Đẳng cấp ngang SH Mode, xe ga 125cc giá 24 triệu đồng thiết kế cao cấp, trang bị vượt xa tầm giá

Xe ga 125cc thiết kế cao cấp, trang bị vượt xa tầm giá





Hero Xoom 125

Theo Tạp chí Người đưa tin, Hero Xoom 125 là mẫu xe tay ga được rất nhiều khách hàng tại Ấn Độ ưa chuộng có thể cạnh tranh với Air Blade.

Mới đây, khách hàng Ấn Độ vừa có một phen ‘dậy sóng’ khi hình ảnh chiếc xe tay ga Hero Xoom 125 mới lộ diện tại đại lý Ấn Độ với phối màu xám nhám kết hợp vàng nổi bật. Tông màu xám đậm phủ lên các bề mặt bộ quây xe chính tạo nền tảng nam tính, trong khi các chi tiết màu vàng tương phản rực rỡ được bố trí khéo léo ở phần ốp trước, yếm xe và đuôi xe tạo thành những điểm nhấn bắt mắt. Tùy chọn phối màu hai tông này đem đến cho tổng thể chiếc xe vẻ ngoài cao cấp, sang trọng hơn đáng kể và nhiều khả năng sẽ thay thế cho bản màu xám mờ hiện tại trên phiên bản VX cao cấp.





Thiết kế tổng thể của Hero Xoom 125 mới tiếp tục thừa hưởng phong cách thể thao góc cạnh

Thiết kế tổng thể của Hero Xoom 125 mới tiếp tục thừa hưởng phong cách thể thao góc cạnh, hầm hố, hướng tới đối tượng khách hàng trẻ tuổi. Mặt trước của mẫu xe tay ga này có điểm nhấn đầy mạnh mẽ là cụm đèn chiếu sáng full-LED sắc sảo, tích hợp dải LED định vị ban ngày hình chữ H độc đáo. Xoom 125 mới sẽ được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, hỗ trợ kết nối Bluetooth thông minh, hệ thống đèn hỗ trợ chiếu theo góc rẽ độc nhất phân khúc, cùng bộ vành hợp kim 12 inch cứng cáp, đi kèm phanh đĩa phía trước giúp tăng khả năng kiểm soát, bảo đảm an toàn trên mọi hành trình.





Sức mạnh vận hành của chiếc xe tay ga Hero Xoom 125 này đến từ khối động cơ xi-lanh đơn

Sức mạnh vận hành của chiếc xe tay ga Hero Xoom 125 này đến từ khối động cơ xi-lanh đơn, dung tích 124,6cc, làm mát bằng không khí. Cấu hình động cơ này sản sinh công suất tối đa 9,8 mã lực tại 7.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,4 Nm, đảm bảo khả năng tăng tốc linh hoạt và mượt mà trong đô thị. Động cơ còn kết hợp với hệ thống dừng/khởi động thông minh i3S, giúp tối ưu hóa khả năng tiết kiệm nhiên liệu khi di chuyển hàng ngày.

Giá xe ga 125cc Hero Xoom 125

Mặc dù hãng xe Hero MotoCorp chưa chính thức công bố giá của phiên bản phối màu mới này, nhưng theo truyền thông Ấn Độ thì mức giá dự kiến sẽ không chênh lệch nhiều so với phiên bản VX tiêu chuẩn do Hero Xoom 125 mới không thay đổi về cấu trúc cơ khí. Phiên bản VX hiện có giá niêm yết 83.394 Rupee tại thị trường Ấn Độ, tương đương khoảng 24 triệu đồng tiền Việt. Đây là mức giá khá hấp dẫn khi Hero Xoom 125 rẻ hơn cả Honda Vision dù sở hữu động cơ 125cc ngang ngửa SH Mode và Air Blade.

Theo báo Quốc tế, Hero Xoom 125 phiên bản 2024 có giá từ 22,5 triệu đồng quy đổi.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.