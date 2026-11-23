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Giá vàng hôm nay trong nước

Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay cũng tăng 1,5 triệu đồng một lượng

Lúc 9h32' ngày 23/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng loại 1 lượng, 10 lượng và 1 kg tại TPHCM ở mức 130-135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng tới 1,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả hai chiều giao dịch so với mức chốt cuối tuần trước. Chênh lệch mua - bán duy trì ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ được niêm yết ở mức 128,8-134,8 triệu đồng/lượng, cũng tăng 1,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với cuối tuần trước. Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn là 6 triệu đồng/lượng, cao hơn 1 triệu đồng/lượng so với vàng miếng SJC. Giá vàng nhẫn SJC hiện thấp hơn vàng miếng SJC 1,2 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải đầu giờ sáng nay cũng được điều chỉnh tăng 1,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức niêm yết vào cuối tuần trước, lên mức 129,8-134,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay cũng tăng 1,5 triệu đồng một lượng ở cả 2 chiều giao dịch so với mức chốt cuối tuần qua, được niêm yết ở mức 129,8-134,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng hôm nay thế giới

Theo dữ liệu từ Kitco, lúc 6h20 ngày 23/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay được niêm yết ở mức 3.579,5 USD/ounce (mua vào) và 3.581,5 USD/ounce (bán ra).

So với mức tham chiếu của phiên trước, giá vàng tăng 39,7 USD/ounce, tương đương 1,12%.

Đáng chú ý, ngay khi bước vào phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng đã bật tăng mạnh từ vùng 3.538 USD/ounce, nhanh chóng vượt các mốc 3.550 USD và 3.560 USD/ounce trước khi tiến sát 3.580 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tiếp tục có một tuần giảm mạnh. Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng và đồng USD lên giá đã gây sức ép lớn lên kim loại quý.

Làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ cũng làm gia tăng nhu cầu tiền mặt, buộc một số nhà đầu tư thanh lý các tài sản khác, trong đó có vàng, để bù đắp thua lỗ hoặc đáp ứng yêu cầu ký quỹ.

Giá vàng có thời điểm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm. Chốt tuần trước, vàng giao ngay ở mức 3.539 USD/ounce. Vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh 3.537 USD/ounce.