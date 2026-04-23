Giá vàng hôm nay 23/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji ra sao?

Thứ năm, 10:39 23/04/2026 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn hạ 800 nghìn đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 23 / 4: Biến động vàng SJC , nhẫn Bảo Tín , Doji , Phú Qúy - Ảnh 1.Giá vàng hôm nay 22/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

GĐXH - Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm mạnh gần 1 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC rời mốc 170 triệu/lượng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay 23 / 4: Biến động vàng SJC , nhẫn Bảo Tín , Doji , Phú Qúy - Ảnh 2.

Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay giảm 800 nghìn đồng một lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 23/4, lúc 8h36, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 800 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, niêm yết ở mức giá 166,7-169,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn SJC cũng hạ 800 nghìn đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 166,5-169 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải đầu phiên hôm nay được niêm yết ở mức 166,3-168,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 700 nghìn đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay giảm 800 nghìn đồng một lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 166,2-169,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 22/4, giá vàng miếng SJC và vàng tiếp tục giảm theo giá thế giới và sự suy giảm của đồng USD so với VND.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 22/4, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 167,5-170 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 167,3-169,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn 1-5 chỉ ở mức 167-169,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 700.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính tới ngày 22/4 ở mức 26.570 đồng/USD (mua) và 26.600 đồng/USD (giá bán).

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng 23/4, lúc 7h15, giá vàng thế giới lao dốc giảm 30 USD, xuống sát mốc 4.700 USD/ounce.

Tới 20h ngày 22/4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.750 USD/ounce. Vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.762 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 22/4 cao hơn khoảng 9,6% (tương đương tăng 415 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 150,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 22/4.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế chịu áp lực giảm trước những diễn biến mới tại Trung Đông. Trong nước, giá vàng SJC và nhẫn trơn giảm dần đều theo thế giới và theo sự suy giảm tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do.

Giá USD hôm nay (23/4): Đồng bạc xanh tăng trở lại, thị trường trong nước 'nín thở' chờ động thái từ Fed

Giá USD hôm nay (23/4): Đồng bạc xanh tăng trở lại, thị trường trong nước ‘nín thở’ chờ động thái từ Fed

Giá cả thị trường - 28 phút trước

GĐXH - Tỷ giá USD hôm nay (23/4), thông tin mới nhất ghi nhận diễn biến trái chiều giữa thị trường trong nước và quốc tế. Trong khi tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, đồng USD trên thị trường thế giới tăng.

Xe máy điện giá 35 triệu đồng ở Việt Nam gần giống Honda Lead, đi 150km/lần sạc, cốp siêu rộng, chi trả ngang Vision, chị em U40 ưa thích

Xe máy điện giá 35 triệu đồng ở Việt Nam gần giống Honda Lead, đi 150km/lần sạc, cốp siêu rộng, chi trả ngang Vision, chị em U40 ưa thích

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện thiết kế thực dụng tựa Honda Lead, có giá đồn đoán từ 35 triệu đồng, hứa hẹn khuấy đảo thị trường.

Trải nghiệm xe ga 160cc giá 46 triệu đồng của Honda phong cách retro, trang bị chất hơn cả SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Lead chị em nhìn là mê

Trải nghiệm xe ga 160cc giá 46 triệu đồng của Honda phong cách retro, trang bị chất hơn cả SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Lead chị em nhìn là mê

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Xe ga 160cc của Honda vừa chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá 46 triệu đồng, thiết kế đẹp át vía SH Mode.

Hatchback hạng B giá 499 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, công nghệ đẳng cấp, giá ngang xe hạng A thích hợp đi trong đô thị

Hatchback hạng B giá 499 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, công nghệ đẳng cấp, giá ngang xe hạng A thích hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Hatchback hạng B tại Việt Nam đánh dấu sự bổ sung mới trong phân khúc xe điện đô thị cỡ B, với xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Lãi suất 6 tháng cao nhất 8,5%: Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng được bao nhiêu tiền về tay?

Lãi suất 6 tháng cao nhất 8,5%: Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng được bao nhiêu tiền về tay?

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng trong hệ thống ngân hàng đang áp dụng cao nhất là 8,5%/năm.

Hà Nội: Diễn biến giá chung cư phường Yên Nghĩa tháng 4/2026 có thiết lập mặt bằng giá mới?

Hà Nội: Diễn biến giá chung cư phường Yên Nghĩa tháng 4/2026 có thiết lập mặt bằng giá mới?

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, dù có lượng rao bán khá sôi nổi và mặt bằng đã thiết lập giá mới, tuy nhiên chung cư tại khu vực phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội vẫn có nhiều lựa chọn hợp lý cho người mua nhà.

Giá USD hôm nay (22/4): USD giảm về sát 26.600 đồng, có nên mua tích trữ lúc này?

Giá USD hôm nay (22/4): USD giảm về sát 26.600 đồng, có nên mua tích trữ lúc này?

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH – Giá USD hôm nay 22/4 ghi nhận xu hướng giảm nhẹ cả trong ngân hàng lẫn thị trường tự do, kéo tỷ giá về sát mốc 26.600 đồng/USD. Diễn biến này khiến nhiều người đặt câu hỏi: đây có phải “điểm mua” hợp lý hay nên tiếp tục chờ đợi?

Giá bạc hôm nay 22/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm ra sao?

Giá bạc hôm nay 22/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm ra sao?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 22/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp tục giảm, giá bán ra quay trở lại quanh vùng 80 triệu đồng/kg.

Giá vàng hôm nay 22/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 22/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm mạnh gần 1 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC rời mốc 170 triệu/lượng.

Sedan hybird hạng sang giá 410 triệu đồng đẹp long lanh, siêu tiết kiệm xăng, trang bị sánh ngang Toyota Camry, rẻ chỉ như Toyota Vios sẽ được bán ở Việt Nam?

Sedan hybird hạng sang giá 410 triệu đồng đẹp long lanh, siêu tiết kiệm xăng, trang bị sánh ngang Toyota Camry, rẻ chỉ như Toyota Vios sẽ được bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Sedan hybrid mới gây chú ý khi sở hữu công suất 313 mã lực, mức tiêu thụ chỉ 3,98 lít/100 km và giá hơn 410 triệu đồng, tạo áp lực không nhỏ lên ‘ông vua’ Toyota Camry.

Xem nhiều

Giá vàng hôm nay 22/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 22/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm mạnh gần 1 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC rời mốc 170 triệu/lượng.

Thực tế xe máy điện giá 19,7 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển, đi 90 km/lần sạc, trang bị tối ưu, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha chị em nhìn là mê

Thực tế xe máy điện giá 19,7 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển, đi 90 km/lần sạc, trang bị tối ưu, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha chị em nhìn là mê

Giá cả thị trường
Hatchback hạng B giá 499 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, công nghệ đẳng cấp, giá ngang xe hạng A thích hợp đi trong đô thị

Hatchback hạng B giá 499 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, công nghệ đẳng cấp, giá ngang xe hạng A thích hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường
Sedan hybird hạng sang giá 410 triệu đồng đẹp long lanh, siêu tiết kiệm xăng, trang bị sánh ngang Toyota Camry, rẻ chỉ như Toyota Vios sẽ được bán ở Việt Nam?

Sedan hybird hạng sang giá 410 triệu đồng đẹp long lanh, siêu tiết kiệm xăng, trang bị sánh ngang Toyota Camry, rẻ chỉ như Toyota Vios sẽ được bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 21/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 21/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?

Giá cả thị trường

