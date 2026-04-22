Giá vàng hôm nay 22/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm mạnh gần 1 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC rời mốc 170 triệu/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch ngày 22/4, lúc 8h33', SJC hạ giá vàng miếng xuống mức 167,2-169,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết phiên hôm qua.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng hạ 900 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức kết phiên hôm qua, xuống mức 167-169,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng giảm 900 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 166,7-169,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay cũng rẻ hơn 900 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 166,7-169,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng ngày 22/4 chịu áp lực giảm mạnh theo biến động của giá thế giới. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 21/4, giá vàng miếng SJC và vàng giảm nhẹ theo giá thế giới.
Tới cuối phiên giao dịch ngày 21/4, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 168,1-170,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng chiều mua vào và giảm 900.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên liền trước.
SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 167,9-170,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 100.000 đồng chiều mua vào và giảm 600.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 167,6-170,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 900.000 đồng/lượng chiều bán ra.
Giá vàng hôm nay thế giới
Tới 20h ngày 21/4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.790 USD/ounce. Vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.802 USD/ounce.
Giá vàng thế giới đêm 21/4 cao hơn khoảng 10,5% (tương đương tăng 455 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 152,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 21/4.
Lúc 21h20 ngày 21/4, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.777,5 USD/ounce, giảm 21,6 USD so với một ngày trước.
Đến 22h10' ngày 21/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm tới 84 USD/ounce, giao dịch ở mức giá 4.735 USD/ounce (tương đương mức giảm 1,75%).
