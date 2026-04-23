Giá bạc hôm nay 23/4: Bạc Phú Quý, bạc Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm sâu

Thứ năm, 15:29 23/04/2026 | Giá cả thị trường
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 23/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đã giảm gần 5 triệu đồng/kg so với thời điểm lập đỉnh tuần trước, giá bán hôm nay quanh vùng 78 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay 23/4

Giá bạc trong nước

Giá bạc Phú Qúy

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc Phú Qúy hôm nay tiếp tục giảm mạnh, giá bán sụt xuống quanh vùng 78, 559 triệu đồng/kg, tương đương 2,946 triệu đồng/lượng, tiếp tục giảm hơn 2 triệu so với ngày hôm qua (80,746 triệu đồng/kg), và giảm khoảng 5 triệu so với thời điểm bạc lập đỉnh tuần trước (khoảng 83 triệu đồng/kg).

Giá bạc hôm nay 23/4: Bảng giá bạc Phú Qúy.

Giá bạc Ancarat

Tại hệ thống Ancarat, giá bạc niêm yết tại thời điểm 13h50 phút chiều nay đang duy trì ở ngưỡng 78,480 triệu đồng/kg, tương đương 2,943 triệu đồng/lượng, đồng nghĩa với việc giảm 2 triệu đồng/kg so với giá bán niêm yết sáng hôm qua.

Giá bạc hôm nay 23/4: Bảng giá bạc Ancarat.

Giá bạc Sacombank-SBJ

Tương tự, tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc chiều hôm nay cũng giảm sâu, xuống ngưỡng 78,400 triệu đồng/kg, tương đương 2,940 triệu đồng/lượng trong khi giá bán sáng hôm qua vẫn đang ở vùng 80,080 triệu đồng/kg, tương đương 3,003 triệu đồng/lượng. 

Giá bạc hôm nay 23/4: Bảng giá bạc Sacombank-SBJ.

Giá bạc DOJI

Động thái giảm cũng xuất hiện tại DOJI, bạc DOJI 99.9 đang được bán ở vùng 2,966 triệu đồng/lượng và 14,830 triệu đồng/5 lượng trong khi giá mở phiên sáng qua vẫn duy trì ở vùng 3,048 triệu đồng/lượng và 15,240 triệu đồng/5 lượng.

Sau khi lập đỉnh khoảng 83 triệu đồng/kg, hầu hết các hệ thống bạc trong cả nước đều đang giảm mạnh xuống vùng 78 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay 23/4: Bảng giá bạc tại DOJI.

Biểu đồ biến động giá bạc tại Doji 7 ngày qua.

Giá bạc quốc tế

Ngày hôm nay, giá bạc thế giới cũng có sự điều chỉnh lên xuống liên tục. Giá dao động từ 75,8-76,3 USD/ounce. 

Tín hiệu kỹ thuật những ngày qua cho thấy giá bạc có đợt phục hồi mạnh, chạm đỉnh 81 USD/ounce, rồi lại quay đầu giảm, dù biên độ giảm vẫn ở ngưỡng an toàn 75-76 USD/ounce. 

Giá bạc thế giới hôm nay (23/4) duy trì ở ngưỡng 78 USD/oz.

Giá bạc hôm nay 22/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm ra sao?

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 22/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp tục giảm, giá bán ra quay trở lại quanh vùng 80 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay 21/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ lại trượt giá

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 21/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp tục có động thái giảm nhẹ, mức giá vẫn quanh ngưỡng an toàn 81 triệu đồng/kg.

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, chung cư tại khu vực phường Kiến Hưng đã thiết lập mặt bằng mới, giá bán dao động từ 50-90 triệu đồng/m2..

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Xe số 110cc ‘huyền thoại’ của Yamaha ra mắt tại Việt Nam với mức giá chỉ từ 19 triệu đồng, sẵn sàng hạ đo ván Honda Wave Alpha và RSX.

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Tỷ giá USD hôm nay (23/4), thông tin mới nhất ghi nhận diễn biến trái chiều giữa thị trường trong nước và quốc tế. Trong khi tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, đồng USD trên thị trường thế giới tăng.

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn hạ 800 nghìn đồng/lượng.

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện thiết kế thực dụng tựa Honda Lead, có giá đồn đoán từ 35 triệu đồng, hứa hẹn khuấy đảo thị trường.

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Xe ga 160cc của Honda vừa chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá 46 triệu đồng, thiết kế đẹp át vía SH Mode.

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Hatchback hạng B tại Việt Nam đánh dấu sự bổ sung mới trong phân khúc xe điện đô thị cỡ B, với xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng trong hệ thống ngân hàng đang áp dụng cao nhất là 8,5%/năm.

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, dù có lượng rao bán khá sôi nổi và mặt bằng đã thiết lập giá mới, tuy nhiên chung cư tại khu vực phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội vẫn có nhiều lựa chọn hợp lý cho người mua nhà.

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH – Giá USD hôm nay 22/4 ghi nhận xu hướng giảm nhẹ cả trong ngân hàng lẫn thị trường tự do, kéo tỷ giá về sát mốc 26.600 đồng/USD. Diễn biến này khiến nhiều người đặt câu hỏi: đây có phải “điểm mua” hợp lý hay nên tiếp tục chờ đợi?

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

