Toyota giảm giá sốc, Toyota Vios rẻ hơn cả Kia Morning, Toyota Yaris Cross thấp hiếm thấy

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Toyota giảm giá sốc nhiều dòng xe hot

Toyota Yaris Cross nhận ưu đãi tháng 9/2026.

Theo Toyota Việt Nam công bố, Veloz Cross, Avanza Premio, Vios và Yaris Cross được Toyota Việt Nam giảm giá tương đương 100% lệ phí trước bạ, bên cạnh ưu đãi các dòng xe thuần xăng, áp dụng trong tháng 9.

Mức hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ được Toyota áp dụng cho bộ đôi Veloz Cross và Avanza Premio, đi kèm gói quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất, tương ứng giảm 65-75 triệu đồng.

Với mẫu sedan cỡ B Vios, người mua trong tháng này nhận mức giảm 46-54 triệu đồng tùy phiên bản. Mức ưu đãi trên là con số không nhỏ đối với người tiêu dùng trong thời điểm kinh tế khó khăn như hiện tại. Điều này sẽ giúp Toyota Vios làm khó đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Honda City trong thời gian tới. Sau ưu đãi, Toyota thậm chí còn rẻ hơn một số dòng xe cỡ A như Kia Moring hay Hyundai Grand i10. Mức giảm ở Yaris Cross HEV và bản thuần xăng lần lượt 74 triệu và 50 triệu đồng.

Với Innova Cross, hãng Nhật đưa ra hai ưu đãi để người dùng lựa chọn. Gói 1, hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ kèm 1 năm bảo hiểm vật chất. Lựa chọn thứ hai, người dùng sẽ được mua trả góp với lãi suất cố định 0% trong 6 tháng đầu hoặc 5,4% một năm (cố định 6 tháng đầu) và 1 năm bảo hiểm vật chất.

Các phiên bản Toyota Innova Cross được TMV áp dụng chính sách ưu đãi tương tự, với mức giảm tương ứng 45 - 60 triệu đồng. Ảnh: Toyota





Với Corolla Cross, hãng áp dụng mức ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho cả 2 phiên bản, tương đương mức giảm 41-43,5 triệu đồng. Công ty Tài chính Toyota Việt Nam áp dụng ưu đãi lãi suất 2 năm đầu cho Veloz Cross và Avanza Premio. Các mẫu Vios, Hilux, Yaris Cross, Corolla Cross, Camry và Alphard sẽ nhận ưu đãi lãi suất từ 7,75% trong 6 tháng đầu và 10,49% cố định 6 tháng tiếp theo.

Bảng xe Toyota ưu đãi

Toyota giảm sốc, cơ hội hiếm cho người mua

Các chuyên gia cho biết, việc Toyota đẩy mạnh ưu đãi tháng này cho thấy chiến lược theo đuổi dòng xe hybrid, coi đây là giải pháp phù hợp thị trường Việt Nam.

Theo VTC News, tháng 8, Toyota Việt Nam bán 4.767 xe (không bao gồm Lexus). Trong đó, Yaris Cross, Innova Cross nằm trong nhóm xe bán chạy với doanh số lần lượt 920 và 829 chiếc. Ở mảng xe xăng lai điện, Toyota cho biết hãng chiếm 75% thị phần xe hybrid với 1.046 chiếc bán ra. Corolla Cross HEV, Innova Cross HEV, Yaris Cross HEV nằm trong nhóm 5 xe hybrid bán chạy.

Kết quả này vẫn giúp Toyota góp mặt trong nhóm những thương hiệu ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Bước sụt giảm doanh số của Toyota tại Việt Nam trong tháng 8 vừa qua một phần đến từ hiệu ứng tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch) - đây là khoảng thời gian theo quan niệm của người Việt thường kiêng kỵ mua sắm các tài sản có giá trị cao như nhà đất, ô tô… Tuy nhiên, để giữ vững vị thế, tăng sức hút cũng như tính cạnh tranh, bên cạnh các mẫu mã như Toyota Vios, Yaris Cross hay Veloz Cross... TMV tiếp tục mở rộng chương trình ưu đãi, giảm giá sang nhiều mẫu mã khác.