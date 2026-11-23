SUV hạng C trang bị tiện nghi, thiết kế cá tính

Jetour X70M 2027.

Với những nâng cấp đáng chú ý về ngoại hình, không gian nội thất và hệ thống khung gầm, Jetour X70M thế hệ mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút khách hàng trong phân khúc SUV phổ thông tại Trung Quốc.

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, Jetour X70M 2027 sở hữu diện mạo hoàn toàn mới với phong cách trẻ trung, thời trang và năng động hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Phần đầu xe gây chú ý với lưới tản nhiệt kích thước lớn, kết hợp cản trước tạo hình giống một chiếc miệng rộng, mang đến cảm giác khỏe khoắn và thể thao.

Ngôn ngữ thiết kế mới giúp mẫu SUV của Jetour trở nên nổi bật hơn, đồng thời tạo dấu ấn riêng trong bối cảnh thị trường ô tô Trung Quốc ngày càng có nhiều sản phẩm cạnh tranh. Xe có kích thước tổng thể dài 4.400 mm, rộng 1.841 mm và cao 1.690 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.615 mm.

Jetour X70M 2027 được trang bị màn hình giải trí trung tâm

Một trong những nâng cấp đáng chú ý ở khu vực phía sau là cửa hậu chỉnh điện thông minh. Hệ thống này được tích hợp chức năng nhớ vị trí với 6 mức chiều cao khác nhau, cho phép người dùng thiết lập độ mở phù hợp với điều kiện sử dụng. Ngoài ra, cửa hậu còn có khả năng tự động tránh vật cản, chống kẹt tay và đóng điện êm ái, qua đó nâng cao sự tiện lợi cũng như an toàn trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Bên trong cabin, Jetour X70M 2027 được trang bị màn hình giải trí trung tâm kích thước 10,25 inch, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD cùng kích thước. Hệ thống hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh thông qua Apple CarPlay, giúp người dùng thuận tiện truy cập các ứng dụng và chức năng giải trí. Ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, trong khi ghế hành khách phía trước hỗ trợ điều chỉnh 4 hướng. Đáng chú ý, hàng ghế trước có thể ngả tối đa 150 độ, còn hàng ghế sau có góc ngả lên tới 104,5 độ, góp phần cải thiện sự thoải mái cho hành khách trong những chuyến đi dài.

Khả năng tối ưu không gian cũng là một trong những điểm được Jetour chú trọng trên X70M mới. Mẫu SUV này sở hữu tổng cộng 27 vị trí chứa đồ được bố trí linh hoạt trong cabin, đáp ứng nhu cầu lưu trữ các vật dụng cá nhân của người sử dụng. Khi cần chở nhiều hành lý, hàng ghế sau có thể gập xuống để mở rộng dung tích khoang hành lý lên tối đa 1.262 lít.

Jetour X70M 2027 sử dụng kết cấu thân xe dạng lồng 360 độ,

Về công nghệ hỗ trợ người lái, xe được trang bị hệ thống camera quan sát toàn cảnh 360 độ, kết hợp chức năng hiển thị hình ảnh gầm xe trong suốt 180 độ. Công nghệ này giúp người điều khiển quan sát khu vực xung quanh phương tiện và nhận biết những vật cản nằm ở các vị trí khó quan sát, đặc biệt khi đỗ xe hoặc di chuyển trong không gian hẹp. Bên cạnh đó, hệ thống giám sát áp suất lốp thông minh TPMS có khả năng theo dõi tình trạng áp suất lốp theo thời gian thực, giúp người lái chủ động phát hiện những bất thường và hạn chế các rủi ro liên quan đến lốp xe trong quá trình vận hành.

Ở khía cạnh an toàn, Jetour X70M 2027 sử dụng kết cấu thân xe dạng lồng 360 độ, kết hợp 10 thanh thép chống va chạm được bố trí tại nhiều vị trí quan trọng. Cấu trúc thân xe được thiết kế với khả năng biến dạng có kiểm soát theo từng khu vực, giúp hấp thụ và phân tán năng lượng khi xảy ra va chạm, qua đó hạn chế tác động lên khoang hành khách.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, các chỉ số quan trọng liên quan đến khả năng bảo vệ khoang hành khách tốt hơn 30% so với những giới hạn tiêu chuẩn được áp dụng. Hệ thống túi khí cũng được nâng cấp với túi khí dành cho người lái, hành khách phía trước và túi khí bên hông phía trước, tạo thành cấu trúc bảo vệ nhiều lớp cho những người ngồi trong xe.

Giá SUV hạng C Jetour X70M 2027

Mẫu SUV hạng C này có 3 phiên bản, giá từ 65.900-80.900 Nhân dân tệ (tương đương 254,17-312,02 triệu đồng).

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV





Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng Mítubishi cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Việt Nam cho biết, Hyundai Creta được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV.

Theo Mazda Việt Nam, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury.

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.