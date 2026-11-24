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Xe máy điện diện mạo cổ điển, đi tới 80 km/sạc giá chỉ 20 triệu đồng thu hút chị em GĐXH - Xe máy điện có kiểu dáng thanh lịch cùng loạt tiện ích thông minh thu hút sự quan tâm của nhiều học sinh, sinh viên và dân văn phòng.

Xe máy điện Honda CUV e: và UC3

Hai mẫu xe máy điện cao cấp của Honda đều được tích hợp tính năng hỗ trợ lùi.

Hai mẫu xe máy điện cao cấp của Honda đều được tích hợp tính năng hỗ trợ lùi (Reverse Assist), giúp người lái thuận tiện hơn khi đưa xe ra vào bãi đỗ hoặc di chuyển ở nơi chật hẹp.

Để kích hoạt, người dùng nhấn giữ nút Start trên cụm điều khiển bên phải, đồng thời giữ nút mũi tên xuống ở tay lái bên trái. Xe sẽ di chuyển lùi khi các nút được giữ. Khi đến vị trí mong muốn, người lái chỉ cần nhả nút để xe dừng lại.

Giá xe máy điện Honda CUV e: và UC3

Giá xe máy điện Honda CUV e: và Honda UC3 cập nhật mới nhất tại các đại lý (HEAD Honda) như sau:

Honda CUV e:

Phiên bản không kèm pin (gồm 2 bộ sạc): Giá niêm yết: 44.181.818 VNĐ

• Giá đại lý/thực tế: khoảng 39.000.000 – 41.500.000 VNĐ (tùy đại lý và chương trình ưu đãi).

Phiên bản đã kèm pin (gồm 2 pin và sạc): Giá niêm yết: 63.818.182 VNĐ; Giá đại lý / thực tế: khoảng 59.000.000 VNĐ.

Lưu ý: Xe có hình thức thuê pin tại nhà hoặc sử dụng trạm đổi pin Honda e:Swap.

Honda UC3

Phiên bản Tiêu chuẩn: Giá niêm yết đề xuất: 78.545.455 VNĐ; Giá ưu đãi kích cầu tại đại lý: 56.545.455 VNĐ

Phiên bản Đặc biệt: Giá niêm yết đề xuất: 79.920.000 VNĐ (hoặc ~81,4 triệu tùy nguồn); Giá ưu đãi kích cầu tại đại lý: 57.920.000 VNĐ.

Xe máy điện Selex Camel 1 và Camel 2

Selex Camel 1 và Camel 2 được trang bị số lùi nhằm hỗ trợ quá trình vận hành.

Hướng đến nhóm khách hàng kinh doanh vận tải và giao hàng, các mẫu xe máy điện Selex Camel 1 và Camel 2 được trang bị số lùi nhằm hỗ trợ quá trình vận hành, nhất là khi chở người hoặc hàng hóa nặng.

Để kích hoạt, người lái nhấn nút đỏ ở bên trái đầu xe, sau đó nhấn giữ nút MODE bên phải. Khi màn hình hiển thị giá trị quãng đường âm, người dùng có thể vặn ga để lùi xe. Để dừng, nhả tay ga; muốn thoát chế độ lùi, nhấn nút đỏ thêm một lần.

Giá xe máy điện Selex Camel 1 và Camel 2

Selex Camel 1:

Giá có sạc (đã gồm VAT): 27.800.000 VNĐ; Giá không sạc (đã gồm VAT): 26.900.000 VNĐ

Selex Camel 2:

Giá có sạc (đã gồm VAT): 28.800.000 VNĐ; Giá không sạc (đã gồm VAT): 27.900.000 VNĐ

Các chi phí liên quan khác: Tiền đặt cọc pin: 400.000 VNĐ/pin; Đặt cọc xe/pin: 2.000.000 VNĐ/bộ...

Xe máy điện Dat Bike S1, S2, S3

Dat Bike cũng trang bị chế độ lùi (Reverse Mode) trên dòng Quantum.

Dat Bike cũng trang bị chế độ lùi (Reverse Mode) trên dòng Quantum, gồm các phiên bản S1, S2, S3, và mẫu Era. Tính năng này giúp xe dễ xoay trở hơn khi đỗ hoặc di chuyển trong không gian hẹp.

Để kích hoạt, khi xe ở chế độ P (Parking), người lái bóp giữ một trong hai tay phanh, đồng thời nhấn nhanh nút đa chức năng hai lần. Để thoát chế độ lùi, nhả hoàn toàn tay ga rồi nhấn nút đa chức năng.

Giá xe máy điện Dat Bike S1, S2, S3

Giá niêm yết chính thức của các dòng xe máy điện Dat Bike Quantum S-series (đã bao gồm pin, bộ sạc tiêu chuẩn và thuế VAT) cụ thể như sau:

Dat Bike Quantum S3: 34.900.000 VNĐ (Riêng phiên bản màu trắng và xám có giá 35.900.000 VNĐ)

Dat Bike Quantum S2: 42.900.000 VNĐ (Riêng phiên bản màu trắng và xám có giá 43.900.000 VNĐ)

Dat Bike Quantum S1: 49.900.000 VNĐ (Riêng phiên bản màu trắng và xám có giá 50.900.000 VNĐ)

(Lưu ý: Mức giá trên chưa bao gồm các chi phí lăn bánh như lệ phí cấp biển số, đăng ký xe tùy theo khu vực).

Xe máy điện trang bị số lùi kích hoạt ra sao?

Nhìn chung, số lùi là tiện ích thiết thực trên xe máy điện, giúp giảm sức lực khi dắt và xoay trở xe, đặc biệt trong bãi đỗ chật hẹp hoặc khi xe chở tải nặng.

Số lùi (Reverse Mode/Assist) ngày càng phổ biến trên nhiều dòng xe máy điện tại Việt Nam. Đây là một trong những tiện ích thiết thực trên xe máy điện, nhất là với những mẫu xe có trọng lượng lớn hoặc thường xuyên chở hàng.

Tính năng giúp người lái giảm sức lực khi đưa xe ra khỏi vị trí đỗ, nhưng không thay thế thao tác quan sát và kiểm soát xe. Tuy nhiên, thao tác kích hoạt và sử dụng có thể khác nhau tùy mẫu xe, vì vậy người dùng nên tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất và quan sát kỹ xung quanh trước khi lùi để đảm bảo an toàn.