Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại phường Dương Nội tháng 4/2026

Tại thời điểm tháng 4/2026, khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, khu vực phường Dương Nội mới là nơi có lượng chung cư rao bán khá sôi nổi, giá bán ngang ngửa, thậm chí còn vượt mặt khu vực phường Hà Đông, khi dao động phổ biến từ 60 đến gần 120 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến, căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 82m2 tại dự án Park Kiara, đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 9,2 tỷ đồng, tương đương 112,2 triệu đồng/m2.

Tại dự án An Bình Homeland, phường Dương Nội, căn chung cư thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 137m2 hiện đang được rao bán với giá 10,4 tỷ đồng, tương đương 75,91 triệu đồng/m2.

Căn chung cư thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 99m2 tại dự án Anland LakeView, đường Ngô Thì Nhậm, phường Dương Nội, hiện đang được rao bán với giá 8 tỷ đồng, tương đương 80,81 triệu đồng/m2.

Hiện nay, Phường Dương Nội hiện nay được sáp nhập từ phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Dương Nội thuộc quận Hà Đông cũ); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: La Khê, Yên Nghĩa, Phú La thuộc quận Hà Đông cũ; phường Đại Mỗ thuộc quận Nam Từ Liêm cũ, và xã La Phù thuộc huyện Hoài Đức cũ.

Chung cư tại khu vực phường Dương Nội hiện có nguồn cung tương đối dồi dào, một loạt dự án mới đang được triển khai. Nhu cầu mua chung cư của người dân tại khu vực phường Dương Nội cũng rất cao, bởi đây là khu vực có mật độ dân cư cao, hệ thống giao thông ngày càng thuận tiện.

