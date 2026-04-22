Giá vàng hôm nay 22/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng SJC và vàng nhẫn tiếp tục giảm.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 22/4, lúc 8h33', SJC hạ giá vàng miếng xuống mức 167,2-169,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng hạ 900 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức kết phiên hôm qua, xuống mức 167-169,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng giảm 900 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 166,7-169,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay cũng rẻ hơn 900 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 166,7-169,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng ngày 22/4 chịu áp lực giảm mạnh theo biến động của giá thế giới. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 21/4, giá vàng miếng SJC và vàng giảm nhẹ theo giá thế giới.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 21/4, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 168,1-170,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng chiều mua vào và giảm 900.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 167,9-170,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 100.000 đồng chiều mua vào và giảm 600.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 167,6-170,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 900.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng hôm nay thế giới

Tới 20h ngày 21/4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.790 USD/ounce. Vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.802 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 21/4 cao hơn khoảng 10,5% (tương đương tăng 455 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 152,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 21/4.

Lúc 21h20 ngày 21/4, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.777,5 USD/ounce, giảm 21,6 USD so với một ngày trước.

Đến 22h10' ngày 21/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm tới 84 USD/ounce, giao dịch ở mức giá 4.735 USD/ounce (tương đương mức giảm 1,75%).







