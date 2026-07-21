Xe máy điện giá rẻ chưa đến 19 triệu đồng thiết kế thể thao, động cơ Bosch, phanh đĩa trước có thực sự tốt?

Xe máy điện Honda UC3 sản xuất tại Việt Nam giá có rẻ? GĐXH - Xe máy điện Honda UC3 được dự kiến sản xuất tại Việt Nam ngay từ tháng 9 tới.

Xe máy điện thiết kế thể thao, động cơ Bosch, phanh đĩa trước

Xe máy điện EVGO C

Xe máy điện EVGO C hướng tới nhóm khách hàng cần một phương tiện chạy điện có chi phí dễ tiếp cận nhưng vẫn sở hữu thiết kế khỏe khoắn và những trang bị cơ bản phục vụ nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Mẫu xe do thương hiệu EVGO thuộc Tập đoàn Sơn Hà phát triển, nổi bật với mô-tơ điện Bosch, công nghệ PMSM, phanh đĩa trước, lốp không săm và hệ thống chiếu sáng LED. Với tốc độ tối đa khoảng 43 km/h, EVGO C phù hợp hơn với học sinh, sinh viên hoặc người dùng chủ yếu di chuyển quãng đường ngắn mỗi ngày.

Ngoại hình là một trong những điểm tạo sự khác biệt cho EVGO C trong nhóm xe máy điện phổ thông. Thay vì sử dụng kiểu dáng nhỏ nhắn hoặc mềm mại, mẫu xe được tạo hình theo phong cách thể thao với nhiều mảng khối lớn và các đường cắt dứt khoát.

Phần thân xe khá đầy đặn, kết hợp cùng các chi tiết góc cạnh nhằm tạo cảm giác khỏe khoắn. Nhìn từ một số góc, EVGO C mang dáng dấp của những dòng xe tay ga thể thao hoặc mô tô cỡ nhỏ hơn là một mẫu xe điện dành cho nhu cầu đi lại cơ bản.

Ngoại hình là một trong những điểm tạo sự khác biệt cho EVGO C

Xe được cung cấp với nhiều lựa chọn màu sắc như trắng, đỏ, đen, đồng và xanh dương. Sự đa dạng này giúp người dùng dễ lựa chọn phiên bản phù hợp với sở thích và phong cách cá nhân.

Theo đơn vị phân phối, thân xe sử dụng công nghệ sơn tĩnh điện hai lớp nhằm tăng độ bền bề mặt và hạn chế ảnh hưởng từ điều kiện thời tiết trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, khả năng chống trầy xước thực tế còn phụ thuộc vào mức độ va chạm và cách người dùng bảo quản xe.

Ở phía trước, EVGO C được trang bị cụm đèn pha kích thước lớn, kết hợp với các mảng ốp tạo thành mặt nạ có thiết kế khá khác biệt. Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED, mang lại ánh sáng rõ hơn trong điều kiện trời tối và tiêu thụ ít điện năng hơn đèn halogen truyền thống.

EVGO C được trang bị cụm đèn pha kích thước lớn

Cụm đèn pha được bố trí ở vị trí tương đối thấp. Cách sắp xếp này vừa giúp tập trung vùng chiếu sáng xuống mặt đường, vừa góp phần hạn chế ánh sáng chiếu trực tiếp vào người điều khiển phương tiện đi ngược chiều.

Hai đèn báo rẽ phía trước cũng sử dụng bóng LED và được bố trí tách biệt ở hai bên thân xe. Ở phía sau, công nghệ LED tiếp tục xuất hiện trên đèn phanh và đèn báo rẽ, tạo sự đồng bộ cho hệ thống chiếu sáng.

Bảng đồng hồ được đặt ở trung tâm tay lái, nằm trong tầm quan sát của người điều khiển. Các thông tin cơ bản như tốc độ, mức năng lượng còn lại và trạng thái vận hành được bố trí tương đối rõ ràng, giúp người dùng dễ theo dõi khi di chuyển vào ban ngày lẫn ban đêm.

Không chỉ tập trung vào ngoại hình, EVGO C còn sở hữu một số trang bị tiện dụng. Sàn để chân được thiết kế tương đối rộng, tích hợp các đường gờ chống trượt nhằm tăng độ bám trong điều kiện trời mưa.

Yên xe có thiết kế liền khối và chiều dài đủ cho hai người ngồi. Phía dưới là khoang chứa đồ có thể cất một số vật dụng cá nhân hoặc mũ bảo hiểm tùy kích thước. Khu vực yếm trước còn có thêm hộc nhỏ và móc treo đồ, phục vụ nhu cầu mang theo túi xách hoặc hàng hóa nhẹ.

EVGO C được trang bị mô-tơ điện do Bosch phát triển, có công suất danh định 800 W. Theo thông tin giới thiệu, động cơ tích hợp công nghệ mô-tơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu PMSM nhằm cải thiện khả năng phản hồi, tối ưu mức tiêu thụ năng lượng và duy trì vận hành ổn định.

Vận tốc tối đa được nhà sản xuất công bố ở mức khoảng 43 km/h. Thông số này không hướng tới khả năng vận hành tốc độ cao mà tập trung đáp ứng nhu cầu đi học, đi làm hoặc di chuyển trong khu dân cư và các tuyến đường nội đô.

Với cấu hình trên, mẫu xe phù hợp hơn với những hành trình ngắn, nơi người dùng ưu tiên tính dễ điều khiển, chi phí sử dụng thấp và không phát sinh nhu cầu đổ xăng.

Động cơ Bosch công suất 800 W, tốc độ tối đa khoảng 43 km/h

Một ưu điểm của động cơ điện là quá trình vận hành ít tạo tiếng ồn và không phát thải trực tiếp tại chỗ. Người dùng cũng không phải thay dầu động cơ định kỳ như xe máy xăng, dù xe vẫn cần được kiểm tra phanh, lốp, hệ thống điện và các chi tiết cơ khí theo khuyến cáo.

Theo đơn vị giới thiệu sản phẩm, mô-tơ của EVGO C có khả năng chống nước để phù hợp với điều kiện sử dụng hằng ngày. Dù vậy, người dùng vẫn nên hạn chế đi vào khu vực ngập sâu và tuân thủ mức nước an toàn do nhà sản xuất quy định để tránh ảnh hưởng đến hệ thống điện.

Hệ thống an toàn trên xe gồm phanh đĩa phía trước và phanh tang trống ở bánh sau. Đĩa phanh trước có đường kính khoảng 180 mm, giúp tăng khả năng giảm tốc và hỗ trợ tản nhiệt khi người lái sử dụng phanh liên tục.

EVGO C sử dụng lốp không săm kích thước 90/90-10. Loại lốp này có ưu điểm giữ hơi tốt hơn khi bị vật nhọn đâm xuyên, đồng thời giúp người dùng có thêm thời gian đưa xe đến nơi sửa chữa thay vì mất áp suất đột ngột như lốp có săm.

Khung xe được chế tạo từ thép cán nguội, hướng tới khả năng chịu tải và duy trì độ cứng trong quá trình vận hành. Phía trước sử dụng giảm xóc thủy lực, trong khi phía sau là hệ thống giảm chấn kép nhằm hỗ trợ hấp thụ dao động khi xe đi qua gờ giảm tốc hoặc mặt đường không bằng phẳng.

Giá xe máy điện EVGO C

Trong tầm giá 18,7 triệu đồng, EVGO C cạnh tranh với nhiều mẫu xe điện phổ thông dành cho học sinh, sinh viên và người dùng đô thị. Lợi thế của mẫu xe nằm ở kiểu dáng thể thao, mô-tơ Bosch, đèn LED toàn xe, phanh đĩa trước và lốp không săm.

Tuy nhiên, công suất 800 W cùng tốc độ tối đa khoảng 43 km/h cũng cho thấy EVGO C không hướng đến nhóm khách hàng cần khả năng tăng tốc mạnh hoặc thường xuyên di chuyển trên những hành trình dài. Người mua nên cân nhắc phạm vi hoạt động thực tế, thời gian sạc, chính sách bảo hành pin và điều kiện sửa chữa tại khu vực sinh sống trước khi lựa chọn.

Nhìn chung, xe máy điện EVGO C là phương án phù hợp với người cần phương tiện có mức giá dưới 20 triệu đồng, thiết kế cá tính và đủ trang bị cho việc đi lại hằng ngày. Mô-tơ Bosch, công nghệ PMSM, hệ thống đèn LED, phanh đĩa trước và các tiện ích cơ bản là những yếu tố giúp mẫu xe tạo điểm nhấn trong phân khúc xe điện phổ thông.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.