Trải nghiệm thật về xe máy điện Dat Bike Era E1 giá 32,9 triệu đồng sau 1 tháng cầm lái liệu có đáng mua? GĐXH - Xe máy điện Dat Bike Era E1 được chủ nhân chia sẻ những trải nghiệm thực tế về khả năng vận hành, quãng đường di chuyển, tốc độ sạc cũng như những ưu, nhược điểm sau 1 tháng sử dụng.

Xe máy Honda mới động cơ 125cc thiết kế độc đáo, trang bị phanh đĩa, tiết kiệm nhiên liệu

Honda XRM125 Motard 2027

Mẫu xe underbone này hướng đến nhu cầu di chuyển hàng ngày, đồng thời tạo sự khác biệt nhờ thiết kế lấy cảm hứng từ những chiếc mô tô địa hình.

Ở phiên bản 2027, Honda XRM125 Motard được làm mới với các tấm ốp hông thiết kế lại cùng bộ tem đồ họa mới, trong khi những đường nét đặc trưng của dòng xe vẫn được giữ nguyên. Phần đầu xe nổi bật với chắn bùn trước đặt cao và cụm đèn pha lấy cảm hứng từ dòng mô tô địa hình CRF của Honda. Sự kết hợp giữa kiểu dáng underbone nhỏ gọn và những chi tiết mang phong cách off-road giúp XRM125 Motard có diện mạo khỏe khoắn, khác biệt so với các mẫu xe kapchai phổ biến tại Đông Nam Á.

Cung cấp sức mạnh cho Honda XRM125 Motard 2027 là động cơ SOHC dung tích 125cc

Cung cấp sức mạnh cho Honda XRM125 Motard 2027 là động cơ SOHC dung tích 125cc, xi lanh đơn, làm mát bằng không khí, kết hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 9,7 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,55 Nm tại 6.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số bốn cấp kiểu quay và bộ ly hợp ly tâm, cấu hình quen thuộc trên những mẫu xe underbone hướng đến tính tiện dụng.

Theo công bố của Honda, mức tiêu hao nhiên liệu của XRM125 Motard đạt 66,6 km/lít theo chu trình thử nghiệm WMTC. Xe sử dụng bình xăng dung tích 3,9 lít, đồng thời được trang bị cả hệ thống khởi động điện và cần đạp, mang lại sự linh hoạt trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Honda XRM125 Motard có chiều cao yên 774 mm

Về khả năng vận hành, Honda XRM125 Motard 2027 sử dụng bộ mâm hợp kim 17 inch, đi kèm lốp trước kích thước 70/90 và lốp sau 80/90. Điểm đáng chú ý là hệ thống phanh đĩa thủy lực được trang bị ở cả bánh trước lẫn bánh sau, thay vì cấu hình phanh tang trống thường xuất hiện trên nhiều mẫu underbone phổ thông.

Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và hai giảm xóc phía sau, hướng đến sự cân bằng giữa khả năng kiểm soát xe và độ êm ái khi di chuyển trên nhiều điều kiện mặt đường khác nhau. Honda cũng bổ sung tấm chắn bảo vệ động cơ phía dưới, giúp hạn chế nguy cơ va đập từ đá sỏi hoặc các chướng ngại vật khi xe đi qua những đoạn đường gồ ghề.

XRM là dòng xe được Honda phát triển riêng cho thị trường Philippines

Với trọng lượng 106 kg, Honda XRM125 Motard có chiều cao yên 774 mm, chiều dài cơ sở 1.239 mm và khoảng sáng gầm 144 mm. Những thông số này cho thấy mẫu xe được phát triển theo hướng nhỏ gọn, thuận tiện khi xoay trở trong đô thị nhưng vẫn có khả năng thích nghi với một số cung đường có chất lượng mặt đường không đồng đều.

Trang bị trên xe tương đối cơ bản, bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD và ngăn chứa đồ bên dưới yên. Đáng chú ý, hệ thống chiếu sáng vẫn sử dụng bóng đèn thông thường thay vì công nghệ LED hiện đại, trong khi Honda tiếp tục duy trì ổ khóa khởi động cơ học thay vì chuyển sang hệ thống khóa thông minh.

XRM là dòng xe được Honda phát triển riêng cho thị trường Philippines và bắt đầu đi vào sản xuất từ tháng 12/2001. Qua nhiều năm, dòng xe này tạo được dấu ấn nhờ khả năng kết hợp giữa tính thực dụng của một mẫu underbone với kiểu dáng lấy cảm hứng từ mô tô địa hình. Đây cũng là yếu tố giúp Honda XRM khác biệt so với những mẫu kapchai thông thường, vốn chủ yếu tập trung vào khả năng di chuyển trong đô thị và tiết kiệm nhiên liệu.

Giá xe máy Honda XRM125 Motard

Tại Philippines, XRM125 Motard 2027 có giá bán lẻ đề xuất 77.500 peso - khoảng 31,3 triệu đồng.

Xe số 110cc giá từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam đáng mua

Xe số 110cc hợp thời trang, có mức giá phù hợp luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người có nhu cầu sử dụng.

Xe số Suzuki Revo 110: 15,8-17,7 triệu đồng

Suzuki Revo 110 có 3 phiên bản với mức giá từ 15,8 triệu đồng.

Suzuki Revo 110 được xem là một trong những mẫu xe số trên 100cc có mức giá rẻ nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay.

Hiện, Suzuki Việt Nam đưa ra 3 phiên bản của Revo 110 là vành nan hoa/phanh cơ, vành nan hoa/phanh đĩa hoặc vành đúc với mức giá từ 15,8-17,7 triệu đồng.

Xe số SYM Elegant 110: 17,4 triệu đồng

SYM Elegant 110 chỉ có 1 phiên bản duy nhất.

Hiện tại, ngoài 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ 110cc là Elegant 110cc với giá 17,4 triệu đồng, thương hiệu xe máy đến từ Đài Loan SYM còn phân phối thêm mẫu xe "học sinh" Elegant 50cc với giá khoảng 14,5-15 triệu đồng.

Xe số Honda Wave Alpha: Từ 17,8-18,9 triệu đồng

Honda Wave Alpha là mẫu xe lâu đời, gắn liền với nhiều thế hệ người Việt.

Trang bị động cơ 110cc bền bỉ, Wave Alpha hiện được Honda phân phối với ba phiên bản: Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cổ điển, giá niêm yết dao động từ 17,8 đến 18,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, đây chỉ là mức giá niêm yết. Trên thực tế tại nhiều đại lý vẫn bán chênh so với giá trên từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

Xe số Yamaha Sirius: Từ 18,5-24 triệu

Yamaha Sirius cũng là một trong những dòng xe số lâu đời và được ưa chuộng nhất tại Việt Nam.

Hiện tại, Sirius được Yamaha phân phối tổng cộng 6 phiên bản, kết hợp giữa phanh cơ hoặc phanh đĩa, vành nan hoa hoặc vành đúc, cùng động cơ 110cc sử dụng phun xăng điện tử Fi hoặc chế hòa khí.

Trong đó, bản chế hoà khí có giá từ 18,9-21,9 triệu đồng; còn bản Fi có giá cao hơn, từ 21,3-24 triệu đồng.

Xe số Honda Blade: Từ 18,9-21,9 triệu đồng

Honda Blade là mẫu xe số giá rẻ được nhiều người tin dùng.

Xe số Honda Blade trang bị động cơ 110cc và hiện có 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Thể thao, với giá niêm yết từ 18,9 đến 21,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, tương tự nhiều mẫu Honda khác, giá bán thực tế tại đại lý thường cao hơn 3–3,5 triệu đồng, đưa mức chi phí sở hữu Blade vượt ngưỡng 20 triệu đồng.



