue VX125 Tiger Shark sẽ là đối thủ đáng gờm đe dọa trực tiếp vị thế độc tôn của dòng xe ga quốc dân Honda Vision hay Yamaha Janus. Với tầm giá 30 triệu đồng, mẫu xe này sở hữu lợi thế tuyệt đối về không gian sàn để chân siêu rộng 285 mm - điều mà cả Vision lẫn Janus đều hoàn toàn lép vế. Xe cực kỳ thích hợp cho các tài xế công nghệ, những người làm nghề giao nhận cần một phương tiện nhỏ gọn để luồn lách ngõ hẻm nhưng vẫn phải có không gian lớn ở phía trước để thồ hàng hóa.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



