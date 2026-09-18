Ô tô điện giá 148 triệu đồng, pin rời, đi 150km/lần sạc, rẻ chỉ ngang xe Honda SH sắp được mở bán tại Việt Nam có gì đặc biệt?

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Ô tô điện giá 146 triệu đồng chạy tới 222 km/lần sạc, pin LFP CATL 16,97 kWh sẽ về Việt Nam? GĐXH - Ô tô điện Bestune Xiaoma 2027 vừa ra mắt với giá quy đổi khoảng 146 triệu đồng, sử dụng pin LFP CATL 16,97 kWh và có tầm hoạt động 222km.

Ô tô điện pin rời, đi 150km/1 lần sạc

Ô tô điện Nano S05 giá dự kiến 148 triệu đồng

Thông tin từ Tạp chí Kinh tế Việt Nam, thị trường ô tô điện Việt Nam có thể sắp xuất hiện một trong những mẫu xe có giá dễ tiếp cận nhất từ trước đến nay.

Điểm đặc biệt của Nano S05 không chỉ nằm ở giá bán. Xe được thiết kế chỉ với hai chỗ ngồi, kích thước nhỏ hơn đáng kể so với phần lớn ô tô đang lưu thông và có phiên bản sử dụng pin tháo rời.





Giá dự kiến của Nano S05 đã tiến gần nhóm xe máy cao cấp tại Việt Nam.





Tất nhiên, việc đặt ô tô điện Nano S05 cạnh xe máy chỉ nhằm cho thấy khoảng giá mà sản phẩm hướng tới. Hai loại phương tiện có sự khác biệt đáng kể về chi phí sử dụng, đăng ký, bảo hiểm, không gian đỗ xe và mục đích vận hành.

Để đưa giá bán xuống thấp, Nano S05 lựa chọn cách tiếp cận khá khác biệt: chỉ có hai chỗ ngồi và kích thước cực kỳ nhỏ gọn.

Xe dài 2.280 mm, rộng 1.290 mm và cao 1.590 mm. Chiều dài cơ sở ở mức 1.800 mm.

Với chiều dài chưa tới 2,3 m, Nano S05 ngắn hơn đáng kể so với những mẫu ô tô đô thị phổ biến hiện nay. Đây có thể trở thành lợi thế khi di chuyển trong những tuyến phố đông đúc hoặc tìm vị trí đỗ xe tại khu vực trung tâm.

Có bản pin tháo rời, đi tối đa 150 km

Đổi lại, người mua phải chấp nhận giới hạn về không gian khi xe chỉ được thiết kế cho hai người.

Vì vậy, Nano S05 khó đóng vai trò một chiếc ô tô gia đình truyền thống. Sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu di chuyển cá nhân hoặc hai người trong đô thị, đặc biệt với những hành trình ngắn hằng ngày.

Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất trên Nano S05 là cách bố trí hệ thống pin. Theo thông tin được công bố trước đó, xe dự kiến có hai cấu hình.

Phiên bản sử dụng pin cố định cho phạm vi hoạt động khoảng 120 km/lần sạc. Trong khi đó, phiên bản khác được trang bị hai bộ pin có thể tháo rời, với phạm vi di chuyển được công bố khoảng 75-150 km tùy cấu hình pin.

Giải pháp pin tháo rời tạo ra khác biệt đáng kể so với phần lớn ô tô điện hiện nay.

Thay vì buộc chiếc xe phải đỗ cạnh nguồn điện, người sử dụng có thể tháo bộ pin và đưa tới vị trí có ổ cắm phù hợp để sạc. Cách tiếp cận này đặc biệt đáng chú ý đối với nhóm khách hàng sống tại chung cư hoặc những khu vực khó bố trí điểm sạc ô tô riêng.

Tuy nhiên, tính tiện dụng thực tế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như trọng lượng từng bộ pin, quy trình tháo lắp, vị trí sạc và những yêu cầu an toàn mà nhà sản xuất đưa ra.

Phạm vi 120-150 km cũng là con số theo công bố và điều kiện thử nghiệm. Quãng đường thực tế có thể thay đổi theo tốc độ, tải trọng, điều hòa, địa hình, nhiệt độ và cách vận hành.

Với phạm vi như trên, Nano S05 rõ ràng được phát triển chủ yếu cho nhu cầu đi lại trong đô thị thay vì những chuyến đi đường dài thường xuyên.

Một số thông tin trước đây còn cho thấy xe sẽ có khả năng sạc từ nguồn điện dân dụng, trong khi cấu hình cụ thể liên quan đến sạc nhanh và cổng sạc cần chờ thông tin chính thức khi sản phẩm thương mại được giới thiệu.

Giá ô tô điện Nano S05

Theo thông tin được hãng cung cấp, TMT Motors đang chuẩn bị đưa Nano S05 ra thị trường với giá khoảng 148 triệu đồng. Con số này đáng chú ý bởi thấp hơn đáng kể so với mặt bằng giá ô tô mới hiện nay.

Nếu mức giá 148 triệu đồng được áp dụng khi mở bán, Nano S05 sẽ tạo ra một khoảng giá mới cho ô tô điện tại Việt Nam, tiến gần hơn tới nhóm xe máy cao cấp. Thậm chí, giá dự kiến của Nano S05 đã tiến gần nhóm xe máy cao cấp tại Việt Nam. Chẳng hạn, Honda SH350i có phiên bản niêm yết trên 150 triệu đồng, trong khi một số dòng Vespa đặc biệt cũng vượt mốc 100 triệu đồng.

Theo thông tin được cung cấp, Nano S05 sẽ được lắp ráp tại Việt Nam và phát triển dựa trên nền tảng kỹ thuật của Silence S04 - mẫu xe điện siêu nhỏ đến từ Tây Ban Nha.

Silence là thương hiệu xe điện thuộc Acciona và đã phát triển các giải pháp pin tháo rời dành cho phương tiện điện đô thị. Việc lựa chọn nền tảng xe siêu nhỏ cũng phù hợp với hướng đi mà TMT Motors đang theo đuổi trong vài năm gần đây.

Doanh nghiệp vốn có lịch sử hoạt động lâu năm trong lĩnh vực xe tải và xe thương mại. Từ năm 2023, TMT Motors mở rộng sang thị trường ô tô điện thông qua hợp tác với liên doanh SAIC-GM-Wuling, đưa những mẫu xe điện cỡ nhỏ như Wuling Mini EV về Việt Nam.

Nano S05 tiếp tục đẩy hướng tiếp cận này xuống một nấc mới khi kích thước nhỏ hơn và mức giá dự kiến chỉ 148 triệu đồng.

TMT Motors đồng thời đang phát triển mạng lưới trạm sạc Egreen. Theo kế hoạch được doanh nghiệp đưa ra, mạng lưới hướng tới phục vụ xe điện của nhiều thương hiệu thay vì chỉ giới hạn ở các sản phẩm do TMT phân phối.

Dù được xác định lắp ráp trong nước, tỷ lệ linh kiện nội địa của Nano S05 hiện chưa được công bố cụ thể. Thời điểm mở bán chính thức cũng vẫn là thông tin cần chờ TMT Motors xác nhận.

Nếu mức giá 148 triệu đồng được giữ nguyên khi thương mại hóa, Nano S05 sẽ tạo ra một lựa chọn khá khác biệt trên thị trường: một chiếc ô tô điện hai chỗ có giá chỉ ngang một số xe máy cao cấp.

Tuy nhiên, mức giá thấp đi kèm một cách sử dụng đặc thù. Với hai chỗ ngồi, chiều dài chỉ 2,28 m và phạm vi hoạt động khoảng 120-150 km tùy cấu hình, Nano S05 phù hợp nhất với vai trò phương tiện cá nhân cho những hành trình ngắn trong thành phố.

Chính kích thước nhỏ, giá dự kiến 148 triệu đồng và đặc biệt là lựa chọn pin tháo rời có thể trở thành ba yếu tố tạo sự khác biệt cho Nano S05 khi mẫu xe chính thức gia nhập thị trường Việt Nam.

Xe ô tô giá từ 150 triệu đồng/chiếc sắp bán tại thị trường Việt Nam có gì đặc biệt?

Làn sóng xe điện tại thị trường Việt hứa hẹn sẽ rất sôi động khi TMT Motors mới đây đã hé lộ loạt mẫu xe điện mini mà hãng chuẩn bị phân phối.

Cụ thể, trong thông báo gần đây, TMT Motors cho biết hãng đã thống nhất cùng liên doanh SGMW (SAIC, General Motors và Wuling) dự kiến đưa ra bản thương mại của Baojun E100, Baojun Yep 2023 và Baojun Yep Plus tại thị trường Việt.

Xe ô tô điện Baojun E100 (200km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun E100.

Với chiều dài tổng thể 2.488 mm, chiều rộng 1.506 mm và chiều cao 1.670 mm, Baojun E100 là một mẫu xe điện hai chỗ ngồi rất nhỏ gọn của liên doanh SGMW.

Baojun E100 được trang bị động cơ điện tạo ra công suất 39 mã lực và 110Nm mô-men xoắn cực đại, chiếc xe điện có thể di chuyển trong quãng đường dưới 200km cho một lần sạc, hoàn toàn phù hợp với môi trường đô thị.

Gói pin lithium-ion của Baojun E100 có thể được sạc chậm đầy trong khoảng 5 giờ và SGMW đang nghiên cứu đưa ra giải pháp để rút ngắn sạc nhanh từ 20% – 80% xuống chỉ còn 2 giờ.. Ngoài ra chiếc xe còn có khả năng tự hồi phục năng lượng thông qua hệ thống tái tạo năng lượng phanh thông minh. Xe không cần sạc tại trạm, chỉ cần sạc ở ổ cắm điện 220V ở bất cứ đâu.

E100 là một chiếc xe hai ghế kiểu dáng Smart nhỏ gọn với chiều dài cơ sở chỉ 1.600 mm, bán kính quay đầu 3,7 mét cũng giúp E100 di chuyển trong thành phố dễ dàng hơn. Chiếc xe nhỏ bé này có tốc độ tối đa 100 km/h, điều này có nghĩa là E100 vẫn có thể di chuyển trên các đường quốc lộ hay cao tốc có tốc độ cho phép dưới 100km/h.

E100 có hệ thống treo phía trước độc lập và hệ thống treo tay đòn đơn phía sau. Các tính năng tiêu chuẩn khác gồm có chống bó cứng phanh ABS với phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ đỗ phanh điện tử, cảm biến đỗ xe, ghế an toàn Isofix cho trẻ em và hệ thống cảnh báo người đi bộ.

Hiện TMT Motors đang đàm phán với đối tác SGMW dự kiến đưa sản phẩm thương mại phiên bản có khả năng thay thế dần xe 2 bánh gắn máy với mức giá dự kiến kèm theo pin dưới 150 triệu đồng.

Xe ô tô điện Baojun Yep 2023 (303km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V





Baojun Yep 2023.

Baojun Yep 2023 gây chú ý, thu hút công chúng khi lần đầu ra mắt và bắt đầu bán sản phẩm vào tháng 4/2023.

Xe sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED xen kẽ đi cùng dải LED định vị ban ngày kiểu đứt đoạn. Phía dưới, phần cản trước được sơn tối màu. Xe sử dụng bộ mâm hai tông màu cùng tạo hình hoa 4 cánh.

Không gian nội thất của Baojun Yep nổi bật với cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, hiển thị đầy đủ thông số, tiện nghi và camera 360 độ. Ghế ngồi trên Baojun Yep 2023 là loại bọc da, ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.

Xe sử dụng duy nhất một mô tơ điện cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau.

Thời gian sạc tại nhà là 8h và nhà sản xuất SGMW đang cải tiến để rút ngắn thời gian sạc nhanh tại nhà là 3,5 tiếng và sạc siêu nhanh tại trạm sạc rút xuống còn 30 phút.

TMT Motors cho biết, Baojun Yep 2023 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với mức giá dự kiến kèm theo pin khoảng 300 triệu đồng .

Baojun Yep Plus (401 km/lần sạc) – sạc điện tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun Yep Plus

Ngoài bản 3 cửa, Baojun Yep 2023, nay đã có thêm bản 5 cửa mang tên Baojun Yep Plus, ra mắt vào tháng 4/2024. Baojun Yep Plus có chất lượng và tiện lợi hơn rất nhiều so với bản 2 cửa Baojun Yep khi lên xuống xe không phải hạ ghế.

Xe sử dụng động cơ điện đặt ở phía trước với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, pin lithium 41.9 kWh mang lại phạm vi di chuyển 401km. Xe có tốc độ tối đa 150km/h. Bốn chế độ lái là Economy+, Economy, Standard và Sport.

Dù là mẫu xe hướng đến số đông với giá bán dễ tiếp cận, Baojun Yep Plus vẫn sở hữu không gian hiện đại: bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, màn hình điều khiển trung tâm loại nổi 10,1 inch, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bệ trung tâm có giá đỡ ly và sạc không dây.

Xe hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc thường. Ở chế độ sạc chậm, thời gian sạc là 9 tiếng, sạc nhanh rút thời gian sạc tại nhà 7kW xuống còn 4 tiếng và sạc siêu nhanh từ 20% đến 80% chỉ mất 35 phút.

Một số tiện ích đáng chú ý khác có thể kể đến trên Baojun Yep Plus như: camera 360 độ, điều hòa 2 chiều tự động, hệ thống lọc không khí, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt.

Hiện, cả TMT Motors và SGMW đang đàm phán định giá bán, dự kiến Baojun Yep Plus có giá dưới 500 triệu đồng khi bán tại Việt Nam.