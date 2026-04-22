Giá bạc hôm nay 22/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm ra sao?
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 22/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp tục giảm, giá bán ra quay trở lại quanh vùng 80 triệu đồng/kg.
Giá bạc hôm nay 22/4
Giá bạc trong nước
Giá bạc Phú Qúy
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc Phú Qúy mở phiên sáng nay tiếp tục đà giảm, giá bán sụt xuống quanh vùng 80,746 triệu đồng/kg, tương đương 3,028 triệu đồng/lượng. Trong khi đó giá bán ngày hôm qua đang niêm yết quanh vùng 81,893 triệu đồng/kg, tương đương 3,071 triệu đồng/kg.
Giá bạc Ancarat
Mở phiên sáng nay, giá bạc bán ra tại hệ thống Ancarat, giá bạc mở phiên sáng nay cũng đã giảm hơn 1 triệu đồng/kg so với mở phiên sáng qua. Cụ thể giá bán đang niêm yết ở vùng 80,400 triệu đồng/kg, tương đương 3,015 triệu đồng/lượng trong khi giá bán ngày hôm qua duy trì ở vùng 81,600 triệu đồng/kg, tương đương 3,060 triệu đồng/lượng.
Giá bạc Sacombank-SBJ
Tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc sáng hôm nay 22/4 tiếp tục giảm hơn 1 triệu đồng/kg, giá bán mở phiên sáng nay đang niêm yết ở vùng 80,080 triệu đồng/kg, tương đương 3,003 triệu đồng/lượng. Trong khi đó mặt bằng giá ngày hôm qua vẫn duy trì ở vùng 81,440 triệu đồng/kg bán ra, tương đương 3,054 triệu đồng/kg.
Giá bạc DOJI
Động thái giảm nhẹ cũng xuất hiện tại DOJI, bạc DOJI 99.9 đang được bán ở vùng 3,048 triệu đồng/lượng và 15,240 triệu đồng/5 lượng trong khi giá mở phiên sáng qua vẫn duy trì ở vùng 3,091 triệu đồng/lượng và 15,455 triệu đồng/5 lượng.
Sau khi lập đỉnh, hầu hết các hệ thống bạc trong cả nước đều đang có sự điều chỉnh giảm, tuy nhiên mức giảm không quá mạnh, giá bạc vẫn duy trì ở ngưỡng an toàn 80 triệu đồng/kg, cho thấy sự phục hồi mạnh của thị trường bạc sau một đợt giảm sâu trước đó.
Giá bạc quốc tế
Không chỉ trong nước, thị trường bạc quốc tế, cũng ghi nhận xu hướng giảm, giá bạc hiện tại đang giảm về vùng 78 USD/ounce, sau khi đạt đỉnh 80-81 USD/ounce những ngày trước đó.
Những tín hiệu kỹ thuật cho thấy, dù có sự giảm nhẹ nhưng giá bạc vẫn duy trì ở khu vực an toàn. Trước đó, biên độ dao động tập trung tại vùng 73 - 75 USD/ounce thì những ngày qua, giá bạc phục hồi mạnh, biên độ đã mở rộng dao động quanh vùng 76-80 USD/ounce, thậm chí chạm mốc 81 USD/oz cho thấy sự phục hồi, xu hướng tăng đã được xác lập trở lại.
Lãi suất 6 tháng cao nhất 8,5%: Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng được bao nhiêu tiền về tay?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng trong hệ thống ngân hàng đang áp dụng cao nhất là 8,5%/năm.
Hà Nội: Diễn biến giá chung cư phường Yên Nghĩa tháng 4/2026 có thiết lập mặt bằng giá mới?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, dù có lượng rao bán khá sôi nổi và mặt bằng đã thiết lập giá mới, tuy nhiên chung cư tại khu vực phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội vẫn có nhiều lựa chọn hợp lý cho người mua nhà.
Giá USD hôm nay 22/4: USD trong nước giảm, người dân có nên mua tích trữ lúc này?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Ngày 22/4, tỷ giá USD/ VND giảm nhẹ, USD tự do lùi về sát 26.600 đồng khiến nhiều người băn khoăn: đây có phải thời điểm hợp lý để mua vào hay tiếp tục chờ đợi?
Giá vàng hôm nay 22/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm mạnh gần 1 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC rời mốc 170 triệu/lượng.
Sedan hybird hạng sang giá 410 triệu đồng đẹp long lanh, siêu tiết kiệm xăng, trang bị sánh ngang Toyota Camry, rẻ chỉ như Toyota Vios sẽ được bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Sedan hybrid mới gây chú ý khi sở hữu công suất 313 mã lực, mức tiêu thụ chỉ 3,98 lít/100 km và giá hơn 410 triệu đồng, tạo áp lực không nhỏ lên ‘ông vua’ Toyota Camry.
Thực tế xe máy điện giá 19,7 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển, đi 90 km/lần sạc, trang bị tối ưu, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha chị em nhìn là mêGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện ghi điểm với thiết kế retro thời trang, quãng đường 60–90 km/lần sạc, động cơ 1.350W và nhiều tiện ích phù hợp nhu cầu đi lại đô thị.
BIDV, Vietcombank, Agribank... sẽ dừng ngay giao dịch chuyển khoản nhanh ngay hôm nay với trường hợp sauGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - BIDV, Vietcombank, Agribank...đã thông báo dừng tính năng tự động chia nhỏ giao dịch chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên, khách hàng cần chú ý thay đổi mới để có kế hoạch thực hiện giao dịch chuyển khoản phù hợp.
Tận ngắm SUV hạng sang giá 578 triệu đồng của Nissan tại Hà Nội thiết kế sang trọng, công nghệ đỉnh cao, giá siêu rẻ đang gây sốt thị trườngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - SUV hạng sang Nissan NX8 là mẫu xe thuần điện mới nhất của hãng xe Nhật, phát triển trên nền tảng khung gầm do Dongfeng cung cấp.
Giá bạc hôm nay 21/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ lại trượt giáGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 21/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp tục có động thái giảm nhẹ, mức giá vẫn quanh ngưỡng an toàn 81 triệu đồng/kg.
Giá vàng hôm nay 21/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn tăng cao trở lại, trong đó SJC điều chỉnh giá vàng miếng tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.
Trải nghiệm xe máy điện giá 37 triệu đồng ở Việt Nam giống hệt Honda SH, trang bị hiện đại, động cơ 2.650W, đi 150km, rẻ chỉ ngang VisionGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện tầm trung này gây chú ý với động cơ 2.650W, pin lithium đi tới 150 km/lần sạc, thiết kế thể thao và trang bị hiện đại, hướng tới người dùng đô thị.