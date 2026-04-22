Hà Nội: Diễn biến giá chung cư phường Yên Nghĩa tháng 4/2026 có thiết lập mặt bằng giá mới?
GĐXH - Hiện nay, dù có lượng rao bán khá sôi nổi và mặt bằng đã thiết lập giá mới, tuy nhiên chung cư tại khu vực phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội vẫn có nhiều lựa chọn hợp lý cho người mua nhà.
Tại thời điểm tháng 4/2026, khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, chung cư trên địa bàn phường Yên Nghĩa được rao bán khá rầm rộ, giá bán dao động ở ngưỡng 50-80 triệu đồng/m2.
Đơn cử có thể kể đến, căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 45m2, tại dự án Xuân Mai Complex, đường Tố Hữu, phường Yên Nghĩa, hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 3,7 tỷ đồng, tương đương 77,08 triệu đồng/m2.
Căn chung cư thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 80m2 tại dự án CT2 Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 5,1 tỷ đồng, tương đương 63,75 triệu đồng/m2.
Chính chủ đang đăng thông tin rao bán căn chung cư rộng 65m2, thiết kế 2 phòng ngủ tại Khu nhà ở Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, phường Yên Nghĩa với giá 4 tỷ đồng, tương đương 61,54 triệu đồng/m2.
Trong khi tại các khu vực như phường Hà Đông, Dương Nội, Kiến Hưng, giá chung cư tương đối cao, nhiều dự án chung cư có giá bán lên tới 100 triệu đồng/m2 thì tại khu vực phường Yên Nghĩa, giá bán mềm hơn hẳn. Mức giá 4-6 tỷ đồng/căn được xem là lựa chọn hợp lý phù hợp với nhu cầu của nhiều người dân hiện nay.
Phường Yên Nghĩa hiện nay được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Yên Nghĩa, Đông Mai thuộc quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Đông La thuộc huyện Hoài Đức cũ.
