Giá vàng hôm nay 23/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji ra sao?

Giá vàng hôm nay trong nước

Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay giảm 800 nghìn đồng một lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 23/4, lúc 8h36, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 800 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, niêm yết ở mức giá 166,7-169,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn SJC cũng hạ 800 nghìn đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 166,5-169 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải đầu phiên hôm nay được niêm yết ở mức 166,3-168,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 700 nghìn đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay giảm 800 nghìn đồng một lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 166,2-169,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 22/4, giá vàng miếng SJC và vàng tiếp tục giảm theo giá thế giới và sự suy giảm của đồng USD so với VND.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 22/4, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 167,5-170 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 167,3-169,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn 1-5 chỉ ở mức 167-169,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 700.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính tới ngày 22/4 ở mức 26.570 đồng/USD (mua) và 26.600 đồng/USD (giá bán).

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng 23/4, lúc 7h15, giá vàng thế giới lao dốc giảm 30 USD, xuống sát mốc 4.700 USD/ounce.

Tới 20h ngày 22/4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.750 USD/ounce. Vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.762 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 22/4 cao hơn khoảng 9,6% (tương đương tăng 415 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 150,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 22/4.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế chịu áp lực giảm trước những diễn biến mới tại Trung Đông. Trong nước, giá vàng SJC và nhẫn trơn giảm dần đều theo thế giới và theo sự suy giảm tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do.