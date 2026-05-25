Giá bạc hôm nay 25/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng bao nhiêu?
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 25/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng trở lại, chạm ngưỡng 80 triệu đồng/kg.
Giá bạc hôm nay 25/5
Giá bạc trong nước
Giá bạc Phú Quý
Giá bạc Phú Qúy mở phiên sáng nay theo ghi nhận của chuyên trang Gia đình và Xã hội bất ngờ tăng trở lại sau đà giảm và chững lại cuối tuần trước, giá bạc niêm yết khung giờ 9h28 phút hiện đang ghi nhận ở vùng 80,986 triệu đồng/kg, tương đương 3,037 triệu đồng/lượng trong khi giá bán 2 ngày trước còn đang ở vùng 78,613 triệu đồng/kg, tương đương 2,948 triệu đồng/lượng.
Giá bạc Ancarat
Không chững lại, mà bắt đầu có xu hướng tăng từ ngày hôm qua, giá bạc tại hệ thống Ancarat sáng nay tiếp tục bật tăng tiếp lên vùng 80,747 triệu đồng/kg, tương đương 3,028 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán sáng qua đang duy trì ở vùng 80,293 triệu đồng/kg, tương đương 3,011 triệu đồng/lượng.
Giá bạc Sacombank-SBJ
Sáng nay, tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc đã có sự điều chỉnh tăng, giá bán niêm yết bảng giá cập nhật tại khung giờ 9h05 phút sáng nay đang ở vùng 80,960 triệu đồng/kg, tương đương 3,039 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán 2 ngày trước vẫn duy trì ở vùng 79,200 triệu đồng/kg, tương đương 2,970 triệu đồng/lượng.
Giá bạc DOJI
Động thái tăng giá cũng xuất hiện tại hệ thống Doji. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra sáng nay đã tăng lên vùng 3,041 triệu đồng/lượng và khoảng 15,220 triệu đồng/5 lượng trong khi giá bán 2 ngày trước vẫn niêm yết quanh vùng 2,958 triệu đồng/lượng và khoảng 14,790 triệu đồng/5 lượng.
Giá bạc thế giới hôm nay
Tại thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay cũng bật tăng lên vùng 77-78 USD/ounce, sau khi gần như cả tuần trước, giá bạc chỉ loanh quanh ở vùng 74-75 USD/ounce.
Thời gian qua, giá bạc thế giới có biên độ dao động khá lớn từ 74-87 USD/ounce, giá bạc có những thời điểm phục hồi mạnh, tuy đà phục hồi đã có nhưng sự phục hồi duy trì không lâu, nhà đầu tư vẫn khó nắm bắt.
