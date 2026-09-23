Giá vàng hôm nay 23/9: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu bao nhiêu sau phiên 'bắt đáy'?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trong nước bật tăng sau khi giảm mạnh trong phiên hôm qua.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 8h45, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 142,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tương tự, DOJI niêm yết giá vàng SJC ở ngưỡng 142,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đảo chiều tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 142,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đồng loạt tăng 600.000 đồng/lượng ở từng chiều giao dịch. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Cùng thời điểm, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 142 - 145 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 142-146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 142,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay được điều chỉnh tăng 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 142,3-146,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Trong nước, phiên giao dịch ngày 22/9 ghi nhận giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm mạnh so với phiên liền trước.
Đến cuối phiên, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,9-144,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.
Chiều 22/9, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 141,4-144,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 142-146 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.
Giá vàng hôm nay thế giới
Tính đến 8h45, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.348,4 USD/ounce.
Trên thị trường thế giới, tính đến 20h ngày 22/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.340 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.375 USD/ounce.
So với mức giá đầu năm khoảng 4.335 USD/ounce, vàng hiện cao hơn khoảng 5 USD, tương đương 0,1%. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 134,8 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 10 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 22/9.
Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 22/9 tăng nhẹ khoảng 2 USD lên trên 4.340 USD/ounce.
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