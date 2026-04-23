Giá bạc hôm nay 23/4: Bạc Phú Quý, bạc Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm sâu

Giá bạc hôm nay 23/4

Giá bạc trong nước

Giá bạc Phú Qúy

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc Phú Qúy hôm nay tiếp tục giảm mạnh, giá bán sụt xuống quanh vùng 78, 559 triệu đồng/kg, tương đương 2,946 triệu đồng/lượng, tiếp tục giảm hơn 2 triệu so với ngày hôm qua (80,746 triệu đồng/kg), và giảm khoảng 5 triệu so với thời điểm bạc lập đỉnh tuần trước (khoảng 83 triệu đồng/kg).

Giá bạc Ancarat

Tại hệ thống Ancarat, giá bạc niêm yết tại thời điểm 13h50 phút chiều nay đang duy trì ở ngưỡng 78,480 triệu đồng/kg, tương đương 2,943 triệu đồng/lượng, đồng nghĩa với việc giảm 2 triệu đồng/kg so với giá bán niêm yết sáng hôm qua.

Giá bạc Sacombank-SBJ

Tương tự, tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc chiều hôm nay cũng giảm sâu, xuống ngưỡng 78,400 triệu đồng/kg, tương đương 2,940 triệu đồng/lượng trong khi giá bán sáng hôm qua vẫn đang ở vùng 80,080 triệu đồng/kg, tương đương 3,003 triệu đồng/lượng.

Giá bạc DOJI

Động thái giảm cũng xuất hiện tại DOJI, bạc DOJI 99.9 đang được bán ở vùng 2,966 triệu đồng/lượng và 14,830 triệu đồng/5 lượng trong khi giá mở phiên sáng qua vẫn duy trì ở vùng 3,048 triệu đồng/lượng và 15,240 triệu đồng/5 lượng.

Sau khi lập đỉnh khoảng 83 triệu đồng/kg, hầu hết các hệ thống bạc trong cả nước đều đang giảm mạnh xuống vùng 78 triệu đồng/kg.

Giá bạc quốc tế

Ngày hôm nay, giá bạc thế giới cũng có sự điều chỉnh lên xuống liên tục. Giá dao động từ 75,8-76,3 USD/ounce.

Tín hiệu kỹ thuật những ngày qua cho thấy giá bạc có đợt phục hồi mạnh, chạm đỉnh 81 USD/ounce, rồi lại quay đầu giảm, dù biên độ giảm vẫn ở ngưỡng an toàn 75-76 USD/ounce.

Giá bạc thế giới hôm nay (23/4) duy trì ở ngưỡng 78 USD/oz.