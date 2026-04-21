Giá bạc hôm nay 21/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ lại trượt giá
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 21/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp tục có động thái giảm nhẹ, mức giá vẫn quanh ngưỡng an toàn 81 triệu đồng/kg.
Giá bạc hôm nay 21/4
Giá bạc trong nước
Giá bạc Phú Qúy
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc Phú Qúy mở phiên sáng nay tiếp tục có xu hướng giảm nhẹ, giá bán đang niêm yết quanh vùng 81,893 triệu đồng/kg, tương đương 3,071 triệu đồng/kg, trong khi đó giá bán của ngày hôm qua duy trì ở vùng 82,853 triệu đồng/kg, tương đương 3,107 triệu đồng/lượng.
Giá bạc Ancarat
Mở phiên sáng nay, giá bạc bán ra tại hệ thống Ancarat, cũng có sự điều chỉnh giảm nhẹ, giảm 1 triệu đồng/kg so với mở phiên sáng qua. Cụ thể giá bán đang niêm yết ở vùng 81,600 triệu đồng/kg, tương đương 3,060 triệu đồng/lượng (trong khi giá bán hôm qua đang dao động quanh vùng 82,613 triệu đồng/kg, tương đương 3,098 triệu đồng/lượng).
Giá bạc Sacombank-SBJ
Tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc sáng hôm nay 21/4 cũng có xu hướng giảm, giá bán mở phiên sáng nay đang niêm yết ở vùng 81,440 triệu đồng/kg bán ra, tương đương 3,054 triệu đồng/kg, tức giảm giảm 1,280 triệu đồng/kg so với ngày hôm qua.
Giá bạc DOJI
Động thái giảm nhẹ cũng bắt gặp tại DOJI, bạc DOJI 99.9 đang được bán ở vùng 3,091 triệu đồng/lượng và 15,455 triệu đồng/5 lượng trong khi giá bán mở phiên sáng qua vẫn duy trì ở vùng 3,127 triệu đồng/lượng và 15,635 triệu đồng/5 lượng.
Sau khi lập đỉnh, hầu hết các hệ thống bạc trong cả nước đều đang có sự điều chỉnh giảm, tuy nhiên mức giảm không quá mạnh, giá bạc vẫn duy trì ở ngưỡng an toàn 81-82 triệu đồng, cho thấy sự phục hồi mạnh của thị trường bạc sau một đợt giảm sâu trước đó.
Giá bạc quốc tế
Không chỉ trong nước, thị trường bạc quốc tế, cũng ghi nhận xu hướng giảm, giá bạc hiện tại đang giảm về vùng 79 USD/ounce, sau mấy ngay duy trì quanh vùng 80-81 USD/ounce.
Những tín hiệu kỹ thuật cho thấy, dù có sự giảm nhẹ nhưng giá bạc vẫn duy trì ở khu vực an toàn. Trước đó, biên độ dao động tập trung tại vùng 73 - 75 USD/ounce thì những ngày qua, giá bạc phục hồi mạnh, biên độ đã mở rộng dao động quanh vùng 76-80 USD/ounce, thậm chí chạm mốc 81 USD/oz cho thấy sự phục hồi, xu hướng tăng đã được xác lập trở lại.
