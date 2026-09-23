Giá vàng hôm nay 23/9: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu bao nhiêu sau phiên 'bắt đáy'?

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Giá vàng hôm nay 22/9: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu hôm nay bao nhiêu? GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn mở cửa phiên giao dịch giữ giá so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC ở ngưỡng 142,5-145,5 triệu đồng/lượng

Tính đến 8h45, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 142,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, DOJI niêm yết giá vàng SJC ở ngưỡng 142,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đảo chiều tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 142,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đồng loạt tăng 600.000 đồng/lượng ở từng chiều giao dịch. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 142 - 145 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 142-146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 142,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay được điều chỉnh tăng 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 142,3-146,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong nước, phiên giao dịch ngày 22/9 ghi nhận giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm mạnh so với phiên liền trước.

Đến cuối phiên, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,9-144,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 22/9, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 141,4-144,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 142-146 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Tính đến 8h45, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.348,4 USD/ounce.

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h ngày 22/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.340 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.375 USD/ounce.

So với mức giá đầu năm khoảng 4.335 USD/ounce, vàng hiện cao hơn khoảng 5 USD, tương đương 0,1%. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 134,8 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 10 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 22/9.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 22/9 tăng nhẹ khoảng 2 USD lên trên 4.340 USD/ounce.