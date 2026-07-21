Vì sao giá xe Mitsubishi Xpander Cross giảm kỷ lục, rẻ ngang Suzuki XL7?

Vì sao giá lăn bánh Mitsubishi Attrage thấp kỷ lục, sedan hạng B rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10? GĐXH - Giá lăn bánh Mitsubishi Attrage đang được ưu đãi sâu trong tháng 7/2026, khách hàng mua xe sẽ chỉ phải trả giá thấp hơn cả xe hatchback hạng A như KIA Morning, Hyundai Grand i10.

Giá xe Mitsubishi Xpander Cross

Mitsubishi Xpander Cross đang ưu đãi tới 100% phí trước bạ.

Giá xe Mitsubishi Xpander Cross tại Việt Nam hiện nay được niêm yết ở mức 699 triệu đồng.

Hiện tại đại lý đang ưu đãi chưa từng có khi mua Mitsubishi Xpander Cross. Đó là được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (Trị giá 70 triệu đồng) cùng phiếu nhiên liệu trị giá 10 triệu đồng. Ưu đãi siêu lớn này khiến cho giá lăn bánh Mitsubishi Xpander Cross vô cùng hấp dẫn.

Giá xe Mitsubishi Xpander Cross giảm mạnh là do hãng phải tăng cường ưu đãi tài chính, trừ trực tiếp vào giá hoặc 100% lệ phí trước bạ (lên tới 80 - 85 triệu đồng). Động thái này nhằm kích cầu trong bối cảnh chịu áp lực cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ như Toyota Veloz Cross, Yaris Cross, cũng như dòng xe điện VinFast và các mẫu MPV mới ra mắt

Như vậy sau ưu đãi, giá xe Mitsubishi Xpander Cross chỉ còn khoảng 610 triệu đồng, chỉ nhỉnh hơn Suzuki XL7 cùng phân khúc khoảng 10 triệu đồng.

Bảng giá xe Mitsubishi Xpander Cross

Phiên bản Năm sản xuất Giá bán lẻ (VNĐ) Ưu đãi Xpander Cross 2026 699.000.000 – Ưu đãi tương đương 100% phí trước bạ (~ 70 triệu VNĐ) – Phiếu nhiên liệu (~ 10 triệu VNĐ)

Giá xe Mitsubishi Xpander Cross và các đối thủ

Mitsubishi Xpander Cross giá bán từ 698 triệu đồng

Suzuki XL7 giá bán từ 599,9 triệu đồng

Toyota Rush giá bán từ 634 triệu đồng

Đánh giá xe Mitsubishi Xpander Cross

Mitsubishi Xpander Cross

Mitsubishi Xpander Cross dù được phát triển dựa trên nền tạng của Xpander tiêu chuẩn nhưng vẫn có nhiều chi tiết khác biệt ở ngoại thất, mang đậm chất SUV. Xe có trục cơ sở 2.775 mm với kích thước chiều dài tổng thể 4.595 mm, rộng 1.790 mm và cao 1.750 mm. Như vậy, so với thế hệ cũ thì chiều dài của xe đã tăng thêm 95 mm, nhưng chiều rộng lại giảm 10 mm. Với khoảng sáng gầm ở mức 225 mm, Mitsubishi Xpander Cross đã vượt mặt cả Suzuki XL7 để trở thành mẫu xe cao có gầm cao nhất phân khúc. Xpander Cross gây ấn tượng với khả năng lội nước tương đương các mẫu SUV gầm cao là 400 mm.

Phần đầu xe của Mitsubishi Xpander Cross có điểm nhấn là cản trước, hốc đèn sương mù và lưới tản nhiệt được thiết kế mạnh mẽ, hầm hố. Trong khi đó, những chi tiết mạ chrome, đèn định vị LED hay đèn pha… dường như được bê nguyên từ Xpander.

Mitsubishi Xpander Cross sử dụng bộ mâm kích thước 17 inch với tạo hình thể thao. Diện mạo năng động của mẫu xe “chung mâm” với Suzuki XL7 còn được tô điểm thêm bởi tay nắm cửa mạ chrome sáng bóng, gương chiếu hậu tích hợp đèn xi-nhan. Thiết kế đuôi xe tương tự như Xpander tiêu chuẩn nhưng có ốp cản sau màu bạc với ốp viền màu đen bao quanh.

Mitsubishi Xpander Cross sử dụng bộ mâm kích thước 17 inch

Bên trong cabin, nội thất của Mitsubishi Xpander Cross mang nét trẻ trung và hiện đại hơn hẳn so với Xpander tiêu chuẩn. Nội thất của mẫu xe này sử dụng tông màu đen kết hợp với xanh navy. Vô-lăng trợ lực chỉnh điện 4 hướng của Mitsubishi Xpander Cross được tích hợp các nút chức năng hỗ trợ lái như kiểm soát hành trình Cruise Control, điện thoại rảnh tay, chỉnh âm thanh.

Đại kình địch của Suzuki XL7 được trang bị chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm, ghế lái bọc da có thể chỉnh cơ 6 hướng, móc gắn ghế an toàn dành cho trẻ em. Mitsubishi Xpander Cross sở hữu màn hình giải trí dạng cảm ứng có kích thước 9 inch, tương thích Android Auto/Apple CarPlay nằm ở trung tâm táp-lô.

Đại kình địch của Suzuki XL7 được trang bị chìa khóa thông minh

Chưa dừng ở đó, Mitsubishi Xpander Cross còn có các tiện ích khác như: Gương chiếu hậu chỉnh, gập điện, ổ cắm điện 12V cho cả 3 hàng ghế, cổng sạc USB ở khu vực hốc để đồ trungt âm, hệ thống âm thanh 6 loa, điều hòa cơ…

Tương tự như Xpander tiêu chuẩn, Mitsubishi Xpander Cross cũng sử dụng động cơ 1.5L với công suất tối đa 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Động cơ này đi kèm với hộp số tự động 4 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước.

Công nghệ hỗ trợ khi vào cua AYC (Active Yaw Control) lần đầu tiên được trang bị trên Mitsubishi Xpander Cross, giúp việc điều khiển xe khi di chuyển trên đường trơn trượt, ngoằn ngoèo, vào cua, đánh lái gấp an toàn hơn.





Mitsubishi Xpander Cross cũng sử dụng động cơ 1.5L với công suất tối đa 103 mã lực

Dựa vào gia tốc, góc nghiêng của xe khi vào cua, hệ thống AYC sẽ tính toán và tác động lực phanh tự động lên bánh xe (trong góc cua). Hệ thống này kết hợp với tính năng cân bằng điện tử và ABS giúp tạo ra bán tính quay xe tối ưu và kiểm soát thân xe tốt hơn.

Ngoày AYC, Mitsubishi Xpander Cross còn sở hữu những trang bị đáng gờm khác để có thể đe nẹt Suzuki XL7 như hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, phân phối lực phanh điện tử, cảm biến lùi, camera 360 độ…



