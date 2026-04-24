Giá bạc hôm nay 24/4: Bạc Phú Quý, bạc Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm bao nhiêu?

Giá bạc hôm nay trong nước

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc Phú Qúy hôm nay tiếp tục đà giảm, giá bán tiếp tục sụt xuống quanh vùng 77,813 triệu đồng/kg, tương đương 2,918 triệu đồng/lượng trong khi giá bán hôm qua đang duy trì ở vùng 78, 559 triệu đồng/kg, tương đương 2,946 triệu đồng/lượng.

Tại hệ thống Ancarat, giá bạc cập nhật tại thời điểm 9h13 phút hiện đang niêm yết ở vùng 77,760 triệu đồng/lượng, tương đương 2,916 triệu đồng/lượng bán ra, tức giảm khoảng 700.000 đồng/kg so với phiên chiều qua. Ở chiều mua vào, giá bạc duy trì ở vùng 75,413 triệu đồng/kg, tương đương 2,828 triệu đồng/lượng.

Tương tự, tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc hôm nay cũng giảm nhẹ, trong khi chiều hôm qua giá bán ra vẫn ở ngưỡng 78,400 triệu đồng/kg, tương đương 2,940 triệu đồng/lượng thì sáng nay, giá sụt xuống chỉ còn 78,160 triệu đồng/kg, tương đương 2,931 triệu đồng/lượng..

Động thái giảm nhẹ cũng xuất hiện tại DOJI, bạc DOJI 99.9 đang được bán ở vùng 2,922 triệu đồng/lượng và 14,610 triệu đồng/5 lượng.

Giá bạc hôm nay 24/4: Bảng giá bạc tại DOJI.

Biểu đồ biến động giá bạc tại Doji 7 ngày qua.

Giá bạc quốc tế

Không chỉ thị trường trong nước, giá bạc quốc tế cũng đang trên đà giảm, giá bán ra hiện đang ghi nhận ở ngưỡng 75 USD/ounce.

Sau một đợt phục hồi tích cực, chạm đỉnh 81 USD/oz, giá bạc quốc tế lại tiếp tục đà giảm, dù mức độ giảm chưa quá sâu, biên độ vẫn ghi nhận ở vùng 75-81 USD/ounce. Tín hiệu kỹ thuật cho thấy giá bạc vẫn tăng giảm thất thường.

Giá bạc thế giới hôm nay (23/4) duy trì ở ngưỡng 75 USD/oz.