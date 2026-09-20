Giá vàng hôm nay 20/9: Vàng SJC tăng thêm 1,6 triệu đồng trong tuần

Giá vàng hôm nay trong nước

Mở cửa phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng đứng im so với phiên liền trước, giao dịch ở mức 144,1-147,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cuối tuần trước.

Do chênh lệch giá mua - bán vàng miếng cũng như vàng nhẫn được SJC duy trì ở mức 3 triệu đồng nên dù vàng đi lên thì người mua sau một tuần vẫn lỗ 1,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 của Doji được niêm yết ở mức 144-148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng giữ nguyên mức giá chốt phiên liền trước, hiện được niêm yết ở mức 144,1-148,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cuối tuần trước. Ảnh minh họa

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới tăng lên 4.377 USD/ounce, cao hơn tuần trước 29,3 USD. Kim loại quý lên cao nhất trong một tuần và xác lập tuần tăng đầu tiên sau một tháng.

Theo Thanh Niên, nguyên nhân đẩy vàng đi lên bất chấp việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất là nhờ giá dầu hạ nhiệt giúp giảm bớt lo ngại về áp lực lạm phát kéo dài.

Fed ngày 16/9 nâng lãi suất lên 3,75%-4,00%. Đây là lần tăng lãi suất đầu tiên của Fed kể từ năm 2023. Các dự báo mới cũng cho thấy 16/18 quan chức Fed vẫn nhìn thấy khả năng có thêm ít nhất một đợt tăng lãi suất trong năm nay. Điều này đồng nghĩa áp lực từ chính sách tiền tệ chưa biến mất.

Tuy nhiên, phản ứng của vàng sau quyết định này lại đáng chú ý. Thay vì tiếp tục giảm sâu, vàng nhanh chóng tìm được lực mua khi lợi suất trái phiếu và giá dầu đi xuống. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm từ mức đỉnh khoảng 5,04% trong tuần đã lùi về quanh 4,93%-4,94% vào cuối tuần; trong khi giá dầu cũng giảm, giúp hạ bớt lo ngại rằng cú sốc năng lượng sẽ khiến lạm phát tăng mạnh hơn và buộc Fed phải thắt chặt quyết liệt.

Đây là điểm quan trọng nhất đối với thị trường vàng hiện nay: Fed vẫn là lực cản, nhưng không còn là yếu tố duy nhất quyết định hướng đi của giá, thông tin trên Lao Động.

Đà tăng của giá vàng được nhiều nhà phân tích dự báo sẽ còn tiếp tục kéo dài trong tuần tới. Kết quả khảo sát của Kitco News với 16 nhà phân tích Phố Wall thì đồng loạt tất cả 100% số người tham gia đều dự báo vàng sẽ tiếp tục tăng.

Tương tự, nhiều nhà đầu tư cá nhân cũng cho rằng giá vàng sẽ tăng. Cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu hút 222 nhà đầu tư cá nhân tham gia thì có 127 người, chiếm 58% nhận định vàng giữ đà đi lên trong tuần tới.

Ở chiều ngược lại, có 52 người, tương đương 24% cho rằng vàng sẽ quay đầu giảm giá và 41 nhà đầu tư còn lại, tương ứng 19%, dự đoán giá vàng sẽ đi ngang.