Tỷ giá USD hôm nay 20/9: Đồng Đô la Mỹ đi ngang cả ngân hàng và chợ đen

Giá vàng hôm nay 19/9 ra sao trong bối cảnh giá dầu giảm và đồng USD mạnh lên? GĐXH - Hiện, giá vàng giao ngay đang giao dịch ở mức gần 4.382,38 USD/ounce, tăng 0,85% trong bối cảnh giá dầu giảm và đồng USD mạnh lên.

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, chốt tuần tăng 1,10%, hiện ở mức 100,22. điểm.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY tăng lên vùng 100,22 điểm. USD ngân hàng đi ngang. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật, đồng EUR đều không biến động.

Đồng USD tăng mạnh trong tuần qua nhờ kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao và nhu cầu trú ẩn an toàn trước căng thẳng Trung Đông. Giá dầu tăng mạnh và lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 5% cũng góp phần hỗ trợ đồng bạc xanh.

Tâm điểm của tuần là quyết định của Fed ngày 17/9 nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên 3,75-4%, đồng thời phát tín hiệu có thể tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới. Sau quyết định này, USD tăng giá, trong khi EUR và bảng Anh suy yếu.

Cuối tuần, BOJ nâng lãi suất lên 1,25%, mức cao nhất trong 31 năm, nhưng đồng yên vẫn giảm giá do thị trường cho rằng tín hiệu thắt chặt tiếp theo chưa đủ rõ ràng. Nhìn chung, đà tăng của USD trong tuần được dẫn dắt bởi kỳ vọng lãi suất Mỹ, bên cạnh tác động từ giá dầu cao và nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 20/9, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì ở mức 25.637 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ổn định ở vùng 24.401 đồng mua vào và 26.863 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 20/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 20/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 20/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 20/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 20/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 20/9/2026.

Tỷ giá USD chững giá tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD đi ngang so với phiên trước đó, ở vùng 25,800-26,210 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD ở mức 25.660-26.200 đồng/USD, không biến động so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,810-26,190 đồng/USD, ổn định cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 20/9/2026, khảo sát lúc 09h42 phút không biến động so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 25.914 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.014 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 20/9, ổn định tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 29,118.95-30,654.61 đồng/EUR, ổn định so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.021-30.741 đồng/EUR, không biến động cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,263-30,675 đồng/EUR, đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 158.98-169.95 đồng/yen, không biến động so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 160,35-171,85 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 160.57-170.59 đồng, chững giá so với phiên hôm qua.

Diễn biến trên thị trường ngoại tệ ngày 20/9 cho thấy tỷ giá USD trong nước không có nhiều biến động. Tại các ngân hàng thương mại và cả thị trường tự do, giá USD đều đang chững lại chờ tín hiệu từ thị trường quốc tế.

Những người nắm giữ USD cần theo dõi sát thị trường để đưa ra quyết định đầu tư. Với người có nhu cầu mua USD để du học, du lịch hoặc công tác nước ngoài, việc tỷ giá chưa có những biến động quá mạnh vẫn đang tạo lợi thế, giảm chi phí quy đổi sang đồng USD. Tuy nhiên, người dân vẫn nên theo dõi sát diễn biến thị trường, cân nhắc chia nhỏ nhu cầu mua ngoại tệ theo từng giai đoạn thay vì mua dồn vào một thời điểm để hạn chế rủi ro biến động tỷ giá.

Tỷ giá USD hôm nay 19/9: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' chững giá GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ bảy ngày 19/9/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.