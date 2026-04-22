Giá bạc hôm nay 22/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm ra sao?

Giá bạc hôm nay 22/4

Giá bạc trong nước

Giá bạc Phú Qúy

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc Phú Qúy mở phiên sáng nay tiếp tục đà giảm, giá bán sụt xuống quanh vùng 80,746 triệu đồng/kg, tương đương 3,028 triệu đồng/lượng. Trong khi đó giá bán ngày hôm qua đang niêm yết quanh vùng 81,893 triệu đồng/kg, tương đương 3,071 triệu đồng/kg.

Giá bạc Ancarat

Mở phiên sáng nay, giá bạc bán ra tại hệ thống Ancarat, giá bạc mở phiên sáng nay cũng đã giảm hơn 1 triệu đồng/kg so với mở phiên sáng qua. Cụ thể giá bán đang niêm yết ở vùng 80,400 triệu đồng/kg, tương đương 3,015 triệu đồng/lượng trong khi giá bán ngày hôm qua duy trì ở vùng 81,600 triệu đồng/kg, tương đương 3,060 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Sacombank-SBJ

Tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc sáng hôm nay 22/4 tiếp tục giảm hơn 1 triệu đồng/kg, giá bán mở phiên sáng nay đang niêm yết ở vùng 80,080 triệu đồng/kg, tương đương 3,003 triệu đồng/lượng. Trong khi đó mặt bằng giá ngày hôm qua vẫn duy trì ở vùng 81,440 triệu đồng/kg bán ra, tương đương 3,054 triệu đồng/kg.

Giá bạc DOJI

Động thái giảm nhẹ cũng xuất hiện tại DOJI, bạc DOJI 99.9 đang được bán ở vùng 3,048 triệu đồng/lượng và 15,240 triệu đồng/5 lượng trong khi giá mở phiên sáng qua vẫn duy trì ở vùng 3,091 triệu đồng/lượng và 15,455 triệu đồng/5 lượng.

Sau khi lập đỉnh, hầu hết các hệ thống bạc trong cả nước đều đang có sự điều chỉnh giảm, tuy nhiên mức giảm không quá mạnh, giá bạc vẫn duy trì ở ngưỡng an toàn 80 triệu đồng/kg, cho thấy sự phục hồi mạnh của thị trường bạc sau một đợt giảm sâu trước đó.

Giá bạc quốc tế

Không chỉ trong nước, thị trường bạc quốc tế, cũng ghi nhận xu hướng giảm, giá bạc hiện tại đang giảm về vùng 78 USD/ounce, sau khi đạt đỉnh 80-81 USD/ounce những ngày trước đó.

Những tín hiệu kỹ thuật cho thấy, dù có sự giảm nhẹ nhưng giá bạc vẫn duy trì ở khu vực an toàn. Trước đó, biên độ dao động tập trung tại vùng 73 - 75 USD/ounce thì những ngày qua, giá bạc phục hồi mạnh, biên độ đã mở rộng dao động quanh vùng 76-80 USD/ounce, thậm chí chạm mốc 81 USD/oz cho thấy sự phục hồi, xu hướng tăng đã được xác lập trở lại.

