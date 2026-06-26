Giá vàng hôm nay 26/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay đồng loạt đảo chiều tăng 600.000 đồng/lượng ở cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn, mức điều chỉnh này giúp giá vàng lấy lại phần lớn mức giảm của ngày hôm qua, đưa vàng SJC lên sát mốc 147 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 9h10, Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 143,5-146,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 800.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3,3 triệu đồng/lượng.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 143,8-146,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 142,7-146,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3,5 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9h10, Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 143,2-146,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 143,8-146,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 142,7-146,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3,5 triệu đồng/lượng.
Chốt phiên giao dịch ngày 25/6, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143,2-146,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.
Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 143,1-146,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước.
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 142-145 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.
Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 141,5-146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.
Giá vàng hôm nay thế giới
Lúc 9h10, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.016,1 USD/ounce, tăng 41,5 USD so với một ngày trước.
Lúc 21h ngày 25/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.012 USD/ounce, tăng 11 USD. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.031 USD/ounce.
Dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ chưa đủ để làm thay đổi kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 5 tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái, phù hợp với dự báo của thị trường. Kết quả này giúp xoa dịu lo ngại lạm phát tăng nóng hơn dự kiến.
Sau khi số liệu được công bố, thị trường chứng khoán Mỹ phản ứng tích cực. Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng 2,3%, S&P 500 tăng 0,8% và Dow Jones tăng 0,2%.
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