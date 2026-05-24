Xe máy điện giá 28,9 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thanh lịch, pin rời LFP, đi 120 km/lần sạc, có TCS, GPS như xe ga cao cấp, rẻ hơn Vision

Xe máy điện ở Việt Nam thiết kế thanh lịch, pin rời LFP, đi 120 km/lần sạc, có TCS, GPS như xe ga cao cấp

Xe điện Yadea Osta H+

Trong bối cảnh nhu cầu xe điện phục vụ đi học, đi làm hằng ngày ngày càng tăng mạnh, Yadea Osta H+ đang trở thành một trong những mẫu xe nổi bật ở phân khúc dưới 30 triệu đồng nhờ khả năng vận hành linh hoạt cùng loạt trang bị hiếm gặp trong tầm giá.

Đây là mẫu xe điện được Yadea định vị hướng tới nhóm khách hàng trẻ, người dùng đô thị hoặc học sinh – sinh viên cần một phương tiện tiết kiệm chi phí nhưng vẫn có trải nghiệm hiện đại và tiện dụng.

Yadea Osta H+ sở hữu thiết kế theo phong cách scooter hiện đại với các đường nét bo tròn mềm mại kết hợp nhiều chi tiết tạo cảm giác công nghệ.

Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 1.810 x 670 x 1.130 mm cùng trọng lượng khoảng 100 kg, phù hợp cho nhu cầu di chuyển trong đô thị đông đúc.

Sàn để chân được thiết kế khá rộng rãi giúp người dùng dễ để đồ hoặc tạo tư thế ngồi thoải mái khi đi đường dài. Mẫu xe này cũng sử dụng hệ thống đèn LED hiện đại nhằm tăng khả năng chiếu sáng và tiết kiệm điện năng hơn so với bóng halogen truyền thống.

Ngoài ra, Yadea còn trang bị bộ lốp không săm cùng tải trọng lên tới khoảng 180 kg, đáp ứng tốt nhu cầu chở thêm người hoặc mang theo nhiều đồ dùng hằng ngày.

Điểm nổi bật lớn nhất trên Yadea Osta H+ nằm ở hệ thống pin. Xe sử dụng pin LFP 72V-30Ah cho quãng đường vận hành tối đa khoảng 120 km sau mỗi lần sạc đầy theo công bố từ nhà sản xuất.

So với nhiều mẫu xe điện phổ thông hiện nay, mức quãng đường này được đánh giá khá ấn tượng, đủ đáp ứng nhu cầu đi học, đi làm nhiều ngày mà không cần sạc liên tục.

Đặc biệt, pin trên Osta H+ có thể tháo rời giúp người dùng linh hoạt hơn trong quá trình sạc, nhất là với những người sống tại chung cư hoặc khu vực không thuận tiện kéo điện xuống bãi xe.

Không chỉ hỗ trợ sạc pin tại nhà, mẫu xe này còn tương thích với hệ thống đổi pin tại trạm, cho phép người dùng thay pin nhanh thay vì chờ sạc nhiều giờ.

Theo công bố, thời gian sạc đầy pin khoảng 5-6 tiếng và hệ thống sạc cũng có khả năng tự động ngắt khi đầy nhằm tăng độ an toàn trong quá trình sử dụng.

Yadea Osta H+ được trang bị động cơ Hub điện công suất danh định 1.500W cùng mô-men xoắn cực đại khoảng 20 Nm. Xe có tốc độ tối đa khoảng 49 km/h nên thuộc nhóm xe điện không yêu cầu bằng lái theo quy định hiện hành tại Việt Nam.

Nhờ đó, mẫu xe này phù hợp với học sinh từ 16 tuổi hoặc người dùng muốn tìm phương tiện di chuyển tiết kiệm chi phí và dễ sử dụng.

Xe cũng được tích hợp hai chế độ lái khác nhau nhằm cân bằng giữa hiệu suất vận hành và khả năng tiết kiệm pin tùy điều kiện sử dụng thực tế.

Khả năng tăng tốc của Osta H+ được định hướng phù hợp môi trường đô thị với phản hồi tay ga khá mượt, dễ điều khiển trong điều kiện giao thông đông đúc.

Không chỉ gây chú ý ở pin và quãng đường vận hành, Yadea Osta H+ còn sở hữu nhiều trang bị công nghệ đáng chú ý. Xe được trang bị cụm đồng hồ TFT hiện đại hỗ trợ kết nối Bluetooth, định vị GPS và hiển thị chỉ dẫn đường theo thời gian thực.

Một số tính năng vốn hiếm xuất hiện trên xe điện phổ thông cũng có mặt như hệ thống chống trượt TCS hay hỗ trợ xuống dốc HDC nhằm tăng độ an toàn khi vận hành.

Ngoài ra, xe còn sử dụng phanh đĩa cho cả bánh trước và sau giúp tăng khả năng kiểm soát trong quá trình phanh gấp hoặc đi đường trơn trượt.

Hệ thống giảm xóc và khung xe cũng được tối ưu theo hướng vận hành ổn định hơn trong điều kiện đường phố thường xuyên có gờ giảm tốc hoặc mặt đường không bằng phẳng.

Giá xe máy điện Yadea Osta H+

Tại thị trường Việt Nam, Yadea Osta H+ hiện được niêm yết ở mức khoảng 28,99 triệu đồng, đã bao gồm pin. So với nhiều mẫu xe điện cùng phân khúc, Osta H+ tạo lợi thế nhờ pin LFP tháo rời, khả năng đổi pin linh hoạt cùng nhiều tính năng công nghệ hiện đại.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm tới xe điện phục vụ di chuyển hằng ngày, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ và học sinh – sinh viên, những mẫu xe như Yadea Osta H+ đang cho thấy xu hướng xe điện phổ thông không chỉ cạnh tranh bằng giá mà còn bằng trải nghiệm công nghệ và tính tiện dụng.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện VinFast Motio: 12 triệu đồng

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast, vừa ra mắt đầu năm 2025 với giá khoảng 12 triệu đồng. Ưu điểm của mẫu xe này là thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, dễ sử dụng. Xe sử dụng động cơ 1.500W, không yêu cầu bằng lái nên phù hợp cho các bạn trẻ từ 16 tuổi trở lên đi học hoặc di chuyển trong thành phố.

Motio có tốc độ tối đa 49 km/h, sử dụng ắc quy cho quãng đường di chuyển khoảng 78 km mỗi lần sạc đầy. Do là xe cỡ nhỏ, cốp đựng đồ của Motio chỉ 22 lít, đủ đựng những vật dụng cơ bản. Ngoài ra, mẫu xe giá rẻ của VinFast có màn hình HMI 4,5″, phanh đĩa trước và tang trống sau.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.