SUV 7 chỗ chạy điện giá 380 triệu đồng đi 517km/lần sạc, công suất 204 mã lực

Ngang cỡ Mazda CX-5, SUV điện giá 560 triệu đồng, sạc 9 phút, đi xa tới 620km sẽ về Việt Nam? GĐXH - SUV điện vừa xuất hiện trong Công báo sở hữu công nghiệp tại Việt Nam, gây chú ý với tầm hoạt động tới 620km, sạc siêu nhanh và tùy chọn drone trên nóc.

SUV 7 chỗ chạy điện đi 517km/lần sạc, công suất 204 mã lực

SUV điện MG Hector Tomahawk EV





Theo Tạp chí Doanh nhân và Công lý, MG Hector Tomahawk EV vừa được giới thiệu tại thị trường Ấn Độ, bổ sung thêm một lựa chọn SUV điện dành cho gia đình với hai cấu hình 5 chỗ và 7 chỗ. Mẫu xe được định vị ở phân khúc D, sở hữu bộ pin 69,2 kWh, động cơ điện 204 mã lực cùng phạm vi hoạt động công bố lên tới 517 km.

Xe đi xa 517km/lần sạc

MG cũng cho biết mức giá giới thiệu này chỉ áp dụng với một số lượng xe nhất định nhưng chưa công bố quy mô cụ thể.

Hector Tomahawk EV là mẫu xe đầu tiên của MG tại Ấn Độ được phát triển trên kiến trúc khung gầm ADAPT mới. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.745 x 1.850 x 1.770 mm, chiều dài cơ sở 2.810 mm và khoảng sáng gầm lên tới 230 mm.

Với chiều dài gần 4,75 m, mẫu xe đủ không gian để bố trí hai cấu hình gồm 5 chỗ hoặc 7 chỗ với ba hàng ghế.

Khoang hành lý trên bản 5 chỗ có dung tích 610 lít. Với phiên bản 7 chỗ, dung tích còn 192 lít khi sử dụng đủ ba hàng ghế và tăng lên 528 lít nếu gập hàng ghế cuối.

Cung cấp sức mạnh cho MG Hector Tomahawk EV là một động cơ điện đặt ở cầu trước, sản sinh công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 310 Nm.

Theo công bố của nhà sản xuất, mẫu SUV điện có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong khoảng 8,2 giây.

Xe được thiết kế 7 chỗ ngồi

Thông số này không quá thiên về hiệu suất nhưng tương đối phù hợp với một mẫu SUV ba hàng ghế hướng đến khách hàng gia đình.

Xe sử dụng bộ pin dung lượng 69,2 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động tối đa được công bố là 517 km sau một lần sạc đầy. Quãng đường thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện giao thông, tốc độ, tải trọng, nhiệt độ và cách sử dụng các thiết bị điện trên xe.

Hector Tomahawk EV hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất tối đa 90 kW. Theo MG, quá trình đưa dung lượng pin từ 30% lên 80% mất khoảng 35 phút trong điều kiện phù hợp.

Nếu sử dụng nguồn sạc AC 7,4 kW, thời gian sạc từ 10% lên 100% vào khoảng 12,5 giờ.

Ngoại hình xe mang nhiều đặc trưng của một mẫu SUV điện hiện đại. Phía trước nổi bật với cụm đèn LED và đèn ban ngày bố trí quanh logo MG phát sáng.

Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 18 inch hai tông màu, kết hợp giá nóc và các mảng ốp thân xe màu đen. Phía sau có đèn hậu LED, cản sau tạo hình khỏe khoắn và cửa cốp đóng mở bằng điện.

Không gian nội thất của Hector Tomahawk EV được MG trang bị khá nhiều công nghệ. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình cảm ứng giải trí kích thước 15,6 inch, kết hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch phía trước người lái.

Xe hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây và một số thao tác điều khiển bằng cử chỉ.

Danh sách tiện nghi còn có cửa sổ trời toàn cảnh, ghế trước thông gió, đèn viền nội thất đa màu, hệ thống âm thanh Infinity 10 loa, rèm che nắng cho cửa sổ phía sau và cửa cốp chỉnh điện.

Ghế lái có chức năng nhớ vị trí, một trang bị hữu ích nếu chiếc xe thường xuyên được nhiều thành viên trong gia đình sử dụng.

MG còn phát triển một số chế độ cabin riêng như Camp dành cho hoạt động cắm trại, Nap phục vụ nghỉ ngơi, Energise, Valet, Quiet và Pro Pet dành cho trường hợp để thú cưng trong xe trong những điều kiện sử dụng phù hợp.

Về an toàn, xe được trang bị tiêu chuẩn 6 túi khí và camera 360 độ. Hệ thống camera có thêm các chế độ hiển thị như mô phỏng khu vực bên dưới xe và quan sát vị trí bánh xe, hỗ trợ người lái khi di chuyển qua địa hình hẹp hoặc đỗ xe.

Gói ADAS cung cấp 11 tính năng hỗ trợ lái, trong đó có kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ duy trì làn đường và điều khiển đèn pha thích ứng.

Một điểm công nghệ đáng chú ý khác trên MG Hector Tomahawk EV là khả năng sạc và cấp điện hai chiều.

Xe hỗ trợ V2L (Vehicle-to-Load), cho phép sử dụng năng lượng từ bộ pin để cấp điện cho các thiết bị bên ngoài tương thích. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi cắm trại hoặc cần sử dụng các thiết bị điện tại những khu vực không có nguồn điện cố định.

Công nghệ V2V (Vehicle-to-Vehicle) cho phép Hector Tomahawk EV truyền năng lượng sang một mẫu xe điện khác thông qua hệ thống tương thích.

Đáng chú ý hơn là V2H (Vehicle-to-Home). MG cho biết Hector Tomahawk EV có khả năng cung cấp điện từ pin của xe cho các thiết bị trong gia đình khi kết hợp với hệ thống sạc hai chiều phù hợp.

Khả năng này về lý thuyết biến bộ pin 69,2 kWh trên xe thành một nguồn lưu trữ năng lượng di động có dung lượng lớn. Tuy nhiên, việc sử dụng V2H trong thực tế còn phụ thuộc vào bộ sạc hai chiều, hệ thống điện của ngôi nhà và các quy định kỹ thuật tại từng thị trường.

Giá SUV 7 chỗ MG Hector Tomahawk EV

Theo Tạp chí Kinh doanh chứng khoán, điểm đáng chú ý là bên cạnh hình thức mua xe kèm pin thông thường với giá 20.400-24.600 USD, MG còn cung cấp phương án mua xe không kèm pin với giá từ 14.600 USD. Khách hàng sau đó trả phí sử dụng pin theo quãng đường thực tế.

Theo chính sách được MG áp dụng tại Ấn Độ, khách hàng mua Hector Tomahawk EV theo hình thức truyền thống sẽ phải chi từ 20.400 USD đến 24.600 USD, tùy phiên bản.

Tuy nhiên, người mua có thêm lựa chọn tách riêng chi phí pin khỏi giá xe. Theo hình thức này, giá khởi điểm của Hector Tomahawk EV giảm xuống còn 14.600 USD, tương đương khoảng 385 triệu đồng nếu quy đổi ở mức 26.400 đồng/USD.

Đổi lại, khách hàng không sở hữu bộ pin mà phải trả phí sử dụng khoảng 0,05 USD/km, tương đương khoảng 1.300 đồng cho mỗi km di chuyển theo mức quy đổi trên.

Chẳng hạn, nếu sử dụng xe khoảng 1.000 km mỗi tháng, riêng chi phí thuê pin theo quãng đường vào khoảng 50 USD, chưa tính chi phí điện để sạc. Vì vậy, mức giá 14.600 USD không nên được hiểu là giá trọn gói của chiếc xe kèm pin.

Với giá từ 14.600 USD tương đương 380 triệu đồng theo hình thức mua xe không kèm pin, MG Hector Tomahawk EV tạo sự chú ý đáng kể về chi phí tiếp cận ban đầu. Tuy nhiên, người mua cần tính thêm khoản thuê pin theo quãng đường sử dụng để đánh giá chính xác tổng chi phí sở hữu.

Nếu lựa chọn mua trọn xe và pin, mức giá tăng lên 20.400-24.600 USD (tương đương 532-.641 triệu đồng). Đổi lại, người dùng nhận được một mẫu SUV điện cỡ D với cấu hình tối đa 7 chỗ, pin 69,2 kWh, phạm vi công bố 517 km, công suất 204 mã lực và hàng loạt công nghệ tiện nghi, an toàn.

MG dự kiến bắt đầu giao Hector Tomahawk EV từ tháng 9, qua đó mở rộng danh mục xe điện của hãng tại Ấn Độ và tăng thêm lựa chọn cho nhóm khách hàng cần một chiếc ô tô điện ba hàng ghế phục vụ gia đình.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng Mítubishi cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Việt Nam cho biết, Hyundai Creta được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Theo Mazda Việt Nam, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.