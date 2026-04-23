Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư phường Kiến Hưng tháng 4/2026
GĐXH - Hiện nay, chung cư tại khu vực phường Kiến Hưng đã thiết lập mặt bằng mới, giá bán dao động từ 50-90 triệu đồng/m2..
Giá chung cư phường Kiến Hưng tháng 4/2026
Tại thời điểm tháng 4/2026, khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, khu vực phường Kiến Hưng mới là nơi có lượng chung cư rao bán khá sôi nổi, giá bán đã thiết lập mặt bằng mới, dao động từ 50-90 triệu đồng/m2.
Đơn cử có thể kể đến, căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 65m2 tại dự án The Vista Văn La, đường Quang Trung, phường Kiến Hưng hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 5,5 tỷ đồng, tương đương 84,62 triệu đồng/m2.
Tại dự án chung cư La Casta Văn Phú, đường Lê Trọng Tấn, phường Kiến Hưng căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 65m2 hiện đang được rao bán với giá 5 tỷ đồng, tương đương 76,92 triệu đồng/m2.
Chính chủ đang rao bán căn chung cư, thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 57m2 tại dự án Lucky House Kiến Hưng, đường Lê Xuân Điệp, phường Kiến Hưng với giá 3,5 tỷ đồng, tương đương 61,4 triệu đồng/m2.
Như vậy hiện nay, khảo sát trên địa bàn phường Kiến Hưng, giá chung cư đã thiết lập mặt bằng mới. Trong đó giá bán thị trường thứ cấp (tức là những căn chung cư đã qua sử dụng) thường có mặt bằng giá rẻ hơn so với thị trường sơ cấp (tức là quỹ căn mới mở bán).
Hiện nay, phường Kiến Hưng là phường được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Kiến Hưng, phường Phú La thuộc quận Hà Đông; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phú Lương, Hà Cầu, Quang Trung thuộc quận Hà Đông và xã Tân Triều thuộc huyện Thanh Trì.
