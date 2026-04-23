Trải nghiệm xe ga 160cc giá 46 triệu đồng của Honda phong cách retro, trang bị chất hơn cả SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Lead chị em nhìn là mê

Xe ga 160cc của Honda phong cách retro, trang bị chất hơn cả SH

New Honda Stylo 160.

Cách đây ít ngày, Honda đã ra mắt tùy chọn màu sắc mới cho mẫu xe tay ga thời trang cao cấp được ưa chuộng, New Honda Stylo 160 tại Ấn Độ. Theo ghi nhận, Honda Stylo 160 mới đã về đại lý và được bán ra với hai phiên bản ABS và CBS, tổng cộng 7 tùy chọn màu sắc.

Phiên bản ABS đặc biệt mới với màu Burgundy mang lại vẻ sang trọng nổi bật, đem đến niềm tự hào cho người sử dụng. Phiên bản này được trang bị các chi tiết độc quyền như yên xe hai tông màu, sàn để chân màu nâu đậm, logo Stylo màu đồng đồng bộ với tay dắt phía sau.

Vẻ ngoài cao cấp còn được tăng thêm nhờ các chi tiết Garnish Side Body và Headlight Cap màu black chrome. Tổng thể thiết kế mới kết hợp với hiệu suất động cơ hàng đầu trong phân khúc, khiến mẫu xe này càng nổi bật trên đường phố.

Ở phiên bản ABS, Honda cũng bổ sung các màu mới gồm Royal Blue và Royal Brown, bên cạnh màu Royal Green trước đó. Trong lần cập nhật này, phiên bản ABS sử dụng màu đen cho giảm xóc trước và tay dắt sau. Viền đèn trước mang phong cách hiện đại cổ điển trở nên nổi bật hơn với màu bạc mới.

Trong khi đó, phiên bản CBS có thêm màu Glam White, bổ sung vào các màu hiện có là Glam Black và Glam Beige, cùng logo Stylo thiết kế tinh tế hơn. Ở phiên bản này, giảm xóc trước và tay dắt sau sử dụng màu bạc.

Honda Stylo 160 được trang bị động cơ lớn nhất trong phân khúc xe tay ga thời trang, với dung tích 160cc, 4 van, công nghệ enhanced Smart Power Plus (eSP+) làm mát bằng dung dịch. Không chỉ có thiết kế đặc trưng, mẫu xe tay ga cao cấp này còn mang lại hiệu suất mạnh mẽ và phản hồi nhanh, đem đến trải nghiệm lái tối ưu.

Về tổng thể, New Honda Stylo 160 mang đậm phong cách hiện đại cổ điển kết hợp nét retro, giúp người lái tự tin và thu hút hơn. Về hiệu suất, xe đạt công suất 11,3 kW tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13,8 Nm tại 7.000 vòng/phút. Ngoài ra, xe có dung tích bình xăng 5 lít và cốp chứa đồ 16,5 lít, hỗ trợ tối đa sự tiện lợi khi sử dụng.

Hệ thống đèn full LED là một trong những yếu tố tạo nên nét hiện đại cho mẫu xe này. Đèn xi-nhan được thiết kế liền thân phía trước, đèn hậu LED ở phía sau cùng với hiệu ứng khói giúp tăng thêm vẻ cao cấp.

New Honda Stylo 160 còn được trang bị nhiều tiện ích dành cho người dùng hiện đại như hộc chứa đồ phía trước, hộc giữa có nắp đậy, cổng sạc USB type A hỗ trợ thiết bị di động, cùng hệ thống khóa thông minh Honda Smart Key tích hợp báo động tăng tính an toàn.

Ngoài ra, xe còn có móc treo đồ có thể gập lại khi không sử dụng. Những tính năng hiện đại này mang đến trải nghiệm sử dụng tiện nghi và đẳng cấp trong cuộc sống hằng ngày. Bên cạnh đó, các phụ kiện và trang phục chính hãng Honda Stylo kết hợp với màu sắc mới giúp tăng thêm cá tính và sự sang trọng trong mỗi hành trình.

Giá xe ga 160cc New Honda Stylo

Phiên bản ABS Special màu Special Burgundy có giá 33.936.000 rupiah (khoảng 53 triệu đồng). Phiên bản ABS với các màu Royal Blue, Royal Brown và Royal Green có giá 32.436.000 rupiah (khoảng 51 triệu đồng). Trong khi đó, phiên bản CBS với các màu Glam Beige, Glam Black và Glam White có giá 29.445.000 rupiah (khoảng 46 triệu đồng).

Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda SH350i: 3,906 lít/100km

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.