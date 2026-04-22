Giá vàng hôm nay 22/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

Thứ tư, 10:42 22/04/2026 | Giá cả thị trường
K.N (th)
GĐXH - Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm mạnh gần 1 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC rời mốc 170 triệu/lượng.

Giá vàng hôm nay 22 / 4: Vàng SJC , Bảo Tín Minh Châu và Doji giảm Mạnh - Ảnh 1.Giá vàng hôm nay 21/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn tăng cao trở lại, trong đó SJC điều chỉnh giá vàng miếng tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay 22 / 4: Vàng SJC , Bảo Tín Minh Châu và Doji giảm Mạnh - Ảnh 2.

Giá vàng SJC và vàng nhẫn tiếp tục giảm.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 22/4, lúc 8h33', SJC hạ giá vàng miếng xuống mức 167,2-169,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng hạ 900 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức kết phiên hôm qua, xuống mức 167-169,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng giảm 900 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 166,7-169,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay cũng rẻ hơn 900 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 166,7-169,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng ngày 22/4 chịu áp lực giảm mạnh theo biến động của giá thế giới. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 21/4, giá vàng miếng SJC và vàng giảm nhẹ theo giá thế giới.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 21/4, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 168,1-170,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng chiều mua vào và giảm 900.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 167,9-170,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 100.000 đồng chiều mua vào và giảm 600.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 167,6-170,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 900.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng hôm nay thế giới

Tới 20h ngày 21/4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.790 USD/ounce. Vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.802 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 21/4 cao hơn khoảng 10,5% (tương đương tăng 455 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 152,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 21/4.

Lúc 21h20 ngày 21/4, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.777,5 USD/ounce, giảm 21,6 USD so với một ngày trước.

Đến 22h10' ngày 21/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm tới 84 USD/ounce, giao dịch ở mức giá 4.735 USD/ounce (tương đương mức giảm 1,75%).



Lãi suất 6 tháng cao nhất 8,5%: Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng được bao nhiêu tiền về tay?

Lãi suất 6 tháng cao nhất 8,5%: Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng được bao nhiêu tiền về tay?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng trong hệ thống ngân hàng đang áp dụng cao nhất là 8,5%/năm.

Hà Nội: Diễn biến giá chung cư phường Yên Nghĩa tháng 4/2026 có thiết lập mặt bằng giá mới?

Hà Nội: Diễn biến giá chung cư phường Yên Nghĩa tháng 4/2026 có thiết lập mặt bằng giá mới?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, dù có lượng rao bán khá sôi nổi và mặt bằng đã thiết lập giá mới, tuy nhiên chung cư tại khu vực phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội vẫn có nhiều lựa chọn hợp lý cho người mua nhà.

Giá USD hôm nay 22/4: USD trong nước giảm, người dân có nên mua tích trữ lúc này?

Giá USD hôm nay 22/4: USD trong nước giảm, người dân có nên mua tích trữ lúc này?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 22/4, tỷ giá USD/ VND giảm nhẹ, USD tự do lùi về sát 26.600 đồng khiến nhiều người băn khoăn: đây có phải thời điểm hợp lý để mua vào hay tiếp tục chờ đợi?

Giá bạc hôm nay 22/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm ra sao?

Giá bạc hôm nay 22/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm ra sao?

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 22/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp tục giảm, giá bán ra quay trở lại quanh vùng 80 triệu đồng/kg.

Sedan hybird hạng sang giá 410 triệu đồng đẹp long lanh, siêu tiết kiệm xăng, trang bị sánh ngang Toyota Camry, rẻ chỉ như Toyota Vios sẽ được bán ở Việt Nam?

Sedan hybird hạng sang giá 410 triệu đồng đẹp long lanh, siêu tiết kiệm xăng, trang bị sánh ngang Toyota Camry, rẻ chỉ như Toyota Vios sẽ được bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Sedan hybrid mới gây chú ý khi sở hữu công suất 313 mã lực, mức tiêu thụ chỉ 3,98 lít/100 km và giá hơn 410 triệu đồng, tạo áp lực không nhỏ lên ‘ông vua’ Toyota Camry.

Thực tế xe máy điện giá 19,7 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển, đi 90 km/lần sạc, trang bị tối ưu, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha chị em nhìn là mê

Thực tế xe máy điện giá 19,7 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển, đi 90 km/lần sạc, trang bị tối ưu, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha chị em nhìn là mê

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện ghi điểm với thiết kế retro thời trang, quãng đường 60–90 km/lần sạc, động cơ 1.350W và nhiều tiện ích phù hợp nhu cầu đi lại đô thị.

BIDV, Vietcombank, Agribank... sẽ dừng ngay giao dịch chuyển khoản nhanh ngay hôm nay với trường hợp sau

BIDV, Vietcombank, Agribank... sẽ dừng ngay giao dịch chuyển khoản nhanh ngay hôm nay với trường hợp sau

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - BIDV, Vietcombank, Agribank...đã thông báo dừng tính năng tự động chia nhỏ giao dịch chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên, khách hàng cần chú ý thay đổi mới để có kế hoạch thực hiện giao dịch chuyển khoản phù hợp.

Tận ngắm SUV hạng sang giá 578 triệu đồng của Nissan tại Hà Nội thiết kế sang trọng, công nghệ đỉnh cao, giá siêu rẻ đang gây sốt thị trường

Tận ngắm SUV hạng sang giá 578 triệu đồng của Nissan tại Hà Nội thiết kế sang trọng, công nghệ đỉnh cao, giá siêu rẻ đang gây sốt thị trường

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - SUV hạng sang Nissan NX8 là mẫu xe thuần điện mới nhất của hãng xe Nhật, phát triển trên nền tảng khung gầm do Dongfeng cung cấp.

Giá bạc hôm nay 21/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ lại trượt giá

Giá bạc hôm nay 21/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ lại trượt giá

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 21/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp tục có động thái giảm nhẹ, mức giá vẫn quanh ngưỡng an toàn 81 triệu đồng/kg.

Giá vàng hôm nay 21/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 21/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn tăng cao trở lại, trong đó SJC điều chỉnh giá vàng miếng tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.

Xem nhiều

Trải nghiệm xe máy điện giá 37 triệu đồng ở Việt Nam giống hệt Honda SH, trang bị hiện đại, động cơ 2.650W, đi 150km, rẻ chỉ ngang Vision

Trải nghiệm xe máy điện giá 37 triệu đồng ở Việt Nam giống hệt Honda SH, trang bị hiện đại, động cơ 2.650W, đi 150km, rẻ chỉ ngang Vision

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện tầm trung này gây chú ý với động cơ 2.650W, pin lithium đi tới 150 km/lần sạc, thiết kế thể thao và trang bị hiện đại, hướng tới người dùng đô thị.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại phường Dương Nội tháng 4/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại phường Dương Nội tháng 4/2026

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 22/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 22/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 21/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 21/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?

Giá cả thị trường
Thực tế xe máy điện giá 19,7 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển, đi 90 km/lần sạc, trang bị tối ưu, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha chị em nhìn là mê

Thực tế xe máy điện giá 19,7 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển, đi 90 km/lần sạc, trang bị tối ưu, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha chị em nhìn là mê

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

